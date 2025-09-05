УКР
Японія не розглядає направлення своїх військ в Україну

Японія не відправлятиме війська в Україну

Японія не планує відправляти своїх військових до України, навіть не розглядає таку можливість.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 47news.

Так, на пресконференції 5 вересня головний секретар кабінету міністрів Йошімаса Хаясі прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона про те, що 26 країн зобов'язалися направити війська до України.

"Японія не входить до числа 26 країн, і немає жодних фактів, що уряд розглядає можливість відправлення військ Сил самооборони", - заявив він.

Також читайте: Важливо, щоб гарантії безпеки почали працювати вже зараз, а не після закінчення війни, - Зеленський

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон за підсумками засідання "Коаліції охочих" заявив, що 26 країн готові долучитися до гарантій безпеки для України, зокрема – відправити свій військовий контингент.

Але в ЗСУ є воїни з Японії. Особисто маю трьох бойових японських побратимів.
Класні воїни. Абсолютна самодисципліна.
Кумедно згадувати їх поступову українізацію. Зовсім інша культура, навіть рукопожаття при зустрічі їм було щось дике. Зараз свої повністю.
Досі в телефоні на гуггл транслейті висить завантажена японська мова. Вже майже й не треба.
05.09.2025 12:53 Відповісти
Дуже погано,щось роздивитися такими "широко відкритими" очима....можливо тільки ядерні вибухи...російськи...
05.09.2025 13:01 Відповісти
Б в нас їх немає.
05.09.2025 13:05 Відповісти
нууу франсуа немного преувеличил)))
05.09.2025 13:07 Відповісти
 
 