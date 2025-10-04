УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9653 відвідувача онлайн
Новини DOT-Chain Defence
485 5

Міноборони масштабує маркетплейс DOT-Chain Defence: у жовтні доступ отримають 130 бригад

міноборони DOT-Chain Defence

Міністерство оборони України масштабує військовий маркетплейс DOT-Chain Defence. До нього підключать 130 бригад, а на закупівлі дронів і систем РЕБ виділено додаткові 1,5 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони.

Цього місяця доступ до маркетплейсу отримають 130 бригад:
🔹 12, які взяли участь у пілотному запуску
🔹 ще 118 на різних ділянках фронту.

"Для цього виділяємо додаткові 1,5 млрд грн, які Генштаб розподілить між бригадами", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: За два місяці ЗСУ замовили майже 17 тисяч БПЛА на маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence

"Ми даємо військовим інструмент, який дозволяє їм самостійно визначати пріоритети й швидко отримувати необхідне без зайвої бюрократії. Масштабування DOT-Chain Defence і додаткове фінансування дозволять ще оперативніше закривати критичні потреби на фронті", - наголосили в Міноборони.

Що таке DOT-Chain Defence

DOT-Chain Defence дає змогу підрозділам самостійно замовляти саме ту зброю, яка потрібна їм на фронті, та отримувати її швидко. Всю бюрократію бере на себе Агенція оборонних закупівель Міноборони.

Наразі на платформі доступні FPV-дрони, "бомбери" та дрони літакового типу. Поступово додаватимуться інші типи БпЛА, НРК, комплекси РЕБ/РЕР та скиди.

За час роботи через DOT-Chain Defence, разом з програмою "Армія дронів бонус", поставлено понад 45 тисяч дронів та РЕБ.

Також читайте: Кабмін дозволив підприємствам ОПК закривати дані про себе у публічних реєстрах та сервісах

Автор: 

Міноборони (7696) закупівлі (3587)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ктонибудь понимает что это?
Это умные слова типа, адженда и кейс? Или реально работает ???
Или тупо комерция в открытую там где министрества обязаны обеспечить подразделения
показати весь коментар
04.10.2025 17:47 Відповісти
взагалі ніхера не зрозумів!
моу шмигаль. вже не забезпечує зсу всім необхідним?
тепер, кожний підрозділ сам собі буде шукати все необхідне?

до речі: доставляли амуніцію бійцям на нуль. підарський дрон знищив авто.
всі живі. але, все згоріло!
і знаєте, яка *****?
бійці будуть купувати все за свій рахунок!!!!!!!!
бо, ніхто не замінить знищену зимову на нову!!!!

зайдіть задоняатьте!
https://www.instagram.com/p/DNs9IK4QIWp/
показати весь коментар
04.10.2025 17:53 Відповісти
Дрони від держави? Навіть не смішно вже
показати весь коментар
04.10.2025 18:01 Відповісти
На географічних мапах писали мірило...витісняють українську і російською, і англійською...в есесесері в школі в Україні російську мову викладали російською мовою...а як зараз?
показати весь коментар
04.10.2025 18:04 Відповісти
Для кого ця імітація та метушня? Вже стало зрозуміло навіть самим конченним упоротим, що влада працює проти України!!!
показати весь коментар
04.10.2025 18:51 Відповісти
 
 