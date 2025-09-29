НАТО готове переглянути правила бойових дій на східному фланзі: замість супроводження дронів РФ - збиття, - The Times

НАТО розглядає спрощення правил для збивання російських літаків-розвідників після інциденту з дронами у вересні.

Про це повідомляє The Times, передає Цензор.НЕТ.

За даними The Times, наразі ескадрильї повітряного патрулювання НАТО супроводжують російські військові літаки за межі повітряного простору союзників, якщо ті не становлять явної загрози.

Адмірал Джузеппе Каво Драгоне зазначив, що перехід від повітряного патрулювання до активної протиповітряної оборони є "варіантом" для альянсу, проте остаточне рішення ще не ухвалене.

Один високопоставлений військовий чиновник додав, що якби деякі безпілотники під час зальоту до Польщі 10 вересня не були збиті, Росія могла б використати навчання "Захід" у Білорусі для погроз східному флангу НАТО. "Це було випробування. [Росіяни] його провалили. Якби вони досягли успіху, то під час навчань "Захід" ми могли б очікувати зовсім інших дій", - сказав офіцер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія у вересні здійснила 18 провокацій у небі над США та Європою, - ЦПД. ІНФОГРАФІКА