Япония не рассматривает направление своих войск в Украину
Япония не планирует отправлять своих военных в Украину, даже не рассматривает такую возможность.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 47news.
Так, на пресс-конференции 5 сентября главный секретарь кабинета министров Йошимаса Хаяси прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что 26 стран обязались направить войска в Украину.
"Япония не входит в число 26 стран, и нет никаких фактов, что правительство рассматривает возможность отправки войск Сил самообороны", - заявил он.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам заседания "Коалиции желающих" заявил, что 26 стран готовы присоединиться к гарантиям безопасности для Украины, в частности - отправить свой военный контингент.
Класні воїни. Абсолютна самодисципліна.
Кумедно згадувати їх поступову українізацію. Зовсім інша культура, навіть рукопожаття при зустрічі їм було щось дике. Зараз свої повністю.
Досі в телефоні на гуггл транслейті висить завантажена японська мова. Вже майже й не треба.