Армії Німеччини не можна збивати дрони РФ через "нацистське минуле": країна хоче змінити конституцію

Німецькі збройні сили (Бундесвер) не можуть просто збивати дрони у внутрішньому повітряному просторі країни — і значною мірою це пов'язано із заходами захисту, створеними для того, щоб уникнути повторення "нацистського минулого" країни. Щоб змінити це, потрібно правити закони та конституцію.

Про це заявив Politico голова комітету з оборони німецького Бундестагу Томас Рьовекамп, інформує Цензор.НЕТ.

Чинна конституція Німеччини, ухвалена після Другої світової війни, прямо забороняє Бундесверу відігравати ключову роль у забезпеченні внутрішньої безпеки країни.

Армії дозволено збивати безпілотники тільки над військовими базами, а також надавати "адміністративну допомогу": допомагати ідентифікувати дрони або передавати інформацію за запитом.

"Нам необхідно внести поправки до законів, щоб єдиний, хто може цим зайнятися, а саме Бундесвер, також отримав повноваження робити це", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Невідомий дрон пролетів над авіабазою НАТО в Німеччині

Поліція Німеччини має законне право збивати невідомі дрони по всій країні за необхідності, але у неї немає для цього технічних можливостей. У військових же технічних можливостей більше.

"Федеральна поліція, як і практично всі земельні поліцейські управління, наразі не має жодних можливостей для захисту від дронів", - пояснив Рьовекамп.

Професорка публічного права Мюнхенського університету Бундесверу Катрін Грох зазначила, що в нацистській Німеччині армію застосовували "часто і безжально".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина дозволить поліції збивати дрони-порушники: уряд країни ухвалив закон

У конституції 1949 року хотіли уникнути повторення подібного, і на тлі цього зараз для Бундесверу діють "такі суворі правила", додала вона.

Однак наприкінці вересня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що має намір створити в поліції підрозділ по боротьбі з дронами й окремо створити для цих цілей національний центр. Це, за його словами, дозволить поліції, розвідці та військовим об'єднати ресурси.

"Світ змінився, і більше ніде немає відмінності між внутрішньою і зовнішньою безпекою. Зазираючи в майбутнє, ми повинні адаптувати положення нашої конституції до реальності", - додав Рьовекамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Німеччина домовилися про співпрацю у сфері цифровізації оборонного сектору