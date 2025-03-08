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Новости РФ хочет проверить действенность НАТО і Запада
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Кремль захочет проверить единство Запада и действенность 5-й статьи НАТО, - глава немецкой разведки Каль

Каль о статье 5 НАТО

Россия, скорее всего, захочет испытать единство стран Запада и действенность 5-й статьи Североатлантического договора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Так, глава немецкой разведки BND Бруно Каль, считает вероятным то, что Россия захочет испытать единство стран Запада и действенность ст. 5 Североатлантического договора, которая предусматривает, что нападение на одну из стран-членов НАТО считается нападением на всех.

"Мы очень надеемся, что так не произойдет... Но мы должны предполагать, что Россия захочет нас испытать, проверить единство Запада", - отметил он.

Также читайте: Настоящая цель Путина - новый мировой порядок, надеюсь США этого не хотят, - глава разведки Германии

Каль считает, что время и вероятность такой "проверки" напрямую связаны с тем, как дальше будут развиваться события в российско-украинской войне.

Он отметил, что если бы война закончилась раньше 2029-2030 года, тогда Россия сможет быстрее стать угрозой для Европы.

"Также возможно, что конкретная угроза или попытка шантажа со стороны России против европейских государств произойдет раньше, чем предполагали до сих пор... Более раннее время завершения войны в Украине позволило бы россиянам перенаправить энергию туда, куда им больше всего хочется - против Европы", - считает Каль.

По его словам, в России надеются, что будущие очертания мирового порядка будут похожими на те, что были в 90-х годах и российская "сфера влияния" расширится дальше на запад, а в самом желанном для них варианте США выведут свои войска из Европы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ готовится к войне с Западом, один из сценариев – вторжение в страны Балтии, - глава разведки Германии Каль

Автор: 

Германия (6925) НАТО (9934) россия (95326) Каль Бруно (4)


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Топ комментарии
+15
Вже перевірив коли Польща під час атак просто літаки " вигулює" , а не дай Боже щось впаде в ЄС так намагаються довго не помічати.
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08.03.2025 16:49
+14
Логично, и это будет в странах Балтии, Польша и Румыния довольно крупные, более 20 миллионов человек. А вот страны Балтии как раз, для проверки пункта 5 НАТО
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08.03.2025 16:50
+12
Польша слишком крупная, там уже будет война как против Украины, а вот Литва, Латвия, то что надо, очень маленькое население, и можно найти предлог "защита" русскоязычных, у плешивого это основная методичка для агрессии, как у Гитлера
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08.03.2025 16:57
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Правила форума Совет форумчан
Вони їх заднім числом з НАТО швидше виключають
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08.03.2025 16:50 Ответить
Проти якого "миру в Україні" проти Европа?
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08.03.2025 16:53 Ответить
Cкорого. Вони зацікавлені, щоб Росія була зайнята Україною, тоді на ЄС не полізе.
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08.03.2025 17:21 Ответить
Там преклад може бути кривим..
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08.03.2025 17:50 Ответить
Вже перевірив коли Польща під час атак просто літаки " вигулює" , а не дай Боже щось впаде в ЄС так намагаються довго не помічати.
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08.03.2025 16:49 Ответить
На Польщу рашка не нападатиме, якщо не зовсім дзьобнута, Польщу просто треба обійти.
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08.03.2025 16:51 Ответить
Польша слишком крупная, там уже будет война как против Украины, а вот Литва, Латвия, то что надо, очень маленькое население, и можно найти предлог "защита" русскоязычных, у плешивого это основная методичка для агрессии, как у Гитлера
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08.03.2025 16:57 Ответить
Польщу, тою армією що напала а 22-му на Україну, винесуть за 72 години...
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08.03.2025 17:01 Ответить
Але напала не на Польщу, а на Україну...чому?
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08.03.2025 18:32 Ответить
Ось і включай свої мізки. А не чомучкаєш.
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08.03.2025 19:10 Ответить
Ти теж не можеш відповісти на це питання?
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08.03.2025 19:32 Ответить
Ту т є відповідь. https://www.youtube.com/watch?v=OkfO23fG5J8
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08.03.2025 19:37 Ответить
Це за принципом - де завгодно можна знайти що завгодно...
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08.03.2025 19:44 Ответить
Ці слова свідчать, що ви не мислите стратегічно. Там ви не знайшли відповідь на своє питання. І це погано. Я переглядав це відео кілька разів. Хоча для вас все одно - що завгодно .... якщо не те, що я хочу почути.
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09.03.2025 11:47 Ответить
И рыжий фашист поддержит "любой бы на месте россии сделал бы то же самое"
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08.03.2025 17:42 Ответить
Логично, и это будет в странах Балтии, Польша и Румыния довольно крупные, более 20 миллионов человек. А вот страны Балтии как раз, для проверки пункта 5 НАТО
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08.03.2025 16:50 Ответить
І я теж хочу перевірити. Особливо у світлі подій останнього десятиліття. 😊
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08.03.2025 16:52 Ответить
А, що там перевіряти? Не спрацює ця стаття!
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08.03.2025 16:54 Ответить
А зуба даєш?
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08.03.2025 17:52 Ответить
Он нє лох, мамаріму нє слушал ))
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08.03.2025 18:54 Ответить
У рф для нападу на НАТО "вікно можливостей", поки Трамп у Вашингтоні.
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08.03.2025 16:56 Ответить
Нема вже ніякого Заходу...
Є купка рожевих поні які вичитують свій "Будапештський мумурандум" - 5 статтю НАТО....
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08.03.2025 16:56 Ответить
Може й так, а може після того, як Трумп зруйнував систему безпеки, Польща вже веде перемовини із Францією,хто буде керуватИ ЯЗ, на территорії Польщі, що розмістить Франція.. побачимо..
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08.03.2025 17:55 Ответить
формально вже перевірив.
українська армія цінніша за три балтійські разом взяті.
по статам скіл українців перевершив всі инші - фрагів набито якщо міряти люксембургською армією то вже за сотню.
а якщо вірити сирському то і дві сотні люксембургських армій наші вбили.
але нас ніхто військами не підтримав.
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08.03.2025 17:02 Ответить
Ось ваші "братіки".

