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Нужно быстро наращивать оборонное производство, - генсек НАТО Рютте

Марк Рютте

Наращивание производства военной техники необходимо для обеспечения безопасности стран Альянса.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Нам нужно будет тратить больше средств для обеспечения собственной безопасности. Но нам также нужно быстро наращивать наше оборонное производство по обе стороны Атлантики. Слишком долго мы производили слишком мало" - сказал Рютте.

По словам Рютте, нужны боеприпасы, корабли, танки, самолеты, а также спутники и беспилотники.

Рютте заявил, что встретился со многими руководителями оборонных компаний и призвал их реагировать на растущий спрос.

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Автор: 

военно-промышленный комплекс (244) Европа (1828) НАТО (9934) Рютте Марк (329)


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Топ комментарии
+10
І на четвертий рік Зорькій сокіл замітив, що Європа гола й боса перед парашею.
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08.03.2025 15:53
+10
"Щоб вода стала гарячою - її треба нагріти" - Рютте.
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08.03.2025 15:53
+8
А в генсека НАТО є якісь інші повноваження окрім як виголошувати промови?
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08.03.2025 15:55
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І на четвертий рік Зорькій сокіл замітив, що Європа гола й боса перед парашею.
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08.03.2025 15:53 Ответить
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08.03.2025 16:04 Ответить
"Щоб вода стала гарячою - її треба нагріти" - Рютте.
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08.03.2025 15:53 Ответить
В нього ще губа не обстрапалась - кожен день наярувати одно і теж?
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08.03.2025 15:53 Ответить
А в генсека НАТО є якісь інші повноваження окрім як виголошувати промови?
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08.03.2025 15:55 Ответить
Йенс еще высказывал озабоченность, как бы не было эскалации
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08.03.2025 16:04 Ответить
І для цього спіча ти зарегався))) чапай в спам
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08.03.2025 16:07 Ответить
Ти, кацапчику, не повинен навіть думати про високі матерії. Випий скломою, заспокойся
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08.03.2025 16:12 Ответить
@ Швеція, Норвегія, Фінляндія та Данія домовилися уніфікувати виробництво артилерійських снарядів та мінометних ***********.

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08.03.2025 16:09 Ответить
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08.03.2025 16:12 Ответить
Чисто валет😎
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08.03.2025 16:20 Ответить
- Оборонне виробництво, наростись, раз, два!
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08.03.2025 16:16 Ответить
Коли Рюте вийде у відставку, то скаже, що орбан і фіцо - кінчені під@раси. Не раніше.
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08.03.2025 16:21 Ответить
Двiжуха!
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08.03.2025 16:26 Ответить
Потрібно швидко нарощувати оборонне виробництво, - генсек НАТО Рютте.

Красава. Він це постіно просовує, прийняв стойку, оффшорні рахункі наготові.... вік генсека НАТО не довгий, а хатинка в Дубаї - от ж....
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08.03.2025 16:28 Ответить
Потрібно швидко нарощувати оборонне виробництво, - генсек НАТО Рютте Джерело: https://censor.net/ua/n3540043
А йшов лише 4-й рік війни...
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08.03.2025 16:28 Ответить
Марк Рютте обіймає посаду генерального секретаря НАТО з 1 жовтня 2024 року, та конкретних дій у напрямку зміцнення НАТО в Європі та підтримки України вже було більше, ніж за каденцію Столтенберга. Багато проектів реалізуються через Нідерланди, тут міністр оборони Рубен Брёкельманс також є членом нашої ліберальної -демократичної партії як і Марк. Активно залучаємо Німеччину. У грудні 2024 року під керівництвом Маркa було створено командування НАТО в Вісбадені, Німеччина, для координації військової допомоги та навчання українських військових. Це командування, відоме як НАТО з безпекової допомоги та навчання для України (NSATU), покликане забезпечити ефективну та скоординовану підтримку України з боку західних партнерів.
Це не рахуючи заходів щодо розширення системи ППО та інших заходів про які ми не будемо тут інформувати ольгінських та подоляцьких, які прямо сплелися в екстазі, особливо після документального підтвердження добросердечних відносин між Марком Рютте та Петром Порошенком
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08.03.2025 16:32 Ответить
Колись моск..ня сказала, що нато мусить ,,забирати свої манатки" за кордони 1991 року. .... Але навіть вони мабуть не гадали, що ,,манаток" то немає взагалі! Забирати нема чого!!!
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08.03.2025 16:36 Ответить
Ошибка. Знали кацапы всё отлично тогда. Грязьпром всех скупил уже в те годы. Если по простому, то НАТО и ЕС --- зажратый либерализм. Плюс арабы и негры. Только первыми расхлебали мы. Но очередь движется.
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08.03.2025 17:22 Ответить
Прикрилось НАТО Україною, як щитом!
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08.03.2025 17:19 Ответить
умєров покажи чуваку як бабло скирдувати на бракоіваних мінах
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08.03.2025 17:23 Ответить
 
 