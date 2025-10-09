Військові можуть залишати оцінки та відгуки на дрони у DOT-Chain Defence, - Міноборони

Індустрія дронів

У маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence запрацював функціонал рейтингової системи: тепер військові можуть оцінювати замовлені дрони й залишати відгуки про їхнє застосування в бойових умовах.

Як зазначається, нова опція допоможе підрозділам робити більш обґрунтований вибір – рішення базуватимуться не лише на технічних характеристиках, а й на реальному бойовому досвіді.

Кожен авторизований користувач може виставити оцінку за п’ятибальною шкалою – від 1 (незадовільно) до 5 (відмінно). У відгуках можна зазначати як переваги, так і недоліки дронів, особливості їхнього застосування у польових умовах, зручність експлуатації, якість збірки, стійкість до перешкод тощо.

Наразі бачити оцінки можуть лише військові. Надалі така можливість з'явиться і у виробників. Це допоможе їм напряму комунікувати зі споживачами та відповідати на коментарі бійців.

У Міноборони зауважили, що рейтингова система була додана за запитом військових, які першими брали участь у пілотному проєкті. Загалом це лише перший крок із переліку пропозицій, які були отримані під час виїздів до бригад та опитувань військових.

Варто нагадато, що рішення Міноборони впровадити DOT-Chain Defence дозволило спростити закупівлі та надати підрозділам більше самостійності. Тепер військові можуть замовляти потрібні БпЛА без тривалих погоджень і паперових процедур - достатньо кількох кліків у системі. Фінансові, юридичні, логістичні процеси забезпечує "Агенція оборонних закупівель" Міноборони, завдяки чому значно скорочено терміни постачання. Середній термін – 10 днів.

За два місяці роботи підрозділи замовили майже 17 тис. дронів на суму приблизно 600 млн грн.

