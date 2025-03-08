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Настоящая цель Путина - новый мировой порядок. Надеюсь, США этого не хотят, - глава разведки Германии

президент Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль

Настоящая цель российского диктатора Владимира Путина заключается в создании нового мирового порядка с расширением влияния РФ.

Такое мнение высказал президент Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Настоящая цель Путина - не только Украина, но и новый мировой порядок. Отодвижение защиты НАТО и расширение сферы влияния России на Запад. Желательно без американцев в Европе. До сих пор этого хотели только россияне. И мы очень надеемся, что американцы тоже этого не хотят", - отметил Каль.

По словам руководителя BND, раннее завершение войны в Украине позволило бы россиянам "использовать свою энергию там, где они действительно этого хотят, а именно против Европы".

Он отметил, что западные спецслужбы должны усилить сотрудничество для поддержки Украины. Каль отметил, что европейские спецслужбы интенсивно работают над тем, чтобы предоставить Украине актуальную информацию для укрепления ее обороноспособности.

Также читайте: Европа будет пытаться компенсировать разведывательные данные, которые США перестали предоставлять Украине, - МИД Франции

В то же время президент BND выразил обеспокоенность текущей геополитической ситуацией и последствиями сближения США и России. "Я особенно обеспокоен общей ситуацией в мире. Война, которую Россия ведет против Украины, является центральной темой. Но нет почти ни одного конфликта, оценка которого не меняется новой администрацией в Вашингтоне", - сказал Каль.

Глава разведки ФРГ также подчеркнул важность трансатлантического сотрудничества и выразил уверенность, что обмен разведывательной информацией с США будет продолжаться, несмотря на последние политические события. "Разведывательные службы по всему миру очень интенсивно работают вместе, чтобы отвлечь международные угрозы, особенно от исламского терроризма. Каждая страна зависит от помощи другой. Ни одна страна в одиночку не может покрыть все угрозы", - отметил он.

Отвечая на вопрос о зависимости Германии от американской разведки, Каль сказал: "Мы зависим от помощи наших друзей по ту сторону Атлантики так же, как они зависят от нашей. Обмен информацией, которая может спасти жизни, будет продолжаться".

Читайте также: С Украиной труднее договориться о прекращении войны, чем с РФ. Путин хочет мира, - Трамп

Автор: 

Германия (6925) путин владимир (31197) разведка (4168)


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Топ комментарии
+17
...відвернути міжнародні загрози, особливо від ісламського тероризму...
Ісламський тероризм це дитячий садок супроти озброєних ЯЗ неадекватів. Одне ху-йло за минулий рік вбило в тисячу разів більше людей ніж всі ісламські терористи разом узяті за всю історію...
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08.03.2025 14:07
+12
Був сралін з гітлером...тепер ***** з трампом...
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08.03.2025 14:03
+11
Згоден з вами. Ці двоє мало чим відрізняються. Це і без розвідки видно. Достатньо послухати обох, щоб зрозуміти - попереду жах.
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08.03.2025 14:42
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Правила форума Совет форумчан
це таке дипломатичне попередженя... ми все знаємо ,але сподіваємося ...а от цього не треба робити , сподівання мати дурнів..тому ЯО Німеччині обов'язково потрібне як і Польші !!!
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08.03.2025 14:03 Ответить
Візьми відбійний молоток і вдовбай це рудому маразматику в голову. Шансів на успіх 000,1 %
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08.03.2025 14:13 Ответить
Слабенька розвідка в німців - Трамп теж цього хоче
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08.03.2025 14:03 Ответить
Згоден з вами. Ці двоє мало чим відрізняються. Це і без розвідки видно. Достатньо послухати обох, щоб зрозуміти - попереду жах.
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08.03.2025 14:42 Ответить
Так параноїк пуйло про новий світовий порядок років 5 з ящиків бубонить...воно й не приховує свою мету..дід з деменцією трампон та маск з Аспергера походу підключились...

