Нужно быстро наращивать оборонное производство, - генсек НАТО Рютте

Наращивание производства военной техники необходимо для обеспечения безопасности стран Альянса.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Нам нужно будет тратить больше средств для обеспечения собственной безопасности. Но нам также нужно быстро наращивать наше оборонное производство по обе стороны Атлантики. Слишком долго мы производили слишком мало" - сказал Рютте.

По словам Рютте, нужны боеприпасы, корабли, танки, самолеты, а также спутники и беспилотники.

Рютте заявил, что встретился со многими руководителями оборонных компаний и призвал их реагировать на растущий спрос.

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