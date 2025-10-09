Военные могут оставлять оценки и отзывы на дроны в DOT-Chain Defence, - Минобороны

Индустрия дронов

В маркетплейсе оружия DOT-Chain Defence заработал функционал рейтинговой системы: теперь военные могут оценивать заказанные дроны и оставлять отзывы об их применении в боевых условиях.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, новая опция поможет подразделениям делать более обоснованный выбор - решения будут базироваться не только на технических характеристиках, но и на реальном боевом опыте.

Каждый авторизованный пользователь может выставить оценку по пятибалльной шкале - от 1 (неудовлетворительно) до 5 (отлично). В отзывах можно указывать как преимущества, так и недостатки дронов, особенности их применения в полевых условиях, удобство эксплуатации, качество сборки, устойчивость к помехам и тому подобное.

Сейчас видеть оценки могут только военные. В дальнейшем такая возможность появится и у производителей. Это поможет им напрямую коммуницировать с потребителями и отвечать на комментарии бойцов.

В Минобороны отметили, что рейтинговая система была добавлена по запросу военных, которые первыми участвовали в пилотном проекте. В целом это лишь первый шаг из перечня предложений, которые были получены во время выездов в бригады и опросов военных.

Стоит напомнить, что решение Минобороны внедрить DOT-Chain Defence позволило упростить закупки и предоставить подразделениям больше самостоятельности. Теперь военные могут заказывать нужные БпЛА без длительных согласований и бумажных процедур - достаточно нескольких кликов в системе. Финансовые, юридические, логистические процессы обеспечивает "Агентство оборонных закупок" Минобороны, благодаря чему значительно сокращены сроки поставки. Средний срок - 10 дней.

За два месяца работы подразделения заказали почти 17 тыс. дронов на сумму около 600 млн грн.

