Японія не розглядає направлення своїх військ в Україну
Японія не планує відправляти своїх військових до України, навіть не розглядає таку можливість.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 47news.
Так, на пресконференції 5 вересня головний секретар кабінету міністрів Йошімаса Хаясі прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона про те, що 26 країн зобов'язалися направити війська до України.
"Японія не входить до числа 26 країн, і немає жодних фактів, що уряд розглядає можливість відправлення військ Сил самооборони", - заявив він.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон за підсумками засідання "Коаліції охочих" заявив, що 26 країн готові долучитися до гарантій безпеки для України, зокрема – відправити свій військовий контингент.
Класні воїни. Абсолютна самодисципліна.
Кумедно згадувати їх поступову українізацію. Зовсім інша культура, навіть рукопожаття при зустрічі їм було щось дике. Зараз свої повністю.
Досі в телефоні на гуггл транслейті висить завантажена японська мова. Вже майже й не треба.