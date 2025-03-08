Нужно быстро наращивать оборонное производство, - генсек НАТО Рютте
Наращивание производства военной техники необходимо для обеспечения безопасности стран Альянса.
Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Нам нужно будет тратить больше средств для обеспечения собственной безопасности. Но нам также нужно быстро наращивать наше оборонное производство по обе стороны Атлантики. Слишком долго мы производили слишком мало" - сказал Рютте.
По словам Рютте, нужны боеприпасы, корабли, танки, самолеты, а также спутники и беспилотники.
Рютте заявил, что встретился со многими руководителями оборонных компаний и призвал их реагировать на растущий спрос.
Топ комментарии
+10 Василь Довганенко #589385
показать весь комментарий08.03.2025 15:53
+10 Calvados
показать весь комментарий08.03.2025 15:53
+8 Calvados
показать весь комментарий08.03.2025 15:55
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Красава. Він це постіно просовує, прийняв стойку, оффшорні рахункі наготові.... вік генсека НАТО не довгий, а хатинка в Дубаї - от ж....
А йшов лише 4-й рік війни...
Це не рахуючи заходів щодо розширення системи ППО та інших заходів про які ми не будемо тут інформувати ольгінських та подоляцьких, які прямо сплелися в екстазі, особливо після документального підтвердження добросердечних відносин між Марком Рютте та Петром Порошенком