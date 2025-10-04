РУС
Минобороны масштабирует маркетплейс DOT-Chain Defence: в октябре доступ получат 130 бригад

Минобороны DOT-Chain Defence

Министерство обороны Украины масштабирует военный маркетплейс DOT-Chain Defence. К нему подключат 130 бригад, а на закупки дронов и систем РЭБ выделены дополнительные 1,5 млрд грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны.

В этом месяце доступ к маркетплейсу получат 130 бригад:
🔹 12, которые приняли участие в пилотном запуске
🔹 еще 118 на разных участках фронта.

"Для этого выделяем дополнительные 1,5 млрд грн, которые Генштаб распределит между бригадами", - говорится в сообщении.

"Мы даем военным инструмент, который позволяет им самостоятельно определять приоритеты и быстро получать необходимое без лишней бюрократии. Масштабирование DOT-Chain Defence и дополнительное финансирование позволят еще оперативнее закрывать критические потребности на фронте", - отметили в Минобороны.

Что такое DOT-Chain Defence

DOT-Chain Defence позволяет подразделениям самостоятельно заказывать именно то оружие, которое нужно им на фронте, и получать его быстро. Всю бюрократию берет на себя Агентство оборонных закупок Минобороны.

Сейчас на платформе доступны FPV-дроны, "бомберы" и дроны самолетного типа. Постепенно будут добавляться другие типы БпЛА, НРК, комплексы РЭБ/РЭР и сбросы.

За время работы через DOT-Chain Defence, вместе с программой "Армия дронов бонус", поставлено более 45 тысяч дронов и РЭБ.

