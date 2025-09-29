РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9616 посетителей онлайн
Новости Нарушение полетов самолетов рф
738 5

НАТО готово пересмотреть правила боевых действий на восточном фланге: вместо сопровождения дронов РФ - сбивание, - The Times

расходы стран НАТО на оборону

НАТО рассматривает упрощение правил для сбивания российских самолетов-разведчиков после инцидента с дронами в сентябре.

Об этом сообщает The Times, передает Цензор.НЕТ.

По данным The Times, в настоящее время эскадрильи воздушного патрулирования НАТО сопровождают российские военные самолеты за пределы воздушного пространства союзников, если те не представляют явной угрозы.

Адмирал Джузеппе Каво Драгоне отметил, что переход от воздушного патрулирования к активной противовоздушной обороне является "вариантом" для альянса, однако окончательное решение еще не принято.

Один высокопоставленный военный чиновник добавил, что если бы некоторые беспилотники во время залета в Польшу 10 сентября не были сбиты, Россия могла бы использовать учения "Запад" в Беларуси для угроз восточному флангу НАТО. "Это было испытание. [Россияне] его провалили. Если бы они добились успеха, то во время учений "Запад" мы могли бы ожидать совсем других действий", - сказал офицер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия в сентябре совершила 18 провокаций в небе над США и Европой, - ЦПД. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

НАТО (10382) дроны (4871)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А коли НАТО почне вбивати русню? Скільки тисячоліть має йти війна України з путінськими дикунами, щоб НАТО почало стріляти по русні?
показать весь комментарий
29.09.2025 15:14 Ответить
А шо такое... Не прошло и 12 лет
показать весь комментарий
29.09.2025 15:32 Ответить
Делаем ставки, панове!
Раньше января никто сбивать не начнет . (?) . Будут обсуждать новые протоколы реагирования и способы ускоренного чтения 5й статьи
показать весь комментарий
29.09.2025 15:33 Ответить
Взагалі не розумію ці пафосні заяви. Є ж відкриті заяви з Кацапії - дрони не їхні, а українські. Тому які проблеми збивати їх над територією України? Ставите щит, і збивайте!
показать весь комментарий
29.09.2025 15:42 Ответить
нокаутований боксер демонстрував вищий ступінь готовності ніж той хто його послав в нокуаут
показать весь комментарий
29.09.2025 16:12 Ответить
 
 