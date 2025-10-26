Министр обороны Хорватии Анушич прибыл в Киев. ФОТО
Сегодня, 26 октября, в Украину с визитом прибыл министр обороны Хорватии Иван Анушич.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом хорватский министр написал в соцсети Х.
Так, Анушич сообщил, что будет находиться с визитом в Украине два дня. В частности, у него запланирована встреча с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем.
"Кроме двустороннего визита, я приехал в Киев, чтобы почтить память мужественного украинского народа, украинских солдат и всех жертв российской агрессии против Украины. Почти четыре года Украина сопротивляется российским атакам, и Хорватия прекрасно понимает, что такое навязанная война", - написал он.
Поддержка Украины
Также Анушич заверил, что Хорватия продолжит оказывать гуманитарную и военную помощь Украине.
"Во время визита с министром обороны мы обсудим поддержку украинской оборонной промышленности, а также сотрудничество между хорватской и украинской военной промышленностью", - добавил министр обороны Хорватии.
