США могут прекратить участие в планировании учений НАТО в Европе, - СМИ

США намерены прекратить участие в планировании будущих военных учений в Европе, об этом они уведомили своих союзников по НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом шведскому изданию Expressen сообщили источники.

Как отмечается, замораживание американского планирования пока не касается уже запланированных на 2025 год натовских учений, в которых Соединенные Штаты должны играть ключевую роль.

Один из источников отметил, что речь идет о натовских учениях, которые сейчас находятся на "чертежной доске", то есть на более поздней стадии реализации.

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Сообщается, что американская сторона хочет сократить военные расходы в Европе. Издание отмечает, что Трамп заявил о намерении сделать приоритетом Индо-Тихоокеанский регион, уделяя особое внимание Китаю.

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