Світом правлять хворі на всю голову..
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08.03.2025 15:26 Ответить
Був сралін з гітлером...тепер ***** з трампом...
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08.03.2025 14:03 Ответить
Не сподівайся …
сша зараз тільки цього і хочуть !
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08.03.2025 14:05 Ответить
Трумп, ще у 80-ті замовляв рекламні ролики на ТБ із пропагандою виходу США із НАТО. Його мрії він тепер може втілити..
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08.03.2025 14:07 Ответить
...відвернути міжнародні загрози, особливо від ісламського тероризму...
Ісламський тероризм це дитячий садок супроти озброєних ЯЗ неадекватів. Одне ху-йло за минулий рік вбило в тисячу разів більше людей ніж всі ісламські терористи разом узяті за всю історію...
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08.03.2025 14:07 Ответить
Что ещё мог бы сделать агент краснов за 4 года:

1. Ввести санкции против Украины.

2. Осудить публично/документом преступный неонацистский режим Зеленского (выпустить резолюцию/выступить в оон и т.д.).

3. Законодательно запретить русофобию, а также принимать действия по отношению к странам/правительствам, которые допускают проявление русофобии.
4. Заключить различные соглашения с Россией в сфере экономики и торговли (в т.ч. по редкоземельные металлам).

5. Заключить соглашения в сфере обороны, где Россия признается равноправным партнёром для достижения международной стабильности и безопасности.

6. Учредить праздник в честь российско-американской дружбы.

7. Подчеркнуть давние отношения двух народов, а также отметить вклад России в отставание независимости США (в 1863 г. Александр II послал две военные эскадры: они должны были продемонстрировать поддержку США и готовность к действиям против Англии и Франции в случае войны).

8. Заключить сделки для взаимовыгодного сотрудничества в Арктике.

9. Прилететь на 9 мая в Москву и выступить с речью.

10. Выйти из НАТО.
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08.03.2025 14:07 Ответить
Він почав йти в цьому напрямку. Якщо не зупинять(кулею) то всі пункти, вами вказані, будуть виконані.
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08.03.2025 17:05 Ответить
Та ні, вони з вами торгувати хочуть. Вони ж надійні і передбачувані партнери. Ось відремонтують Північний потік 2 і почнуть вам економіку відроджувати. А війною вас українці лякають, щоб разом з рептілоїдами володарювати у всесвіті. Врятуються лише ті, хто собі на лоба намалює хрест...
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08.03.2025 14:08 Ответить
Чому голова розвідки озвучує політичні гасла? Краще б вчасно надав нам розвіддані щодо наявності труби в Суджі, де сьогодні орчатина залізла.
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08.03.2025 14:09 Ответить
❗️ЗСУ не відходять з Курщини, оточення військ немає, - РБК-Україна з посиланням на джерела спростовує інформацію, яка поширювалась у ЗМІ
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08.03.2025 14:11 Ответить
https://t.me/c/1198589840/111189 Безперечні докази від Сенатора, що Трамп - російський агент
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08.03.2025 14:09 Ответить
Але увага на Трампіста, який з люттю доказує доводить протилежне.

Тож, основні заяви Сенатора:

- Трамп ніс у маси пропаганду рф, що війну почала Україна, а Зеленський - диктатор
- Трамп розкрив основі деталі переговорів ще до їх початку, гарантуючи, що США будуть проти членства України в НАТО.
- Зупинив військову підтримку Україні, повністю виключаючи можливість захищатися від росії.
- Він «підірвав» партнерство з Європою, що було важливим для безпеки протягом 80 років.
- Трамп зробив усе, щоб дискредитувати Зеленського на міжнародній арені під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Після цього шалений Трампіст з тремтячим голосом почав казати, що президент США єдиний і неповторний.
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08.03.2025 14:10 Ответить
Недоимперия с 2% мирового ВВП, которая даже газ у себя в ****** провести не может
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08.03.2025 14:11 Ответить
А де була німецька розвідка, коли політичні проститутки шредер і меркель разом з добрячими частинами своїх партій за обидві щоки відпрацьовували кремлівські срібники?
Але краще прокинутися пізно, ніж в жопі.
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08.03.2025 14:12 Ответить
Навіть коли його самого почнуть гвалтувати обдолбані негри, він все одно буде буде сподіватись, домовлятись домовлятись тощо. І костюм з краваткою чудово приховують відсутність яєчок, навіть придатків якихось. Злочин розкрито - довкола безхребетні і безтолкові амеби.
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08.03.2025 14:15 Ответить
Украине надо начинать обогащать уран для собственных электростанций. Потому что можем получть нож в спину от всех поставщиков я топлива.
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08.03.2025 14:15 Ответить
Если Европа не покажет, что она геополитический игрок, тогда рыжий с плешивым разрушат ЕС.
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08.03.2025 14:16 Ответить
реванш фашизму
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08.03.2025 14:19 Ответить
І не сподівайтесь - хочуть. Оруелл -1984 от якого світового порядку прагнуть 3 країни , США , росія і Китай!
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08.03.2025 14:19 Ответить
"Блажен кто верует, тепло ему на свете..."
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08.03.2025 14:25 Ответить
За словами керівника BND, раннє завершення війни в Україні дозволило б росіянам "використати свою енергію там, де вони дійсно цього хочуть, а саме проти Європи".

