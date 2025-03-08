Европа будет пытаться компенсировать разведывательные данные, которые США перестали предоставлять Украине, - МИД Франции

Европа будет пытаться компенсировать разведывательные данные, которые США перестали предоставлять Украине. Этот вопрос обсуждался во время специального саммита ЕС в Брюсселе.

Об этом заявил представитель МИД Франции Кристоф Лемонд в комментарии "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается американской разведки, то Европа, безусловно, будет пытаться компенсировать то, что США могут перестать предоставлять", - сказал представитель французского внешнеполитического ведомства.

Лемонд говорит, что поведение администрации президента США Дональда Трампа "является важным вопросом", поскольку Штаты с начала вторжения в феврале 2022 года "были очень активными в поддержке Украины".

По его словам, несмотря на изменение американской позиции, Франция продолжаем вести диалог с администрацией Трампа. Лемонд подчеркнул, что Франция "решительно" настроена поддерживать Украину, в частности путем поставок оружия.

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США приостановили передачу разведданных в Украину

Соединенные Штаты полностью прекратили делиться с Украиной всей разведывательной информацией, включая ту, что можно было использовать для ударов по войскам РФ на оккупированных украинских территориях, сообщало издание Sky News.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что Соединенные Штаты приостановили поставки оружия и передачу разведывательных данных с Украиной.

80% разведывательных данных Украина получала от партнеров, преимущественно от США.

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