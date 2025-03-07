Компания Maxar подтвердила, что отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies сообщила, что отключила доступ к своим спутниковым снимкам для Украины после того, как администрация президента США Дональда Трампа приостановила обмен разведданными с Киевом.

Об этом говорится в заявлении компании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что у Maxar Technologies есть контракты с правительством США и десятками стран-союзников и партнеров, и "каждый клиент сам принимает решение о том, как использовать и передавать эти данные".

Компания сообщила, что одним из таких контрактов является GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery) - правительственная программа США, которая предоставляет доступ к коммерческим спутниковым снимкам, собранным Соединенными Штатами.

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"Правительство США приняло решение временно приостановить действие украинских учетных записей в GEGD", - добавили в Maxar.

В то же время в Национальном агентстве геопространственной разведки США отметили, что США временно приостановили доступ Украины к системе GEGD, которая "является основным порталом для доступа к коммерческим снимкам, закупаемых правительством США".

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Напомним, ранее "Милитарный" со ссылкой на нескольких пользователей коммерческого сервиса сообщил, что аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила доступ к своим спутниковым снимкам для Украины.

США приостановили передачу разведданных в Украину

Соединенные Штаты полностью прекратили делиться с Украиной всей разведывательной информацией, включая ту, что можно было использовать для ударов по войскам РФ на оккупированных украинских территориях, сообщало издание Sky News.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что Соединенные Штаты приостановили поставки оружия и передачу разведывательных данных с Украиной.

80% разведывательных данных Украина получала от партнеров, преимущественно от США.

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