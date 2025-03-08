США могут прекратить участие в планировании учений НАТО в Европе, - СМИ
США намерены прекратить участие в планировании будущих военных учений в Европе, об этом они уведомили своих союзников по НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом шведскому изданию Expressen сообщили источники.
Как отмечается, замораживание американского планирования пока не касается уже запланированных на 2025 год натовских учений, в которых Соединенные Штаты должны играть ключевую роль.
Один из источников отметил, что речь идет о натовских учениях, которые сейчас находятся на "чертежной доске", то есть на более поздней стадии реализации.
Сообщается, что американская сторона хочет сократить военные расходы в Европе. Издание отмечает, что Трамп заявил о намерении сделать приоритетом Индо-Тихоокеанский регион, уделяя особое внимание Китаю.
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1. Ввести санкции против Украины.
2. Осудить публично/документом преступный неонацистский режим Зеленского (выпустить резолюцию/выступить в оон и т.д.).
3. Законодательно запретить русофобию, а также принимать действия по отношению к странам/правительствам, которые допускают проявление русофобии.
4. Заключить различные соглашения с Россией в сфере экономики и торговли (в т.ч. по редкоземельные металлам).
5. Заключить соглашения в сфере обороны, где Россия признается равноправным партнёром для достижения международной стабильности и безопасности.
6. Учредить праздник в честь российско-американской дружбы.
7. Подчеркнуть давние отношения двух народов, а также отметить вклад России в отставание независимости США (в 1863 г. Александр II послал две военные эскадры: они должны были продемонстрировать поддержку США и готовность к действиям против Англии и Франции в случае войны).
8. Заключить сделки для взаимовыгодного сотрудничества в Арктике.
9. Прилететь на 9 мая в Москву и выступить с речью.
10. Выйти из НАТО.
вже в цьому році, мага планує вийти з нато!
країни балтії! вам великий привіт!
польща готуйтеся бігти за віслу!
Питання: Чому ЄС не здатен сам себе захистити?
Населення США 340 мільйонів.
У Роісі вже мабуть і 100 мільйонів не набереться.
ЄС трохи біший ніж Німеччина, Франція та Італія.
Може ще когось забув. Вони ніколи не підуть воювати проти росії.
ця бутафорна нато, вичерпала себе!
як і обмеження ядерної зброї!
україна повинна відновити свою маленьку атомну бомбочку!
https://x.com/PowerNaShary
Энергия на шару@PowerNaShary
https://x.com/PowerNaShary/status/1898313979941822511
Тем, кто пишет мне «Не трогай Трампа, это дело Америки» - нет, ребята, после того, как Украина отдала ядерное оружие под нажимом Америки, за гарантии безопасности, это уже и мое дело. После того, как трамписты начали лезть в наши выборы, я не вижу причин не делать обратное.