Япония не рассматривает направление своих войск в Украину

Япония не будет отправлять войска в Украину

Япония не планирует отправлять своих военных в Украину, даже не рассматривает такую возможность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 47news.

Так, на пресс-конференции 5 сентября главный секретарь кабинета министров Йошимаса Хаяси прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что 26 стран обязались направить войска в Украину.

"Япония не входит в число 26 стран, и нет никаких фактов, что правительство рассматривает возможность отправки войск Сил самообороны", - заявил он.

Также читайте: Важно, чтобы гарантии безопасности начали работать уже сейчас, а не после окончания войны, - Зеленский

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам заседания "Коалиции желающих" заявил, что 26 стран готовы присоединиться к гарантиям безопасности для Украины, в частности - отправить свой военный контингент.

Але в ЗСУ є воїни з Японії. Особисто маю трьох бойових японських побратимів.
Класні воїни. Абсолютна самодисципліна.
Кумедно згадувати їх поступову українізацію. Зовсім інша культура, навіть рукопожаття при зустрічі їм було щось дике. Зараз свої повністю.
Досі в телефоні на гуггл транслейті висить завантажена японська мова. Вже майже й не треба.
05.09.2025 12:53 Ответить
Дуже погано,щось роздивитися такими "широко відкритими" очима....можливо тільки ядерні вибухи...російськи...
05.09.2025 13:01 Ответить
Б в нас їх немає.
05.09.2025 13:05 Ответить
нууу франсуа немного преувеличил)))
