Хорватия не планирует отправлять войска в Украину, - министр обороны страны Анушич
Хорватия не планирует отправлять своих военных в Украину в рамках потенциальных гарантий безопасности.
Об этом заявил министр обороны Хорватии Иван Анушич, сообщает HRT, информирует Цензор.НЕТ.
"Хорватская армия не пойдет в Украину. Мы не готовы, не хотим и не планируем отправлять хорватскую армию в Украину. Последние несколько дней события происходят очень быстро, и в некоторых решениях, принятых отдельными странами-членами НАТО и Коалицией желающих, упоминается возможность выезда этих солдат. Хорватия в этом не участвует", - заявил глава оборонного ведомства Хорватии.
В то же время Анушич заявил, что Хорватия будет продолжать помогать Украине "во всем, в чем мы помогали до сих пор - политическая поддержка, помощь с оборудованием, оружием и финансовая помощь, все, что нужно".
Но не перечислил какие, может не все в курсе что они среди них, и не сказал сколько из них готовы лишь поддержать тех кто направит, может это большинство. Впрочем наверное нам много и не нужно, может хватит и пяти.
Ох Путін і лох. Треба було на Європу йти. Усі б лапки підняли.