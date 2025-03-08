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Новости Участие США в учениях НАТО
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США могут прекратить участие в планировании учений НАТО в Европе, - СМИ

Учения НАТО в Европе

США намерены прекратить участие в планировании будущих военных учений в Европе, об этом они уведомили своих союзников по НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом шведскому изданию Expressen сообщили источники.

Как отмечается, замораживание американского планирования пока не касается уже запланированных на 2025 год натовских учений, в которых Соединенные Штаты должны играть ключевую роль.

Один из источников отметил, что речь идет о натовских учениях, которые сейчас находятся на "чертежной доске", то есть на более поздней стадии реализации.

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Сообщается, что американская сторона хочет сократить военные расходы в Европе. Издание отмечает, что Трамп заявил о намерении сделать приоритетом Индо-Тихоокеанский регион, уделяя особое внимание Китаю.

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Автор: 

Европа (1828) НАТО (9934) США (26336)


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Топ комментарии
+8
Потому что с 1945 они поставили себя под зависимость в сфере обороны от США. Это была осознанная политика. Просто никто не предполагал что придёт Трамп
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08.03.2025 19:48
+7
Бо ЄС жило і живе в теплій ванній, думаючи що війн вже не буде чи вони їх якось обійдуть.
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08.03.2025 19:51
+6
може хто не знає?
вже в цьому році, мага планує вийти з нато!
країни балтії! вам великий привіт!
польща готуйтеся бігти за віслу!
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08.03.2025 19:42
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Что ещё может сделать краснов за 4 года?

1. Ввести санкции против Украины.
2. Осудить публично/документом преступный неонацистский режим Зеленского (выпустить резолюцию/выступить в оон и т.д.).
3. Законодательно запретить русофобию, а также принимать действия по отношению к странам/правительствам, которые допускают проявление русофобии.
4. Заключить различные соглашения с Россией в сфере экономики и торговли (в т.ч. по редкоземельные металлам).
5. Заключить соглашения в сфере обороны, где Россия признается равноправным партнёром для достижения международной стабильности и безопасности.
6. Учредить праздник в честь российско-американской дружбы.
7. Подчеркнуть давние отношения двух народов, а также отметить вклад России в отставание независимости США (в 1863 г. Александр II послал две военные эскадры: они должны были продемонстрировать поддержку США и готовность к действиям против Англии и Франции в случае войны).
8. Заключить сделки для взаимовыгодного сотрудничества в Арктике.
9. Прилететь на 9 мая в Москву и выступить с речью.
10. Выйти из НАТО.
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08.03.2025 19:40 Ответить
ще, може почати бомбити київ!
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08.03.2025 19:47 Ответить
Что это за бред, от путинского упыря?
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08.03.2025 19:50 Ответить
може хто не знає?
вже в цьому році, мага планує вийти з нато!
країни балтії! вам великий привіт!
польща готуйтеся бігти за віслу!
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08.03.2025 19:42 Ответить
Від тебе кацапнею бздить як від Бойко. Пішов за парєбрік, мразота тупа!
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08.03.2025 20:17 Ответить
Так він хоче щоб коханий пітун зайшов до Європи. Чому така в нього срачка з "миром в Україні".
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08.03.2025 19:43 Ответить
У ЄС сукупно населення та бабла більше ніж у США.

Питання: Чому ЄС не здатен сам себе захистити?
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08.03.2025 19:46 Ответить
Не в тому справа здатний чи не здатний. Трамп хоче щоб був нездатний. Про це він говорив через свого зама Венса в Мюнхені цього року.
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08.03.2025 19:48 Ответить
Це Трамп заважав ЄС три роки готуватися до війни?
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08.03.2025 19:50 Ответить
єс думав відсидітися за нашими спинами і за кошт америки. Але щось пішло не так.
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08.03.2025 23:00 Ответить
Потому что с 1945 они поставили себя под зависимость в сфере обороны от США. Это была осознанная политика. Просто никто не предполагал что придёт Трамп
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08.03.2025 19:48 Ответить
Бо ЄС жило і живе в теплій ванній, думаючи що війн вже не буде чи вони їх якось обійдуть.
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08.03.2025 19:51 Ответить
Сша постійно крали в Європі технології і викрадали або переманювали з Європі вчених. Сша постійно розброювали не тільки Україну а й Європу. Тепер сша просто вмивають руки і нікому нічого не винні?
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08.03.2025 19:56 Ответить
До того ж не потрібно бути наївним що Трамп просто хоче щоб Європа сама себе фінансувала і захищала. Сша до Європи відноситься так же як Московський режим до України. Все життя москалі верещали що українці їх обкрадають, що залишать Україну без газу, а як тільки Україна відділилась то вони тепер верещать що нікуди нас не відпустять і через силу заставлять в них купувати або прокачувати газ. Так і тут, Трамп побачивши що Європа стає самостійною почне ставити палки в колеса а якщо не вийде то піде війною або допоможе Х***лу захопити Європу. Про що Тампон неодноразово заявляв.
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08.03.2025 20:04 Ответить
Населення ЄС 450 мільйонів.
Населення США 340 мільйонів.

