Сотрудничество Украины и Хорватии
485 4

Министр обороны Хорватии Анушич прибыл в Киев. ФОТО

Сегодня, 26 октября, в Украину с визитом прибыл министр обороны Хорватии Иван Анушич.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом хорватский министр написал в соцсети Х.

Так, Анушич сообщил, что будет находиться с визитом в Украине два дня. В частности, у него запланирована встреча с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем.

"Кроме двустороннего визита, я приехал в Киев, чтобы почтить память мужественного украинского народа, украинских солдат и всех жертв российской агрессии против Украины. Почти четыре года Украина сопротивляется российским атакам, и Хорватия прекрасно понимает, что такое навязанная война", - написал он.

Поддержка Украины

Также Анушич заверил, что Хорватия продолжит оказывать гуманитарную и военную помощь Украине.

"Во время визита с министром обороны мы обсудим поддержку украинской оборонной промышленности, а также сотрудничество между хорватской и украинской военной промышленностью", - добавил министр обороны Хорватии.

А де адьютант?
показать весь комментарий
26.10.2025 14:31 Ответить
це ж Європа! Який адьютант?
показать весь комментарий
26.10.2025 14:33 Ответить
Ну й що, Європа...от, наприклад: "

Адольф Гітлер мав кількох ад'ютантів (помічників), які служили йому в різні періоди та відповідали за різні сфери (армія, авіація, СС, особисті справи).

Серед них були:

Юліус Шауб (Julius ******) - головний особистий ад'ютант.

Вільгельм Брюкнер (Wilhelm Brückner) - головний ад'ютант (до 1940 року).

Рудольф Шмундт (Rudolf Schmundt) - головний армійський ад'ютант (до 1944 року).

Ніколаус фон Белов (Nicolaus von Below) - ад'ютант від Люфтваффе (військово-повітряних сил).

Отто Гюнше (Otto Günsche) - ад'ютант від СС (з 1943 року).

Альберт Борман (Albert Bormann) - ад'ютант (брат Мартіна Бормана).

Фрідріх Госсбах (Friedrich Hoßbach) - армійський ад'ютант (до 1938 року).

Вільгельм Бургдорф (Wilhelm Burgdorf) - армійський ад'ютант, замінив Шмундта.

Це лише деякі з осіб, які виконували функції ад'ютантів або входили до його особистого штабу. Їхні обов'язки часто включали організаційні питання, супровід, передачу повідомлень та зв'язок з відповідними військовими чи партійними структурами."
показать весь комментарий
26.10.2025 14:48 Ответить
Хорватам столетиями приходится иметь дело с кацапом Балкан - сербами, они знают что это такое.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:35 Ответить
 
 