Минобороны масштабирует маркетплейс DOT-Chain Defence: в октябре доступ получат 130 бригад
Министерство обороны Украины масштабирует военный маркетплейс DOT-Chain Defence. К нему подключат 130 бригад, а на закупки дронов и систем РЭБ выделены дополнительные 1,5 млрд грн.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны.
В этом месяце доступ к маркетплейсу получат 130 бригад:
🔹 12, которые приняли участие в пилотном запуске
🔹 еще 118 на разных участках фронта.
"Для этого выделяем дополнительные 1,5 млрд грн, которые Генштаб распределит между бригадами", - говорится в сообщении.
"Мы даем военным инструмент, который позволяет им самостоятельно определять приоритеты и быстро получать необходимое без лишней бюрократии. Масштабирование DOT-Chain Defence и дополнительное финансирование позволят еще оперативнее закрывать критические потребности на фронте", - отметили в Минобороны.
Что такое DOT-Chain Defence
DOT-Chain Defence позволяет подразделениям самостоятельно заказывать именно то оружие, которое нужно им на фронте, и получать его быстро. Всю бюрократию берет на себя Агентство оборонных закупок Минобороны.
Сейчас на платформе доступны FPV-дроны, "бомберы" и дроны самолетного типа. Постепенно будут добавляться другие типы БпЛА, НРК, комплексы РЭБ/РЭР и сбросы.
За время работы через DOT-Chain Defence, вместе с программой "Армия дронов бонус", поставлено более 45 тысяч дронов и РЭБ.
Это умные слова типа, адженда и кейс? Или реально работает ???
Или тупо комерция в открытую там где министрества обязаны обеспечить подразделения
моу шмигаль. вже не забезпечує зсу всім необхідним?
тепер, кожний підрозділ сам собі буде шукати все необхідне?
до речі: доставляли амуніцію бійцям на нуль. підарський дрон знищив авто.
всі живі. але, все згоріло!
і знаєте, яка *****?
бійці будуть купувати все за свій рахунок!!!!!!!!
бо, ніхто не замінить знищену зимову на нову!!!!
зайдіть задоняатьте!
https://www.instagram.com/p/DNs9IK4QIWp/