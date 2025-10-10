УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9013 відвідувачів онлайн
Новини Дрони над Німеччиною
3 154 39

Армії Німеччини не можна збивати дрони РФ через "нацистське минуле": країна хоче змінити конституцію

У Німеччині армія не може збивати ворожі дрони

Німецькі збройні сили (Бундесвер) не можуть просто збивати дрони у внутрішньому повітряному просторі країни — і значною мірою це пов'язано із заходами захисту, створеними для того, щоб уникнути повторення "нацистського минулого" країни. Щоб змінити це, потрібно правити закони та конституцію.

Про це заявив Politico голова комітету з оборони німецького Бундестагу Томас Рьовекамп, інформує Цензор.НЕТ.

Чинна конституція Німеччини, ухвалена після Другої світової війни, прямо забороняє Бундесверу відігравати ключову роль у забезпеченні внутрішньої безпеки країни.

Армії дозволено збивати безпілотники тільки над військовими базами, а також надавати "адміністративну допомогу": допомагати ідентифікувати дрони або передавати інформацію за запитом.

"Нам необхідно внести поправки до законів, щоб єдиний, хто може цим зайнятися, а саме Бундесвер, також отримав повноваження робити це", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Невідомий дрон пролетів над авіабазою НАТО в Німеччині

Поліція Німеччини має законне право збивати невідомі дрони по всій країні за необхідності, але у неї немає для цього технічних можливостей. У військових же технічних можливостей більше.

"Федеральна поліція, як і практично всі земельні поліцейські управління, наразі не має жодних можливостей для захисту від дронів", - пояснив Рьовекамп.

Професорка публічного права Мюнхенського університету Бундесверу Катрін Грох зазначила, що в нацистській Німеччині армію застосовували "часто і безжально".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина дозволить поліції збивати дрони-порушники: уряд країни ухвалив закон

У конституції 1949 року хотіли уникнути повторення подібного, і на тлі цього зараз для Бундесверу діють "такі суворі правила", додала вона.

Однак наприкінці вересня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що має намір створити в поліції підрозділ по боротьбі з дронами й окремо створити для цих цілей національний центр. Це, за його словами, дозволить поліції, розвідці та військовим об'єднати ресурси.

"Світ змінився, і більше ніде немає відмінності між внутрішньою і зовнішньою безпекою. Зазираючи в майбутнє, ми повинні адаптувати положення нашої конституції до реальності", - додав Рьовекамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Німеччина домовилися про співпрацю у сфері цифровізації оборонного сектору

Автор: 

