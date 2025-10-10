Армії Німеччини не можна збивати дрони РФ через "нацистське минуле": країна хоче змінити конституцію
Німецькі збройні сили (Бундесвер) не можуть просто збивати дрони у внутрішньому повітряному просторі країни — і значною мірою це пов'язано із заходами захисту, створеними для того, щоб уникнути повторення "нацистського минулого" країни. Щоб змінити це, потрібно правити закони та конституцію.
Про це заявив Politico голова комітету з оборони німецького Бундестагу Томас Рьовекамп, інформує Цензор.НЕТ.
Чинна конституція Німеччини, ухвалена після Другої світової війни, прямо забороняє Бундесверу відігравати ключову роль у забезпеченні внутрішньої безпеки країни.
Армії дозволено збивати безпілотники тільки над військовими базами, а також надавати "адміністративну допомогу": допомагати ідентифікувати дрони або передавати інформацію за запитом.
"Нам необхідно внести поправки до законів, щоб єдиний, хто може цим зайнятися, а саме Бундесвер, також отримав повноваження робити це", - сказав він.
Поліція Німеччини має законне право збивати невідомі дрони по всій країні за необхідності, але у неї немає для цього технічних можливостей. У військових же технічних можливостей більше.
"Федеральна поліція, як і практично всі земельні поліцейські управління, наразі не має жодних можливостей для захисту від дронів", - пояснив Рьовекамп.
Професорка публічного права Мюнхенського університету Бундесверу Катрін Грох зазначила, що в нацистській Німеччині армію застосовували "часто і безжально".
У конституції 1949 року хотіли уникнути повторення подібного, і на тлі цього зараз для Бундесверу діють "такі суворі правила", додала вона.
Однак наприкінці вересня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що має намір створити в поліції підрозділ по боротьбі з дронами й окремо створити для цих цілей національний центр. Це, за його словами, дозволить поліції, розвідці та військовим об'єднати ресурси.
"Світ змінився, і більше ніде немає відмінності між внутрішньою і зовнішньою безпекою. Зазираючи в майбутнє, ми повинні адаптувати положення нашої конституції до реальності", - додав Рьовекамп.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А прутень, все підалірує, комсомолку меркель!!…. Шредер, може засвідчити….
Звідси вся ця толерантність, мультикультурність і правозахист всього підряд.
Але як правий, так і лівий нахил закінчується однаково - великою війною.
вже два покоління нових
а вони ще мають ті закони і розплачуються.
в той час як росія навіть сьогодні, при всіх доказах,
не визнає себе винною ні в чому.
Збивайте над Рашою!
Ну тоді дааа, тоді канешнооо....
вже нема, ГСВГ - зникло -- що ще треба?