Хорватія не планує відправляти війська в Україну, - міністр оборони країни Анушич

Хорватія не планує відправляти своїх військових в Україну в межах потенційних гарантій безпеки.

Про це заявив міністр оборони Хорватії Іван Анушич, повідомляє HRT, інформує Цензор.НЕТ.

"Хорватська армія не піде в Україну. Ми не готові, не хочемо і не плануємо відправляти хорватську армію в Україну. Останні кілька днів події відбуваються дуже швидко, і в деяких рішеннях, прийнятих окремими країнами-членами НАТО та Коаліцією охочих, згадується можливість виїзду цих солдатів. Хорватія в цьому не бере участі", - заявив очільник оборонного відомства Хорватії.

Водночас Анушич заявив, що Хорватія продовжуватиме допомагати Україні "у всьому, у чому ми допомагали досі – політична підтримка, допомога з обладнанням, зброєю та фінансова допомога, все, що потрібно".

