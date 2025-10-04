Міноборони масштабує маркетплейс DOT-Chain Defence: у жовтні доступ отримають 130 бригад
Міністерство оборони України масштабує військовий маркетплейс DOT-Chain Defence. До нього підключать 130 бригад, а на закупівлі дронів і систем РЕБ виділено додаткові 1,5 млрд грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони.
Цього місяця доступ до маркетплейсу отримають 130 бригад:
🔹 12, які взяли участь у пілотному запуску
🔹 ще 118 на різних ділянках фронту.
"Для цього виділяємо додаткові 1,5 млрд грн, які Генштаб розподілить між бригадами", - ідеться в повідомленні.
"Ми даємо військовим інструмент, який дозволяє їм самостійно визначати пріоритети й швидко отримувати необхідне без зайвої бюрократії. Масштабування DOT-Chain Defence і додаткове фінансування дозволять ще оперативніше закривати критичні потреби на фронті", - наголосили в Міноборони.
Що таке DOT-Chain Defence
DOT-Chain Defence дає змогу підрозділам самостійно замовляти саме ту зброю, яка потрібна їм на фронті, та отримувати її швидко. Всю бюрократію бере на себе Агенція оборонних закупівель Міноборони.
Наразі на платформі доступні FPV-дрони, "бомбери" та дрони літакового типу. Поступово додаватимуться інші типи БпЛА, НРК, комплекси РЕБ/РЕР та скиди.
За час роботи через DOT-Chain Defence, разом з програмою "Армія дронів бонус", поставлено понад 45 тисяч дронів та РЕБ.
Это умные слова типа, адженда и кейс? Или реально работает ???
Или тупо комерция в открытую там где министрества обязаны обеспечить подразделения
моу шмигаль. вже не забезпечує зсу всім необхідним?
тепер, кожний підрозділ сам собі буде шукати все необхідне?
до речі: доставляли амуніцію бійцям на нуль. підарський дрон знищив авто.
всі живі. але, все згоріло!
і знаєте, яка *****?
бійці будуть купувати все за свій рахунок!!!!!!!!
бо, ніхто не замінить знищену зимову на нову!!!!
зайдіть задоняатьте!
https://www.instagram.com/p/DNs9IK4QIWp/