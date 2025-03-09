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Новости Обязательный воинский призыв в странах Европы
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Страны Европы должны ввести воинский призыв, - Ринкевичс

В Европе могут вернуть военный призыв

Европа является "достаточно слабой" в военном плане, поэтому страны должны ввести обязательный воинский призыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Латвии Эдгардс Ринкевичс в интервью Sky News,

Кроме того, европейские страны должны увеличить расходы на оборону на фоне "взлетов и падений" в отношениях с США.

Латвия ввела призыв для мужчин в 2023 году и довела расходы на оборону до 4 % ВВП страны.

"Видя, что происходит в мире, мы приняли такое решение, и многие другие европейские страны должны последовать ему", - сказал Ринкевичс.

Назвав Латвию и другие балтийские страны Эстонию и Литву "лакмусовой бумажкой НАТО", Ринкевичс также призвал к увеличению "общего присутствия" на границах стран с Россией на фоне "роста рисков".

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"Сейчас важны не только декларации, но и то, как эти декларации выполняются. Я согласен с формулировками, но нам также нужны дела", - сказал он.

Напомним, США намерены прекратить участие в планировании будущих военных учений в Европе, об этом они уведомили своих союзников по НАТО.

Автор: 

Европа (1828) призыв (742) Ринкевичс Эдгарс (143)


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Топ комментарии
+10
Не буде цього.Від призову відмовились давно.Краще запускайте ВПК і заохочуйте йти.Або тих мігрантів беріть в армію і потім вже давайте громадянство.
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09.03.2025 12:57
+7
Європа повинна бути обʼєднаною ,
так як допомоги від США ,
скоріш за все , не буде ,
оскільки при владі в США є нелюди ,
які сінхронно із кремлівським
виб@ядком хочуть знищити Європу і Україну 😡
Ось такою гіркою є правда !!

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09.03.2025 13:12
+5
Вони ж непросто так наловили з вулиць. Тоді була потужна пропаганда, яка зіграла ключову роль в формуванні армії.
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09.03.2025 13:16
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Правила форума Совет форумчан
Ахахаха, чергова тема розбрату між країнами Европи.
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09.03.2025 12:55 Ответить
Скажіть це сонячній Португалії чи Кіпру. Їх не пече.
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09.03.2025 13:06 Ответить
Скажіть це всій Європі, окрім східної.
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09.03.2025 13:28 Ответить
Смішного тут дуже мало !
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09.03.2025 13:19 Ответить
Ото розові поні наложать в штанці. Як же це так ніжних "сніжинок" муштрувати ))))
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09.03.2025 12:55 Ответить
Ще б ще з нашими ухилянтами - золотою молоддю
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09.03.2025 13:17 Ответить
Не буде цього.Від призову відмовились давно.Краще запускайте ВПК і заохочуйте йти.Або тих мігрантів беріть в армію і потім вже давайте громадянство.
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09.03.2025 12:57 Ответить
Не так уж и мало стран где есть призыв. И в Европе в том числе
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09.03.2025 13:41 Ответить
Дивлячись на скажену підоРашку та порівнюючи досвід України та Ізраїлю в цьому питанні, європейці можливо і повернуться до військового призову. Озброюватись вони вже почали, а воювати, на новому озброєнні, повинні навчені воїни. Про піхоту я взагалі мовчу.
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09.03.2025 14:19 Ответить
Краще нарощувати ВПК.Навчені воїни це контрактники.Який досвід в Ізраїлі? Там бази в тапках і на дельтапланах захоплювали.Де вся розвідка була?А тоді вже авіація розвалила Газу і то їм бомб не вистачало.Екстрено з США везли.Так це ж не серйозний ворог.Основний,це Іран.Іран стріляв ракетами і коаліція країн їх збивала.
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09.03.2025 15:41 Ответить
"Який досвід в Ізраїлі?"

