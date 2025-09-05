Хорватия не планирует отправлять войска в Украину, - министр обороны страны Анушич

Хорватия не планирует отправлять своих военных в Украину в рамках потенциальных гарантий безопасности.

Об этом заявил министр обороны Хорватии Иван Анушич, сообщает HRT, информирует Цензор.НЕТ.

"Хорватская армия не пойдет в Украину. Мы не готовы, не хотим и не планируем отправлять хорватскую армию в Украину. Последние несколько дней события происходят очень быстро, и в некоторых решениях, принятых отдельными странами-членами НАТО и Коалицией желающих, упоминается возможность выезда этих солдат. Хорватия в этом не участвует", - заявил глава оборонного ведомства Хорватии.

В то же время Анушич заявил, что Хорватия будет продолжать помогать Украине "во всем, в чем мы помогали до сих пор - политическая поддержка, помощь с оборудованием, оружием и финансовая помощь, все, что нужно".

