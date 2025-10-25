Парламент Хорватии проголосовал за восстановление обязательной военной службы

В Хорватии возобновили обязательную военную службу: за нее будут платить 1100 евро ежемесячно.

Как голосовали?

За восстановление обязательной военной службы проголосовали 84 депутата, тогда как 30 воздержались, а 11 выступили против.

Условия и ход службы

Предполагается, что призыв начнется до конца года. С декабря всех 18-летних юношей поставят на воинский учет, а по достижении ими 19 лет их направят на военные сборы. Перед началом учений они пройдут медицинский осмотр, который определит, пригодны ли они для подготовки.

Призывников в возрасте от 19 до 30 лет могут направить на обучение в исключительных случаях, определенных законодательством. Женщины также не будут подпадать под воинскую обязанность, хотя смогут пройти подготовку по собственному желанию.

Кроме того, предусмотрена гражданская служба для тех, кто откажется от военной подготовки по своим убеждениям.

Сколько будут призывать ежегодно?

Всего ежегодно в Хорватии планируют призывать около 4000 новобранцев. На это уйдет около 23,7 миллиона евро. Кроме технических и тактических знаний, призывники будут изучать ключевые военные операции войны за независимость, которая длилась с 1991 года по 1995 год.

Предусмотрена ежемесячная зарплата

Призывники также будут получать ежемесячную зарплату, которая составит около 1100 евро после вычета налогов. Те юноши, которые работают, получат за время службы компенсацию в размере своей зарплаты. Однако точный размер зарплаты или компенсации будет зависеть от налоговых льгот и ставки налога на прибыль по месту жительства.

Также призывникам будут оплачивать транспортные расходы и отпуска, а еще они получат преимущество в виде трудоустройства в государственные органы и органы местного и регионального самоуправления.

Напомним, обязательную военную службу в Хорватии отменили в 2008 году. В то время подготовка длилась полгода.