Я мав на увазі саме це. Про "маленьку, але професійну армію" я чув ще від баби Йулі, в часи її прем'єрства. Маючи, під боком, скаженого сусіда, потрібно мати велику професійну армію, а ще більшу резервну.

Варіанти військової служби в Армії оборони Ізраїлю (АОІ)

Військова служба проходить за трьома різними напрямками:

Регулярна служба: обов'язкова військова служба, яка проводиться відповідно до закону про службу безпеки Ізраїлю.
Постійна служба: військова служба, яка проходить в рамках контрактної угоди між АОІ та постійним співробітником.
Резервна служба: військова служба, на яку громадяни призиваються не більше ніж на місяць щороку (відповідно до Закону про службу в резерві), для проведення навчань, поточних військових заходів і особливо з метою збільшення Армії оброни на випадок війни.

Іноді АОІ також проводили допризовні курси для майбутніх солдатів строкової служби.
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09.03.2025 20:19 Ответить
За три роки з 36 по 39 Германія з нуля зробила армію яка за пару тижнів винесла вдвоє переважаючу армію Франції і вп'ятеро більшу армію СССР.
Треба лише захотіть...
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09.03.2025 12:58 Ответить
франція капітулювала, совок м"ясом закідав, пиши вже до кінця
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09.03.2025 13:11 Ответить
Ще й ленд-ліз від США. Тоді Америкою керували не ідіоти.
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09.03.2025 15:37 Ответить
В 36-39 не було ядерної зброї.
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09.03.2025 13:11 Ответить
Вони ж непросто так наловили з вулиць. Тоді була потужна пропаганда, яка зіграла ключову роль в формуванні армії.
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09.03.2025 13:16 Ответить
Зробити тотальну диктатуру,яка потім призвела до розгрому.Цього вже не буде.
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09.03.2025 13:22 Ответить
Європа обрала програшну стратегію. Захищатись від ворога окремо один від одного. А деякі вже готові зрадити ЄС і виступити в коаліції з ворогом аби він їх не ЗАЧЕПИВ. Інші на півдні вирішили пересидіти важкі часи. Якось допомагати без ВТОМИ. Скільки переседіти 7 А раптом десятиліття ! Скільки треба викласти на тижневе стримування ворога ? Судячи по швидкості гітлера будь-яких коштів буде ЗАМАЛО !
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09.03.2025 13:04 Ответить
Якщо пуйло дісно нападе на Європу, то в коаліції з ним швидко опиниться мінімум половина Європи. А то і більше. 1938 -39- й тобі в приклад.
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09.03.2025 13:44 Ответить
Страшные времена наступают, маразм покрывает Европу.
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09.03.2025 13:06 Ответить
Америку вже давно накрило... (
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09.03.2025 14:21 Ответить
Старший радник президента США Дональда Трампа відповів на допис, опублікований рано вранці в неділю,
9 березня, в якому стверджувалося,
що США повинні "вийти з НАТО негайно".