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08.03.2025 18:20 Ответить
Тоді, з підготовкою до цього щодо усяких там самітів, консультацій, зібрань без дієвих результатів, тощо, може допомогти єрмак і зеленський!! Вони, стільки цього лайна розвезли…по країнам Світу, покаталися, попоїли, потеревеніли…Зараз їх запитай, про результати, вони й слова не скажуть! А гроші вивезли з України, чималенькі, з челядниками!
Але гроші, вперед! До усієї, цієї, лабуди чи лободи !!
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08.03.2025 17:02 Ответить
Дайте Украине ракеты и у путлера отпадёт всякое желание проверять вас!
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08.03.2025 17:02 Ответить
Та нема там чого перевіряти! Все вже давно перевірено!! Нема ,,манаток", нема!!!
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08.03.2025 17:13 Ответить
При чому тут потужні ?

трамп вже просив пітуна про зупинку вогню. Результат назвати, чи самі в курсі ?
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08.03.2025 17:28 Ответить
Так він відверто правду сказав. Поки Росія довбиться з Україною, на ЄС не полізе.
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08.03.2025 17:22 Ответить
Ну почему? Тысяч 5-6 тушек для стран Балтии найдет
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08.03.2025 17:43 Ответить
"Трамп - о членах НАТО: «Защитим того, кто внесёт деньги»"

https://www.svoboda.org/a/tramp-nastaivaet-zaschitim-togo-kto-vnesyot-denjgi-/33339000.html
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08.03.2025 17:37 Ответить
Все це триндьож - те шо нато розбіжиться. То нам так кажуть, шоб не дуже туди й хотілося. Нічого вони не розбіжаться. Просто їм треба час для підготовки, от ми їм його й даємо. Там всі свої, хоч не хоч а муситимуть відбиватися, то ми так собі збоку.
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08.03.2025 17:46 Ответить
Німеччина повірте! ***** ніколи не захоче перевіряти єдність НАТО чуєте ніколи!
це не його рівень
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08.03.2025 18:16 Ответить
скоріше б перевірила. Зразу кажу - ми будемо глибоко занепокоєні
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08.03.2025 18:35 Ответить
Щодо ЄС та відновлення лінії розмежування по кордону Варшавського договору. Не *****, так інший ******** знайдеться. Там на кацапії діє ПРИЕМСТВЕННОСТЬ. Ідеологію Рашизму (руцький мир) ніхто не відміняє. Включаючи Пізнєсмена трампа. Мали вони його ... Ось вам відео. Слухайте і міркуйте. https://www.youtube.com/watch?v=OkfO23fG5J8
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08.03.2025 19:16 Ответить
Кремль захоче перевірити єдність Заходу

Перевірив.
Замість єдності зобачив гуєдність.
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08.03.2025 19:17 Ответить
Та що там "перевіряти" Орбан, Фіцо і Трамп теж Захід!
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08.03.2025 19:56 Ответить
146%
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08.03.2025 20:20 Ответить
Арістотель, давньогрецький філософ

***

Краще страшний кінець, ніж безкінечний страх.
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09.03.2025 00:29 Ответить
 
 