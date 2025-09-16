УКР
Новини Відмова від російського газу
931 10

Хорватія пропонує Угорщині та Словаччині альтернативу нафті з Росії, - прем’єр Пленкович

пленкович

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що його країна може відігравати вирішальну роль у забезпеченні стабільного постачання нафти для своїх сусідів, які все ще залежать від російських поставок.

Заяву Пленковича цитує The Dubrovnik Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Хорватія може гарантувати як Угорщині, так і Словаччині, що ми можемо постачати їм понад 12 мільйонів тонн нафти для всіх потреб їхніх нафтопереробних заводів",- сказав політик.

Видання зазначає, що Словаччина та Угорщина залишаються сильно залежними від російської нафти, незважаючи на загальні зусилля ЄС щодо диверсифікації джерел енергії.

На думку Пленковича, жодній з цих країн не загрожує дефіцит нафти. Він додав, що Хорватія "хоче допомогти їм у забезпеченні енергетичної безпеки".

Читайте також: США закликають Європу припинити купівлю російської нафти та газу для посилення санкцій, - FT

Коментуючи заклик президента США Дональда Трампа до європейських країн припинити імпорт російської нафти, Пленкович сказав: "це хороший момент для тиску, який його (президента США Трампа, - ред.) адміністрація чинить на всіх російських покупців. Заклик до ЄС припинити купувати російську нафту має сенс — якщо це зробити правильно, маючи альтернативні маршрути постачання".

Політик також вказав на географічне положення та інфраструктуру Хорватії як її переваги, зазначивши, що термінал СПГ на острові Крк є "далекоглядною інвестицією".

Читайте також: Санкції не працюють: Китай став постійним покупцем російського СПГ з підсанкційного проєкту Arctic LNG 2

Автор: 

Угорщина (2472) газ (10638) Хорватія (311) Пленкович Андрій (41)
Топ коментарі
+9
Так справа не у дефіциті нафти, а у відкатах, на яких Фіцо та Орбан утримують сво владу.

Нема російського бабла - нема Фіцо та Орбана.
16.09.2025 23:09 Відповісти
16.09.2025 23:09 Відповісти
+7
а відкати вони звідки братимуть?
16.09.2025 23:07 Відповісти
16.09.2025 23:07 Відповісти
+2
Интересно как Орбан и Фицо откажут Трампу
16.09.2025 23:08 Відповісти
16.09.2025 23:08 Відповісти
а відкати вони звідки братимуть?
16.09.2025 23:07 Відповісти
16.09.2025 23:07 Відповісти
С языка снял)))
16.09.2025 23:12 Відповісти
16.09.2025 23:12 Відповісти
Интересно как Орбан и Фицо откажут Трампу
16.09.2025 23:08 Відповісти
16.09.2025 23:08 Відповісти
Спокійно: намалюють портрет, помоляться в церкві, щось та придумають
16.09.2025 23:10 Відповісти
16.09.2025 23:10 Відповісти
Так справа не у дефіциті нафти, а у відкатах, на яких Фіцо та Орбан утримують сво владу.

Нема російського бабла - нема Фіцо та Орбана.
16.09.2025 23:09 Відповісти
16.09.2025 23:09 Відповісти
У вас швидше це получилося, на 30 хвилин з копійкою)))
16.09.2025 23:42 Відповісти
16.09.2025 23:42 Відповісти
А відкат буде?
Якщо ніт то ні Фіцо, ні Орбан на це піти не можуть...
16.09.2025 23:41 Відповісти
16.09.2025 23:41 Відповісти
Піпець.
Купа розумників на сайті.
Усі знають про відкати.
І багато з ЄС.
А відкати ще блін існують....
16.09.2025 23:45 Відповісти
16.09.2025 23:45 Відповісти
Але Хорватія пропонує прозору торгівлю. А Кацапія схематози, прибуток від яких лягає в особисті кишені Орбана і Фіцо.
16.09.2025 23:52 Відповісти
16.09.2025 23:52 Відповісти
Хорвати і Словенці - молодці.
Через їхні порти частково йде допомога Україні.
А тепер ще москалів будемо разом ''взувати''...
Кожен по-своєму.
17.09.2025 00:13 Відповісти
17.09.2025 00:13 Відповісти
 
 