РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9475 посетителей онлайн
Новости США приостановили помощь и обмен разведданными Maxar отключили Украине доступ к спутниковым фото
9 720 32

Компания Maxar подтвердила, что отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам

Maxar Technologies отключила Украине доступ к спутниковым фото

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies сообщила, что отключила доступ к своим спутниковым снимкам для Украины после того, как администрация президента США Дональда Трампа приостановила обмен разведданными с Киевом.

Об этом говорится в заявлении компании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что у Maxar Technologies есть контракты с правительством США и десятками стран-союзников и партнеров, и "каждый клиент сам принимает решение о том, как использовать и передавать эти данные".

Компания сообщила, что одним из таких контрактов является GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery) - правительственная программа США, которая предоставляет доступ к коммерческим спутниковым снимкам, собранным Соединенными Штатами.

Читайте также: Франция готова делиться разведданными с Украиной, - Лекорню

"Правительство США приняло решение временно приостановить действие украинских учетных записей в GEGD", - добавили в Maxar.

В то же время в Национальном агентстве геопространственной разведки США отметили, что США временно приостановили доступ Украины к системе GEGD, которая "является основным порталом для доступа к коммерческим снимкам, закупаемых правительством США".

Читайте также: США продолжают делиться некоторыми разведданными с Украиной, - CNN

Напомним, ранее "Милитарный" со ссылкой на нескольких пользователей коммерческого сервиса сообщил, что аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила доступ к своим спутниковым снимкам для Украины.

США приостановили передачу разведданных в Украину

Соединенные Штаты полностью прекратили делиться с Украиной всей разведывательной информацией, включая ту, что можно было использовать для ударов по войскам РФ на оккупированных украинских территориях, сообщало издание Sky News.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что Соединенные Штаты приостановили поставки оружия и передачу разведывательных данных с Украиной.

80% разведывательных данных Украина получала от партнеров, преимущественно от США.

Читайте также: Украина работает над альтернативами по обмену разведданными, - Умеров

Автор: 

разведка (4168) спутник (230) США (26336)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
показать весь комментарий
07.03.2025 23:01
+18
Дві потвори..
показать весь комментарий
07.03.2025 23:02
+8
Тварюки!!!
показать весь комментарий
07.03.2025 23:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
07.03.2025 23:01 Ответить
Дві потвори..
показать весь комментарий
07.03.2025 23:02 Ответить
У притули є супутник, він наперед знав що таке буде. Якщо не назвиздів.
показать весь комментарий
08.03.2025 10:59 Ответить
Сенатор Джефф Меркли: "Что еще мог бы сделать российский агент, чего не сделал Трамп?"-ютуб відповідь судді , я так розумію
показать весь комментарий
07.03.2025 23:13 Ответить
ні це мабуть засідання комісії в Сенаті - й Республіканець відповідаю на убивчі звинувачене від демократа
показать весь комментарий
07.03.2025 23:27 Ответить
Фу.. я дитині очі прикрив.. борці проти лгбт.. чи як іх там. Не паплюжте психіку.
показать весь комментарий
07.03.2025 23:17 Ответить
Ну а шо? Вони ж законослухняні громадяни. Їм наказали - вони виконали. Отак і працює американська демократія. Всі законослухняні і покірні...
показать весь комментарий
07.03.2025 23:02 Ответить
Тварюки!!!
показать весь комментарий
07.03.2025 23:06 Ответить
Яка проблема оформити таку угоду з Британією і отримувати знімки від них?
показать весь комментарий
07.03.2025 23:06 Ответить
Никакой , это все новости для давление на Украину чтоб быстрее подписала сделку
показать весь комментарий
07.03.2025 23:09 Ответить
Та вже раз підписали в 1994 і в 2014 році США ,,забули,, про обіцяну угоду
показать весь комментарий
08.03.2025 05:43 Ответить
А что у нас нет диаспоры за границей или беженцев? Сделайте аккаунт и получайте снимки, пересылайте в Украину по-тихому.
показать весь комментарий
07.03.2025 23:09 Ответить
Україна кров'ю спливає, а республіканцям у Сенаті, це в радість, і якісь пусто-поржні теревені про демократичні традиції, парламентаризм…
Химині кури, мотрині яйця!
Допомога для України, зупинена наказом старого банкрута, трампом-бите вухо! Прутін йому, за таку дієву допомогу, дасть канахфетку Ротуфронт… У трампа радість, і по жовтому макіяжу покотяться сльози вдячності, старечі…
Прикро і соромно, за таку Велич США !!!
показать весь комментарий
07.03.2025 23:13 Ответить
Шановний.. досить відспівувати ту америку.. всі вже все зрозуміли.. де їх велич.. давайте, краще так..
показать весь комментарий
07.03.2025 23:22 Ответить
А Притулин девайс? Щось швидко всі забули.
показать весь комментарий
07.03.2025 23:13 Ответить
І грець з вами.. звернемося до духів.. вони нам шлях в зорях покажуть.. Ще є Чумацький шлях.. Незкорені, неподолані..нахер нам ваші компаси..
показать весь комментарий
07.03.2025 23:14 Ответить
Друзяки, гулє...
показать весь комментарий
07.03.2025 23:16 Ответить
їбаньки
найшли чим хвалитися
скоро просити будуть що цю х..ню підключили
показать весь комментарий
07.03.2025 23:22 Ответить
Доброї ночі.. До Вас Україна..

