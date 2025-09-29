УКР
За два місяці ЗСУ замовили майже 17 тисяч БПЛА на маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence

DOT-Chain Defense

Протягом двох місяців від запуску DOT-Chain Defence військові замовили майже 17 тис. БПЛА на суму майже 600 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони.

"Міністерство оборони запустило пілот DOT-Chain Defence — маркетплейс зброї для ЗСУ. Це платформа, де підрозділи самі замовляють те, що їм реально потрібно на фронті. А всі бюрократичні питання та оплати закриває Агенція оборонних закупівель. Разом це дозволило скоротити час постачання дронів на передову з місяців до лічених днів", – заявив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Наразі до пілоту долучено 12 бойових бригад на ключових напрямках: Харків, Запоріжжя, Донеччина, Херсон.

Від початку роботи через маркетплейс:

  • Військові замовили майже 17 тис. БПЛА на суму майже 600 млн грн.
  • Отримали майже 13 тис. БПЛА на суму 443 млн. Середній термін постачання — 10 днів, найшвидший — 5 днів.
  • За програмою "Армія дронів бонус" поставлено 23,8 тис. засобів.

"Завдяки DOT-Chain Defence вперше підрозділи самостійно обирають зброю — не чекають централізованих рішень. Три підписи КЕП, і дрон уже в дорозі. Водночас це й прямий зворотний зв’язок із фронту для виробників зброї. Це дає можливість швидко адаптувати продукти", – зазначив Денис Шмигаль.

Надалі планується масштабувати маркетплейс на всі Збройні Сили України та розширити перелік виробників і доступних засобів ураження. Крім того, цьогоріч у планах запустити Конструктор дронів – можливість модифікувати БПЛА під свої бойові завдання.

"Наша мета – вже протягом 6 місяців вийти на 70% забезпечення БПЛА через DOT-Chain Defence", – резюмував очільник Міноборони.

