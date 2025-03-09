Страны Европы должны ввести воинский призыв, - Ринкевичс
Европа является "достаточно слабой" в военном плане, поэтому страны должны ввести обязательный воинский призыв.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Латвии Эдгардс Ринкевичс в интервью Sky News,
Кроме того, европейские страны должны увеличить расходы на оборону на фоне "взлетов и падений" в отношениях с США.
Латвия ввела призыв для мужчин в 2023 году и довела расходы на оборону до 4 % ВВП страны.
"Видя, что происходит в мире, мы приняли такое решение, и многие другие европейские страны должны последовать ему", - сказал Ринкевичс.
Назвав Латвию и другие балтийские страны Эстонию и Литву "лакмусовой бумажкой НАТО", Ринкевичс также призвал к увеличению "общего присутствия" на границах стран с Россией на фоне "роста рисков".
"Сейчас важны не только декларации, но и то, как эти декларации выполняются. Я согласен с формулировками, но нам также нужны дела", - сказал он.
Напомним, США намерены прекратить участие в планировании будущих военных учений в Европе, об этом они уведомили своих союзников по НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я мав на увазі саме це. Про "маленьку, але професійну армію" я чув ще від баби Йулі, в часи її прем'єрства. Маючи, під боком, скаженого сусіда, потрібно мати велику професійну армію, а ще більшу резервну.
Варіанти військової служби в Армії оборони Ізраїлю (АОІ)
Військова служба проходить за трьома різними напрямками:
Регулярна служба: обов'язкова військова служба, яка проводиться відповідно до закону про службу безпеки Ізраїлю.
Постійна служба: військова служба, яка проходить в рамках контрактної угоди між АОІ та постійним співробітником.
Резервна служба: військова служба, на яку громадяни призиваються не більше ніж на місяць щороку (відповідно до Закону про службу в резерві), для проведення навчань, поточних військових заходів і особливо з метою збільшення Армії оброни на випадок війни.
Іноді АОІ також проводили допризовні курси для майбутніх солдатів строкової служби.
Треба лише захотіть...
9 березня, в якому стверджувалося,
що США повинні "вийти з НАТО негайно".
"Ми дійсно повинні, - відповів Маск. - Для США немає сенсу платити за оборону Європи".
але левову частку платила США !
По факту ми маємо якихось приблуд які продавали Європі зброю по космічним цінам, задіювали їхні армії в своїх війнах - як то Ірак чи Афган, а от коли реально потрібно захистити заявили що вони втомились...
так як допомоги від США ,
скоріш за все , не буде ,
оскільки при владі в США є нелюди ,
які сінхронно із кремлівським
виб@ядком хочуть знищити Європу і Україну 😡
Ось такою гіркою є правда !!