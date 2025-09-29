НАТО готово пересмотреть правила боевых действий на восточном фланге: вместо сопровождения дронов РФ - сбивание, - The Times

НАТО рассматривает упрощение правил для сбивания российских самолетов-разведчиков после инцидента с дронами в сентябре.

Об этом сообщает The Times, передает Цензор.НЕТ.

По данным The Times, в настоящее время эскадрильи воздушного патрулирования НАТО сопровождают российские военные самолеты за пределы воздушного пространства союзников, если те не представляют явной угрозы.

Адмирал Джузеппе Каво Драгоне отметил, что переход от воздушного патрулирования к активной противовоздушной обороне является "вариантом" для альянса, однако окончательное решение еще не принято.

Один высокопоставленный военный чиновник добавил, что если бы некоторые беспилотники во время залета в Польшу 10 сентября не были сбиты, Россия могла бы использовать учения "Запад" в Беларуси для угроз восточному флангу НАТО. "Это было испытание. [Россияне] его провалили. Если бы они добились успеха, то во время учений "Запад" мы могли бы ожидать совсем других действий", - сказал офицер.