Стосовно супутників ( сплачуйте абон плату отримуйте..) Ми сплатили.. в нас абонка до нового року проплачена.. де партнери???

Ви самі сказали.. що у вас х**ня.. ідіть.. по зіркам.. не зхибите..

Просити.. у кого..??? І ще раз.. Авторітет ваш..в..

М... Скажу так Авторітет заробляється роками, а згубити(для кацапів, потерять), його можна за секунду.

Кушайте бургери.. з квасолею.. не заважайте.. вже якось світ розбереться без вас.. гамодріл з ядеркою..

Чули.. це все було (Поважаю КучмуЛ.И. Кравчук залежна особа) Уїбав їх перед тузлою.. и пох оон.

Підсумуємо(сумуємо). Ви хороший хлопак.. як каже дональд, з вами зручно вести справи.. Я дам вам мій номер телефона.. друга.. відпішіть мені квартиру.. виж.. гарний хлопець.. Я чекаю.. Дякую.. в нас була чудова розмова.
показать весь комментарий
08.03.2025 04:17 Ответить
Конфлікт з о. Тузла виник через спробу взяття Україною під свій контроль аміакопроводу Тольятті-Одеса і Одеського припортового заводу(Нажаль це до цих пір майно РФ , не підконтрольне Україні)
показать весь комментарий
08.03.2025 05:51 Ответить
І яке відношення Maxar має до президента США?
показать весь комментарий
07.03.2025 23:23 Ответить
Я не зрозумів головного ціна питання? Вимкнули акаунти які оплачував уряд США за своєю програмою.
А Україна може заключити свій контракт на отримання сама цих знімків? І сама їх оплачувати чи хтось інший з друзів України? З статті це не зрозуміло.
показать весь комментарий
07.03.2025 23:24 Ответить
Трамп,Маск,Ху@ло і Ко це одне і теж.
показать весь комментарий
07.03.2025 23:28 Ответить
***** ну какими надо быть кончеными чтобы отключать это все когда страна борется и сопротивляется российской фашистской армии?Этот Трамп когда выступал с речью в конгрессе это был просто пипец какойто,23 сьезд КПСС и эти больные на голову республиканцы все вставали по многу раз.Вы понимаете насколько они отшибленные и сколько они сейчас принесут бед миру?И демократы тоже мне сидели и притихли как жертвы перед львов.Демократы поняли что Трамп и республиканцы их сожрут за полгода.У Трампа такой хороший советник как страну превращать в диктатуру сам *****.А все эти СНН и другие каналы как в Рашке не закроют а вышвырнут всех нелояльных оттуда.
Это жесть что происходит.
показать весь комментарий
07.03.2025 23:30 Ответить
Це коли іічьки у одному кошику....
показать весь комментарий
08.03.2025 01:28 Ответить
Ну, одних відключила - на болотах вчаться читати й дешифрувати...
показать весь комментарий
08.03.2025 01:30 Ответить
А де наш супутник, який притула купляв?
показать весь комментарий
08.03.2025 04:44 Ответить
У притулиної коханки між ногами
показать весь комментарий
08.03.2025 05:54 Ответить
Він його у Збаражі в гаражі тримає до кращих часів .
показать весь комментарий
08.03.2025 06:56 Ответить
Як результат візиту нашого дебіла.
показать весь комментарий
08.03.2025 07:06 Ответить
Штатам не можна довіряти ні в великому, ні в малому. Далі від них! Саме такий вивод потрібно зробити Європі і скорійш рвати відносини. Треба відповідати рудому дурню ударом на удар бо іншого він не розуміє. Може статися так, що бази США в Європі з осередків стратегічної стабільності перетворяться на механизм агресії. Рудий лізе в тісні обійми к путлеру та поливає гівном союзників, а що буде завтра ніхто незнає. Треба готуватись до гіршого. Терміново!
показать весь комментарий
08.03.2025 07:37 Ответить
 
 