Німеччина (7775) дрони (5978)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Під@ри зараз рвуть волосся на дупі...ох, не на тих вони пішли в 22-му...
показати весь коментар
10.10.2025 15:10 Відповісти
+10
Захід дуже сильно боїться "повторить".
Звідси вся ця толерантність, мультикультурність і правозахист всього підряд.
Але як правий, так і лівий нахил закінчується однаково - великою війною.
показати весь коментар
10.10.2025 15:11 Відповісти
+10
В чому справа?
Збивайте над Рашою!
показати весь коментар
10.10.2025 15:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а дозволяти вбивати українців, на чиїй землі і чинилися ті нацистські злочини - можна? тобто - наші діди не добили Україну,то подивимось як це зроблять ті, що добили Німеччину?
показати весь коментар
10.10.2025 15:10 Відповісти
У ****** з московії он, яке довге комуняче минуле=наслєдіє, з концтаборами ГУЛАГУ та 60 млн чоловік, які там згинули!!
А прутень, все підалірує, комсомолку меркель!!…. Шредер, може засвідчити….
показати весь коментар
10.10.2025 15:27 Відповісти
Під@ри зараз рвуть волосся на дупі...ох, не на тих вони пішли в 22-му...
показати весь коментар
10.10.2025 15:10 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2025 15:12 Відповісти
Зрадники на місцях інформували путіна що верхушка готова прийняти росію, але ось на низах не зрослося нестали їх війська зустрічати квітами... Тому як цей план росіян провалився ми і побачили перевтілення Зеленського ..від повії України та термосу для Порошенка , до Зеленського лідера як найбільшого патріота всіх часів і народів.
показати весь коментар
10.10.2025 15:31 Відповісти
такое ощущение, что вам надо не просто это болванку сбить, а еще построить ашушвиц и собибор и спалить дрон в крематории со всей жестокостью
показати весь коментар
10.10.2025 15:11 Відповісти
Захід дуже сильно боїться "повторить".
Звідси вся ця толерантність, мультикультурність і правозахист всього підряд.
Але як правий, так і лівий нахил закінчується однаково - великою війною.
показати весь коментар
10.10.2025 15:11 Відповісти
просто комічно , стільки років після війни,
вже два покоління нових
а вони ще мають ті закони і розплачуються.
в той час як росія навіть сьогодні, при всіх доказах,
не визнає себе винною ні в чому.
показати весь коментар
10.10.2025 15:12 Відповісти
желание - 1000 способов, нежелание - 1000 причин
показати весь коментар
10.10.2025 15:12 Відповісти
В чому справа?
Збивайте над Рашою!
показати весь коментар
10.10.2025 15:14 Відповісти
якась тупа отмазочка, просто чухня...
показати весь коментар
10.10.2025 15:14 Відповісти
Нехай збивають спокійно, бо за часів нацизму у Німеччині дронів ще не було.
показати весь коментар
10.10.2025 15:15 Відповісти
правова демократична держава! )) то лі дєло "зєля і конституція" ))
показати весь коментар
10.10.2025 15:18 Відповісти
Маладца. Тобі до Відня не залітає, то можна і про конституцію розказати.
показати весь коментар
10.10.2025 15:39 Відповісти
мені можно! бо чого мну повинно залітати? я давним давно знав, що вічний постовок до добра не доведе і завчасно покинув як його територію, так і вийшов з громадянства ).
показати весь коментар
10.10.2025 15:43 Відповісти
Цікаво, і як ці довбні умудряються жити краще всіх у Європі? З такою куколд армією , 10 тис років могли би захопити безпроблемно
показати весь коментар
10.10.2025 15:18 Відповісти
Вітаю західну коаліцію з цією потужною звитягою. З одного боку сов'єти, а з іншого вони добряче попрацювали над витравленням гену войовничості у німців. Настільки добряче, що перетворили ******** нащадків тевтонських лицарів на жалюгідних, закомплексованих, вічно переляканих та затюканих нікчем.
показати весь коментар
10.10.2025 15:19 Відповісти
Світ зійшов з розуму ...😭
показати весь коментар
10.10.2025 15:19 Відповісти
Це просто якась ... ганьба. Рейхсканцлер А.Гітлер торохтить кістками в домовині від таких своїх нащадків.
показати весь коментар
10.10.2025 15:20 Відповісти
Гітлер мразота кончена, написав би хоча б "Імператор Вільгельм І, Отто фон Бісмарк..."
показати весь коментар
10.10.2025 15:29 Відповісти
Це тіпа шо, бояться що сподобається і айда гасить по пасажирським самальотам, нападати на чехословакію і рвонуть у турне по французьським лісам в обход до Парижу?!
Ну тоді дааа, тоді канешнооо....
показати весь коментар
10.10.2025 15:21 Відповісти
Цей Захід "обнувся на всю голову. А якби росія напала на Німеччину але атакувала лише цивільні об,єкти. Бундесвер сидів би, листав би свою конституцію і дивився як знищують людей. Напевно так. Світ дійсно став на голову. В Європі демонстрації на підтримку Хамасу, бундесфер не має права захищати свою країну а лише себе. Нахер такий світи. Це дійсно кінець Європи.
показати весь коментар
10.10.2025 15:24 Відповісти
Польща - це також Європа , не муч себе - повертайся в Україну ...
показати весь коментар
10.10.2025 15:25 Відповісти
Виходить, що "Бундесвер" має право захищати на території Німеччини лише свої військові бази, а захищати населенні пункти та інфраструктуру Німеччини Бундесверу діюча Конституція забороняє? А хто їх захищатиме? Поліція? В неї немає ані озброєння, ані фахівців, ані законних функцій ППО. Партнери, схаменіться, терміново міняйте статті Конституції та законодавство, яке не дає захищати Німеччину від "асвабадітєлєй" путлєра, доки не пізно!
показати весь коментар
10.10.2025 15:27 Відповісти
Як це повʼязане? тіпа "нацист нацисту дрона не зібʼє"?
показати весь коментар
10.10.2025 15:27 Відповісти
при чому тут минуле, якщо реальні дрони вже сьогодні загрожують безпеці людей та в цілому країні..., більшість тих, хто населяє зараз Німеччину, не мають нічого спільного з нацистським минулим...
показати весь коментар
10.10.2025 15:28 Відповісти
Иллюстрация к выражению "Это какой-то пиз@ец"
показати весь коментар
10.10.2025 15:32 Відповісти
Тільки у мене після цієї новини у голові звучить "Was wollen wir trinken"?
показати весь коментар
10.10.2025 15:32 Відповісти
Боже... Нещасні німці.
показати весь коментар
10.10.2025 15:34 Відповісти
За таке вже внесені кошти. Минуло 80 років, Берлінської стіни
вже нема, ГСВГ - зникло -- що ще треба?
показати весь коментар
10.10.2025 15:36 Відповісти
Пару прильотів в центр Берліну.
показати весь коментар
10.10.2025 15:41 Відповісти
так, чарівного стусана невистачає,тоді б все прийняли і швидко без бюрократії..
показати весь коментар
10.10.2025 15:48 Відповісти
А ще Японії потрібно змінити дурнувату Конституцію, вони взагалі по закону залишилися без армії і повністю покладаються на США. Вони мають повернути владу імператору тоді не потрібно буде США думати про напад з КНР. Японія відродить бойову міць і стане азійським рігональним лідером на противагу китайцям.
показати весь коментар
10.10.2025 15:46 Відповісти
Фінансують війну проти русні, але не можуть збивати дрони у себе вдома. Вважають всіх ідіотами.
показати весь коментар
10.10.2025 16:04 Відповісти
Якщо бундесверу не можна збивати дрони над Німеччиною, то я маю надію, над Україною можна ж? Приїжджайте і конституцію не треба міняти.
показати весь коментар
10.10.2025 16:05 Відповісти
Слабка безпорадна країна, потьомкінське село. Але приховувати це своїм нацистським минулим це просто дно.
показати весь коментар
10.10.2025 16:17 Відповісти
Chiooo ....🤦‍♂️
показати весь коментар
10.10.2025 16:57 Відповісти
 
 