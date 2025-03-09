Страны Европы должны ввести воинский призыв, - Ринкевичс

Европа является "достаточно слабой" в военном плане, поэтому страны должны ввести обязательный воинский призыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Латвии Эдгардс Ринкевичс в интервью Sky News,

Кроме того, европейские страны должны увеличить расходы на оборону на фоне "взлетов и падений" в отношениях с США.

Латвия ввела призыв для мужчин в 2023 году и довела расходы на оборону до 4 % ВВП страны.

"Видя, что происходит в мире, мы приняли такое решение, и многие другие европейские страны должны последовать ему", - сказал Ринкевичс.

Назвав Латвию и другие балтийские страны Эстонию и Литву "лакмусовой бумажкой НАТО", Ринкевичс также призвал к увеличению "общего присутствия" на границах стран с Россией на фоне "роста рисков".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нужно быстро наращивать оборонное производство, - генсек НАТО Рютте

"Сейчас важны не только декларации, но и то, как эти декларации выполняются. Я согласен с формулировками, но нам также нужны дела", - сказал он.

Напомним, США намерены прекратить участие в планировании будущих военных учений в Европе, об этом они уведомили своих союзников по НАТО.