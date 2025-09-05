РУС
Новости Иностранные военные в Украине
Хорватия не планирует отправлять войска в Украину, - министр обороны страны Анушич

Хорватия не планирует отправлять своих военных в Украину в рамках потенциальных гарантий безопасности.

Об этом заявил министр обороны Хорватии Иван Анушич, сообщает HRT, информирует Цензор.НЕТ.

"Хорватская армия не пойдет в Украину. Мы не готовы, не хотим и не планируем отправлять хорватскую армию в Украину. Последние несколько дней события происходят очень быстро, и в некоторых решениях, принятых отдельными странами-членами НАТО и Коалицией желающих, упоминается возможность выезда этих солдат. Хорватия в этом не участвует", - заявил глава оборонного ведомства Хорватии.

В то же время Анушич заявил, что Хорватия будет продолжать помогать Украине "во всем, в чем мы помогали до сих пор - политическая поддержка, помощь с оборудованием, оружием и финансовая помощь, все, что нужно".

Читайте также: Япония не рассматривает направление своих войск в Украину

Автор: 

Хорватия (275) гарантии безопасности (266)
Судячи з усього, то жодна країна не планує реально віправляти військових для допомоги...
05.09.2025 23:37 Ответить
"Макрон про гарантії безпеки: 26 країн готові надіслати війська до України або підтримати їх Джерело: https://censor.net/ua/n3572268"

Но не перечислил какие, может не все в курсе что они среди них, и не сказал сколько из них готовы лишь поддержать тех кто направит, может это большинство. Впрочем наверное нам много и не нужно, может хватит и пяти.
05.09.2025 23:46 Ответить
А ви мріяли що буде інакше?
05.09.2025 23:48 Ответить
Безхребетна Європа...
05.09.2025 23:42 Ответить
Ну если "Колалиция Охочих" обосралась то куда там Хорватии!"
05.09.2025 23:43 Ответить
Да хто б мав сумніви.
Ох Путін і лох. Треба було на Європу йти. Усі б лапки підняли.
05.09.2025 23:47 Ответить
щоб щось кудись відправляти для почтку треба це мати
06.09.2025 00:13 Ответить
 
 