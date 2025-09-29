За два месяца ВСУ заказали почти 17 тысяч БПЛА на маркетплейсе оружия DOT-Chain Defence

В течение двух месяцев от запуска DOT-Chain Defence военные заказали почти 17 тыс. БПЛА на сумму почти 600 млн грн.

"Министерство обороны запустило пилот DOT-Chain Defence - маркетплейс оружия для ВСУ. Это платформа, где подразделения сами заказывают то, что им реально нужно на фронте. А все бюрократические вопросы и оплаты закрывает Агентство оборонных закупок. Вместе это позволило сократить время поставки дронов на передовую с месяцев до считанных дней", - заявил Министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Сейчас к пилоту приобщены 12 боевых бригад на ключевых направлениях: Харьков, Запорожье, Донецкая область, Херсон.

С начала работы через маркетплейс:

Военные заказали почти 17 тыс. БПЛА на сумму почти 600 млн грн.

Получили почти 13 тыс. БПЛА на сумму 443 млн. Средний срок поставки - 10 дней, самый быстрый - 5 дней.

По программе "Армия дронов бонус" поставлено 23,8 тыс. средств.

"Благодаря DOT-Chain Defence впервые подразделения самостоятельно выбирают оружие - не ждут централизованных решений. Три подписи КЭП, и дрон уже в пути. В то же время это и прямая обратная связь с фронта для производителей оружия. Это дает возможность быстро адаптировать продукты", - отметил Денис Шмыгаль.

В дальнейшем планируется масштабировать маркетплейс на все Вооруженные Силы Украины и расширить перечень производителей и доступных средств поражения. Кроме того, в этом году в планах запустить Конструктор дронов - возможность модифицировать БПЛА под свои боевые задачи.

"Наша цель - уже в течение 6 месяцев выйти на 70% обеспечения БПЛА через DOT-Chain Defence", - резюмировал глава Минобороны.