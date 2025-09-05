Япония не рассматривает направление своих войск в Украину

Япония не планирует отправлять своих военных в Украину, даже не рассматривает такую возможность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 47news.

Так, на пресс-конференции 5 сентября главный секретарь кабинета министров Йошимаса Хаяси прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что 26 стран обязались направить войска в Украину.

"Япония не входит в число 26 стран, и нет никаких фактов, что правительство рассматривает возможность отправки войск Сил самообороны", - заявил он.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам заседания "Коалиции желающих" заявил, что 26 стран готовы присоединиться к гарантиям безопасности для Украины, в частности - отправить свой военный контингент.