Компания Maxar подтвердила, что отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам
Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies сообщила, что отключила доступ к своим спутниковым снимкам для Украины после того, как администрация президента США Дональда Трампа приостановила обмен разведданными с Киевом.
Об этом говорится в заявлении компании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что у Maxar Technologies есть контракты с правительством США и десятками стран-союзников и партнеров, и "каждый клиент сам принимает решение о том, как использовать и передавать эти данные".
Компания сообщила, что одним из таких контрактов является GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery) - правительственная программа США, которая предоставляет доступ к коммерческим спутниковым снимкам, собранным Соединенными Штатами.
"Правительство США приняло решение временно приостановить действие украинских учетных записей в GEGD", - добавили в Maxar.
В то же время в Национальном агентстве геопространственной разведки США отметили, что США временно приостановили доступ Украины к системе GEGD, которая "является основным порталом для доступа к коммерческим снимкам, закупаемых правительством США".
Напомним, ранее "Милитарный" со ссылкой на нескольких пользователей коммерческого сервиса сообщил, что аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила доступ к своим спутниковым снимкам для Украины.
США приостановили передачу разведданных в Украину
Соединенные Штаты полностью прекратили делиться с Украиной всей разведывательной информацией, включая ту, что можно было использовать для ударов по войскам РФ на оккупированных украинских территориях, сообщало издание Sky News.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что Соединенные Штаты приостановили поставки оружия и передачу разведывательных данных с Украиной.
80% разведывательных данных Украина получала от партнеров, преимущественно от США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Химині кури, мотрині яйця!
Допомога для України, зупинена наказом старого банкрута, трампом-бите вухо! Прутін йому, за таку дієву допомогу, дасть канахфетку Ротуфронт… У трампа радість, і по жовтому макіяжу покотяться сльози вдячності, старечі…
Прикро і соромно, за таку Велич США !!!
найшли чим хвалитися
скоро просити будуть що цю х..ню підключили
Стосовно супутників ( сплачуйте абон плату отримуйте..) Ми сплатили.. в нас абонка до нового року проплачена.. де партнери???
Ви самі сказали.. що у вас х**ня.. ідіть.. по зіркам.. не зхибите..
Просити.. у кого..??? І ще раз.. Авторітет ваш..в..
М... Скажу так Авторітет заробляється роками, а згубити(для кацапів, потерять), його можна за секунду.
Кушайте бургери.. з квасолею.. не заважайте.. вже якось світ розбереться без вас.. гамодріл з ядеркою..
Чули.. це все було (Поважаю КучмуЛ.И. Кравчук залежна особа) Уїбав їх перед тузлою.. и пох оон.
Підсумуємо(сумуємо). Ви хороший хлопак.. як каже дональд, з вами зручно вести справи.. Я дам вам мій номер телефона.. друга.. відпішіть мені квартиру.. виж.. гарний хлопець.. Я чекаю.. Дякую.. в нас була чудова розмова.
А Україна може заключити свій контракт на отримання сама цих знімків? І сама їх оплачувати чи хтось інший з друзів України? З статті це не зрозуміло.
Это жесть что происходит.