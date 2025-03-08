Настоящая цель Путина - новый мировой порядок. Надеюсь, США этого не хотят, - глава разведки Германии

Настоящая цель российского диктатора Владимира Путина заключается в создании нового мирового порядка с расширением влияния РФ.

Такое мнение высказал президент Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Настоящая цель Путина - не только Украина, но и новый мировой порядок. Отодвижение защиты НАТО и расширение сферы влияния России на Запад. Желательно без американцев в Европе. До сих пор этого хотели только россияне. И мы очень надеемся, что американцы тоже этого не хотят", - отметил Каль.

По словам руководителя BND, раннее завершение войны в Украине позволило бы россиянам "использовать свою энергию там, где они действительно этого хотят, а именно против Европы".

Он отметил, что западные спецслужбы должны усилить сотрудничество для поддержки Украины. Каль отметил, что европейские спецслужбы интенсивно работают над тем, чтобы предоставить Украине актуальную информацию для укрепления ее обороноспособности.

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В то же время президент BND выразил обеспокоенность текущей геополитической ситуацией и последствиями сближения США и России. "Я особенно обеспокоен общей ситуацией в мире. Война, которую Россия ведет против Украины, является центральной темой. Но нет почти ни одного конфликта, оценка которого не меняется новой администрацией в Вашингтоне", - сказал Каль.

Глава разведки ФРГ также подчеркнул важность трансатлантического сотрудничества и выразил уверенность, что обмен разведывательной информацией с США будет продолжаться, несмотря на последние политические события. "Разведывательные службы по всему миру очень интенсивно работают вместе, чтобы отвлечь международные угрозы, особенно от исламского терроризма. Каждая страна зависит от помощи другой. Ни одна страна в одиночку не может покрыть все угрозы", - отметил он.

Отвечая на вопрос о зависимости Германии от американской разведки, Каль сказал: "Мы зависим от помощи наших друзей по ту сторону Атлантики так же, как они зависят от нашей. Обмен информацией, которая может спасти жизни, будет продолжаться".

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