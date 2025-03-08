Кремль захочет проверить единство Запада и действенность 5-й статьи НАТО, - глава немецкой разведки Каль
Россия, скорее всего, захочет испытать единство стран Запада и действенность 5-й статьи Североатлантического договора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Так, глава немецкой разведки BND Бруно Каль, считает вероятным то, что Россия захочет испытать единство стран Запада и действенность ст. 5 Североатлантического договора, которая предусматривает, что нападение на одну из стран-членов НАТО считается нападением на всех.
"Мы очень надеемся, что так не произойдет... Но мы должны предполагать, что Россия захочет нас испытать, проверить единство Запада", - отметил он.
Каль считает, что время и вероятность такой "проверки" напрямую связаны с тем, как дальше будут развиваться события в российско-украинской войне.
Он отметил, что если бы война закончилась раньше 2029-2030 года, тогда Россия сможет быстрее стать угрозой для Европы.
"Также возможно, что конкретная угроза или попытка шантажа со стороны России против европейских государств произойдет раньше, чем предполагали до сих пор... Более раннее время завершения войны в Украине позволило бы россиянам перенаправить энергию туда, куда им больше всего хочется - против Европы", - считает Каль.
По его словам, в России надеются, что будущие очертания мирового порядка будут похожими на те, что были в 90-х годах и российская "сфера влияния" расширится дальше на запад, а в самом желанном для них варианте США выведут свои войска из Европы.
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Є купка рожевих поні які вичитують свій "Будапештський мумурандум" - 5 статтю НАТО....
українська армія цінніша за три балтійські разом взяті.
по статам скіл українців перевершив всі инші - фрагів набито якщо міряти люксембургською армією то вже за сотню.
а якщо вірити сирському то і дві сотні люксембургських армій наші вбили.
але нас ніхто військами не підтримав.
Але гроші, вперед! До усієї, цієї, лабуди чи лободи !!
трамп вже просив пітуна про зупинку вогню. Результат назвати, чи самі в курсі ?
https://www.svoboda.org/a/tramp-nastaivaet-zaschitim-togo-kto-vnesyot-denjgi-/33339000.html
це не його рівень
Перевірив.
Замість єдності зобачив гуєдність.
***
Краще страшний кінець, ніж безкінечний страх.