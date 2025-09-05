УКР
Хорватія не планує відправляти війська в Україну, - міністр оборони країни Анушич

хорватія

Хорватія не планує відправляти своїх військових в Україну в межах потенційних гарантій безпеки.

Про це заявив міністр оборони Хорватії Іван Анушич, повідомляє HRT, інформує Цензор.НЕТ.

"Хорватська армія не піде в Україну. Ми не готові, не хочемо і не плануємо відправляти хорватську армію в Україну. Останні кілька днів події відбуваються дуже швидко, і в деяких рішеннях, прийнятих окремими країнами-членами НАТО та Коаліцією охочих, згадується можливість виїзду цих солдатів. Хорватія в цьому не бере участі", - заявив очільник оборонного відомства Хорватії.

Водночас Анушич заявив, що Хорватія продовжуватиме допомагати Україні "у всьому, у чому ми допомагали досі – політична підтримка, допомога з обладнанням, зброєю та фінансова допомога, все, що потрібно".

Читайте також: Японія не розглядає направлення своїх військ в Україну

Хорватія (310) гарантії безпеки (267)
Судячи з усього, то жодна країна не планує реально віправляти військових для допомоги...
05.09.2025 23:37 Відповісти
"Макрон про гарантії безпеки: 26 країн готові надіслати війська до України або підтримати їх Джерело: https://censor.net/ua/n3572268"

Но не перечислил какие, может не все в курсе что они среди них, и не сказал сколько из них готовы лишь поддержать тех кто направит, может это большинство. Впрочем наверное нам много и не нужно, может хватит и пяти.
05.09.2025 23:46 Відповісти
А ви мріяли що буде інакше?
05.09.2025 23:48 Відповісти
Безхребетна Європа...
05.09.2025 23:42 Відповісти
Ну если "Колалиция Охочих" обосралась то куда там Хорватии!"
05.09.2025 23:43 Відповісти
Да хто б мав сумніви.
Ох Путін і лох. Треба було на Європу йти. Усі б лапки підняли.
05.09.2025 23:47 Відповісти
щоб щось кудись відправляти для почтку треба це мати