загалом, щит Європи, продовжуй воювати
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08.03.2025 14:25 Ответить
То есть навести порядок в своей стране на расее вообще не вариант? Ну там бараки починить, газ провести, дороги сделать. Походу для расеи главное нагадить всем, а не сделать жизнь на расее лучше
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08.03.2025 14:34 Ответить
А глибоке занепокоєння виразили ?
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08.03.2025 14:28 Ответить
нтенсивність ракетно-дронових атак рашистської пітьми від початку 2025 року (************* - "особлива подака"):

https://pbs.twimg.com/media/GlhKoi-WMAA0QXM?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GlhKoi-WMAA0QXM?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GlhKoi-WMAA0QXM?format=jpg&name=small
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08.03.2025 14:33 Ответить
Ну дронов стало реально нереально (извините за тавтологию) много. Только там большая часть пустышки для виснаження нашего ПВО .
Но так же заметил что уже с месяц по таким дурам работают в основном зенитки 12,7 и 20, а не ракеты. А патронов/снарядов к зениткам пока хватает
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08.03.2025 14:41 Ответить
*обані торгаші, ви будете торгуватися навіть тим якими набоями вас треба розстрілювать.
є вектор зла.
він очевидний.
на його напрямку буде знищено Україну, балтійців, поляків і від того що ви, німці замість впрягатися та займатися 8издорєзом торгуєтеся ви не пропетляєте.
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08.03.2025 14:35 Ответить
Макрон надія Європи,бо має ЯЗ!!!
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08.03.2025 14:40 Ответить
краще б він мав яйця.
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08.03.2025 14:51 Ответить
Має,має
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08.03.2025 23:40 Ответить
якщо має то з моєї слобожанщини не видно.
мабуть, дуже маленькі.
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08.03.2025 23:50 Ответить
Хочет, ещё как хочет - какая может быть делёжка мира без участия США?
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08.03.2025 14:46 Ответить
марно сподіваєтесь...
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08.03.2025 15:15 Ответить
пора німцям перестати ділитися інформацією з ЦРУ.При нинішньому "зазомбованому рашистськими шаманами""трамбоні" ЦРУ може бути підпільним філіалом фсб
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08.03.2025 15:27 Ответить
***** нужен хаос, а не порядок, хватит писать чушь и компот, включайте тумблер голова/попа "вверх"😳
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08.03.2025 15:45 Ответить
ось до чого призводить "стурбованість"...
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08.03.2025 16:05 Ответить
Хотелось бы узнать, милый ты наш, и на что же ты надеешься?

На сраную Америку или на лживый китай, на слабую и разрозненную Европу ?

Вы так и не поняли, все ваши надежды могут опираться только на сильную Украину, от вас то и нужно, всего ничего, дайте современное оружие и наши доблестные воины свернут рога рашисткому чучелу!
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08.03.2025 17:12 Ответить
А якби дали Тауруси, вплив би моцкви суттє-є-єво б зменьшився. А тепер самі-самі. А путя все ближче...
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08.03.2025 21:37 Ответить
...якщо війна в Україні завершиться раніше 2029 чи 2030 року, Росія створить загрозу для Європи.
Про це Каль https://www.dw.com/de/kahl-schutz-der-ukraine-gemeinsame-aufgabe-des-westens/video-71864739 сказавв інтерв'ю DW."Швидше закінчення війни в Україні дозволить росіянам використовувати свою енергію там, де вони цього справді хочуть, а саме проти Європи", - заявив він.

На слова Каля про те, що "якби війна в Україні тривала ще 5 років, для Європи це було б безпечніше", відреагували у РНБО
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09.03.2025 19:26 Ответить
 
 