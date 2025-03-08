Настоящая цель Путина - новый мировой порядок. Надеюсь, США этого не хотят, - глава разведки Германии
Настоящая цель российского диктатора Владимира Путина заключается в создании нового мирового порядка с расширением влияния РФ.
Такое мнение высказал президент Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Настоящая цель Путина - не только Украина, но и новый мировой порядок. Отодвижение защиты НАТО и расширение сферы влияния России на Запад. Желательно без американцев в Европе. До сих пор этого хотели только россияне. И мы очень надеемся, что американцы тоже этого не хотят", - отметил Каль.
По словам руководителя BND, раннее завершение войны в Украине позволило бы россиянам "использовать свою энергию там, где они действительно этого хотят, а именно против Европы".
Он отметил, что западные спецслужбы должны усилить сотрудничество для поддержки Украины. Каль отметил, что европейские спецслужбы интенсивно работают над тем, чтобы предоставить Украине актуальную информацию для укрепления ее обороноспособности.
В то же время президент BND выразил обеспокоенность текущей геополитической ситуацией и последствиями сближения США и России. "Я особенно обеспокоен общей ситуацией в мире. Война, которую Россия ведет против Украины, является центральной темой. Но нет почти ни одного конфликта, оценка которого не меняется новой администрацией в Вашингтоне", - сказал Каль.
Глава разведки ФРГ также подчеркнул важность трансатлантического сотрудничества и выразил уверенность, что обмен разведывательной информацией с США будет продолжаться, несмотря на последние политические события. "Разведывательные службы по всему миру очень интенсивно работают вместе, чтобы отвлечь международные угрозы, особенно от исламского терроризма. Каждая страна зависит от помощи другой. Ни одна страна в одиночку не может покрыть все угрозы", - отметил он.
Отвечая на вопрос о зависимости Германии от американской разведки, Каль сказал: "Мы зависим от помощи наших друзей по ту сторону Атлантики так же, как они зависят от нашей. Обмен информацией, которая может спасти жизни, будет продолжаться".
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Світом правлять хворі на всю голову..
сша зараз тільки цього і хочуть !
Ісламський тероризм це дитячий садок супроти озброєних ЯЗ неадекватів. Одне ху-йло за минулий рік вбило в тисячу разів більше людей ніж всі ісламські терористи разом узяті за всю історію...
1. Ввести санкции против Украины.
2. Осудить публично/документом преступный неонацистский режим Зеленского (выпустить резолюцию/выступить в оон и т.д.).
3. Законодательно запретить русофобию, а также принимать действия по отношению к странам/правительствам, которые допускают проявление русофобии.
4. Заключить различные соглашения с Россией в сфере экономики и торговли (в т.ч. по редкоземельные металлам).
5. Заключить соглашения в сфере обороны, где Россия признается равноправным партнёром для достижения международной стабильности и безопасности.
6. Учредить праздник в честь российско-американской дружбы.
7. Подчеркнуть давние отношения двух народов, а также отметить вклад России в отставание независимости США (в 1863 г. Александр II послал две военные эскадры: они должны были продемонстрировать поддержку США и готовность к действиям против Англии и Франции в случае войны).
8. Заключить сделки для взаимовыгодного сотрудничества в Арктике.
9. Прилететь на 9 мая в Москву и выступить с речью.
10. Выйти из НАТО.
Тож, основні заяви Сенатора:
- Трамп ніс у маси пропаганду рф, що війну почала Україна, а Зеленський - диктатор
- Трамп розкрив основі деталі переговорів ще до їх початку, гарантуючи, що США будуть проти членства України в НАТО.
- Зупинив військову підтримку Україні, повністю виключаючи можливість захищатися від росії.
- Він «підірвав» партнерство з Європою, що було важливим для безпеки протягом 80 років.
- Трамп зробив усе, щоб дискредитувати Зеленського на міжнародній арені під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Після цього шалений Трампіст з тремтячим голосом почав казати, що президент США єдиний і неповторний.
Але краще прокинутися пізно, ніж в жопі.
загалом, щит Європи, продовжуй воювати
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Но так же заметил что уже с месяц по таким дурам работают в основном зенитки 12,7 и 20, а не ракеты. А патронов/снарядов к зениткам пока хватает
є вектор зла.
він очевидний.
на його напрямку буде знищено Україну, балтійців, поляків і від того що ви, німці замість впрягатися та займатися 8издорєзом торгуєтеся ви не пропетляєте.
мабуть, дуже маленькі.
На сраную Америку или на лживый китай, на слабую и разрозненную Европу ?
Вы так и не поняли, все ваши надежды могут опираться только на сильную Украину, от вас то и нужно, всего ничего, дайте современное оружие и наши доблестные воины свернут рога рашисткому чучелу!
Про це Каль https://www.dw.com/de/kahl-schutz-der-ukraine-gemeinsame-aufgabe-des-westens/video-71864739 сказавв інтерв'ю DW."Швидше закінчення війни в Україні дозволить росіянам використовувати свою енергію там, де вони цього справді хочуть, а саме проти Європи", - заявив він.
На слова Каля про те, що "якби війна в Україні тривала ще 5 років, для Європи це було б безпечніше", відреагували у РНБО