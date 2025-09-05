Японія не розглядає направлення своїх військ в Україну

Японія не планує відправляти своїх військових до України, навіть не розглядає таку можливість.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 47news.

Так, на пресконференції 5 вересня головний секретар кабінету міністрів Йошімаса Хаясі прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона про те, що 26 країн зобов'язалися направити війська до України.

"Японія не входить до числа 26 країн, і немає жодних фактів, що уряд розглядає можливість відправлення військ Сил самооборони", - заявив він.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон за підсумками засідання "Коаліції охочих" заявив, що 26 країн готові долучитися до гарантій безпеки для України, зокрема – відправити свій військовий контингент.