"Ми дійсно повинні, - відповів Маск. - Для США немає сенсу платити за оборону Європи".
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09.03.2025 13:07 Ответить
Логика есть у США, страны НАТО из Европы, реально не выделяли деньги на оборону.
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09.03.2025 13:11 Ответить
Гроші платила Європа ,
але левову частку платила США !
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09.03.2025 13:14 Ответить
Мало выделили, по логике в ЕС есть шенген, евро, им нужна и армия, плюс есть ядерная технология Франции для наращивания яо. А политика здесь вижу а тут не вижу, приведёт Европу к последствиям Чембрлена к позору и войне
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09.03.2025 13:22 Ответить
За це сша командували Європою. А тут раптом передумали, підсадивши на американську газову голку, знищивши перед цим *потоки*. Далі звичайний рекет і шантаж.
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09.03.2025 13:23 Ответить
А можна докладніше про оборону Європи штатами?
По факту ми маємо якихось приблуд які продавали Європі зброю по космічним цінам, задіювали їхні армії в своїх війнах - як то Ірак чи Афган, а от коли реально потрібно захистити заявили що вони втомились...
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09.03.2025 13:25 Ответить
Ну, тогда и Европе не нужно поддерживать экономику и доллар сша, как резервную мировую валюту. И соответственно, в мире останется только одна резервная валюта - это евро. Это, кстати и является главной причиной почему "свежие" американские фашисты хотят развала ЕС, всей европы и НАТО. В этом случае, в мире останется только доллар, как резервная валюта и тогда только она будет "бенчмарком", для всех цен в мире. И самый эффективный способ развалить и уничтожить конкурента - это война. А если, удастся еще уничтожить конкурента чужими руками, путем стравливания одних на других, то это будет и самый дешевый способ ведения войны. Но, для этого американские ребята должны еще распустить НАТО, вывести войска из Европы или отбежать подальше от ТВР и таким образом открыть дорогу на Европу для кацапов. Вот это мы сейчас и наблюдаем, буквально шаг за шагом. То есть, для американцев и для кацапов самая главная цель - это уничтожение Европы, как единственного альтернативного конкурента, через войну. А политически этот процесс можно еще "углубить и ускорить" с помощью "оральной" и финансовой поддержки правых партий, ведь все эти партии, как ни странно, выступают за выход из ЕС и НАТО и тесные отношения с кацапами. Я напомню, может кто не знает, что сша выкручивали руки своим европейским союзникам, когда создавался доллар, как резервная валюта (бреттон-вудская валютная система), а происходило это во время военных действий в 1944 году. Тогда сша говорили, мы вас будем освобождать от оккупации и потом сильно защищать, а вы только бумажку подпишите о создании единой резервной валюты для банковских операций, взамен золотого стандарта. Но, если не подпишите, то мы ничего делать не будем, ни освобождать, ни восстанавливать, ни защищать. Они пописали бумажку и начиная с этого момента сша стали печатать денег столько, сколько им хотелось. Стоит ли говорить, что сразу после этого сша побежали к кацапам договариваться о мирном сосуществовании. И настала жизнь, как в сказке - работать не надо, печатай деньги и скупай в мире все, что плохо лежит. А потом замаячил конкурент в виде ЕС и тогда сша были против создания ЕС, затем против создания евро, потом против создания единой армии в Европе. И сейчас вопрос встал жестко, что если убрать конкурента, то автоматически решиться вопрос с резервной валютой и старыми обязательствами по защите союзника (он-же конкурент), то есть доллар останется, а обязательств перед другими уже не будет. Это все вкратце, а если писать подробно, то будет еще интереснее.
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09.03.2025 15:27 Ответить
В Европе 500миллионов, не хотят воевать тогда будут рабами плешивого, как во время варшавского договора если ещё хуже не будет. В Европе нету политического решения, они ведут себя как Чемберлены 21 века.
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09.03.2025 13:08 Ответить
Європа повинна бути обʼєднаною ,
так як допомоги від США ,
скоріш за все , не буде ,
оскільки при владі в США є нелюди ,
які сінхронно із кремлівським
виб@ядком хочуть знищити Європу і Україну 😡
Ось такою гіркою є правда !!

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09.03.2025 13:12 Ответить
Проект "Сполучені Штати Європи" тріщить по швах.
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09.03.2025 13:18 Ответить
Отже будуть -"розрізнені штати мордору''
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09.03.2025 13:23 Ответить
Серби випустили іграшку викликавши яскравий спалах кацапських пуканів
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09.03.2025 13:22 Ответить
Скільки років пи**ять. Ніде ще не ввели. І не введуть.
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09.03.2025 13:23 Ответить
Європейські курки ко ко ко ко ко ко.
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09.03.2025 13:27 Ответить
Що? Знов повернулись в "совок"?
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09.03.2025 13:46 Ответить
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09.03.2025 13:59 Ответить
 
 