У Роісі вже мабуть і 100 мільйонів не набереться.
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08.03.2025 19:49 Ответить
Чисельність населення ЄС не 450 млн.,а 80млн.(Німеччина) + 67млн.(Франція) + 60(Італія) + так далі.Велика Британія в ЄС не входить.
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08.03.2025 20:08 Ответить
Може у Гугла запитаєш?
ЄС трохи біший ніж Німеччина, Франція та Італія.
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08.03.2025 20:10 Ответить
Може ти розуму у когось придбаєш?
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08.03.2025 21:14 Ответить
Хоча і у цих трьох країн вже населення більше ніж у Роісі.
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08.03.2025 20:11 Ответить
відкиньте словакію, венгрію, швейцарію, сербію. А також іспанію, італію.
Може ще когось забув. Вони ніколи не підуть воювати проти росії.
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08.03.2025 23:01 Ответить
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08.03.2025 19:44 Ответить
Когда США и разные други страны покинут НАТО, а мы наконец-то туда вступим, мы сможем повелевать НАТО, если конечно доживем. Может НАТО будет состоять из одних нас.
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08.03.2025 19:45 Ответить
При такому розкладі ми будемо повєлєвать не лише НАТО...
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08.03.2025 19:49 Ответить
Та и хрен с ними, убогими.. (с)
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08.03.2025 19:46 Ответить
Зі звзкі трамп-путін ,геній тільки путін.Трамп сопляк у порівнянні з ним.
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08.03.2025 19:46 Ответить
Тому що більше накрав???
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08.03.2025 22:27 Ответить
"трамп в індо-китайському регіоні буде створювати (індокитайське НАТО) оскільки в країнах європейського НАТО.йому не перепаде нікуя.До речі ."американський негідник " допомога США у війні в Авганістані. від союзників США була біля 150 млрд .Правда вони більш порядніші від "негідника "трамбона" .котрий каже Україні віддайте копалини за допомогу і до сьогодні не вимагають від США ПОВЕРНУТИ ЇХНІ ГРОШІ...
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08.03.2025 19:48 Ответить
Він там посадить мільярд дерев...тобто, кущів....маріванни.🤣
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08.03.2025 22:29 Ответить
Час створювати справжній військовий союз, а не бавитися в 5 статтю - й*бнуть, але немає яйців.
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08.03.2025 19:51 Ответить
100% що 9 майя транп з ****** буде на мацкве принимати парад перемоги ***** !
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08.03.2025 19:52 Ответить
Чем раньше Европа избавится от иллюзий о своём "большом" друге, тем раньше она создаст свой блок, который действительно будет сильным и мощным.
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08.03.2025 19:59 Ответить
особисто я, щиро вітаю!
ця бутафорна нато, вичерпала себе!
як і обмеження ядерної зброї!
україна повинна відновити свою маленьку атомну бомбочку!
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08.03.2025 20:01 Ответить
НАТО - нэт. Зазвучало по-новому
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08.03.2025 20:24 Ответить
Насправді це добре. Європі потрібні ястуби, які зможуть створити альянс проти параші. Наразі треба передушити усю кацапську сволоту у самій Європі. Румунія з цим добре впоралася, настає час народу Словакії скинути дурня фіцо а потім й Угорці розберуться зі своїм орбаном.
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08.03.2025 20:25 Ответить
Те що Краснов муділо, - вже всьому цивілізованому світу ясно. Головне питання - що з взірцем демократії - сша. Чи там, дійсно, половина населення любить пуйло і тому вибрали цю потвору, чи ця потвора - узурпатор, тоді де ті хвалені інститути демокрітії та стримування. Воно скажене і завтра стане постачати зброю пуйлу. І ніхто не зупинить?
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08.03.2025 21:13 Ответить
Все - по нашому сценарію.
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08.03.2025 22:31 Ответить
https://x.com/PowerNaShary



https://x.com/PowerNaShary

Энергия на шару@PowerNaShary



https://x.com/PowerNaShary/status/1898313979941822511

Тем, кто пишет мне «Не трогай Трампа, это дело Америки» - нет, ребята, после того, как Украина отдала ядерное оружие под нажимом Америки, за гарантии безопасности, это уже и мое дело. После того, как трамписты начали лезть в наши выборы, я не вижу причин не делать обратное.
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09.03.2025 00:04 Ответить
Тобто перебуваючи уНАТО США відмовляються від обов'язків члена НАТО.
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09.03.2025 00:15 Ответить
 
 