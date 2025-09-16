Хорватія пропонує Угорщині та Словаччині альтернативу нафті з Росії, - прем’єр Пленкович

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що його країна може відігравати вирішальну роль у забезпеченні стабільного постачання нафти для своїх сусідів, які все ще залежать від російських поставок.

"Сьогодні Хорватія може гарантувати як Угорщині, так і Словаччині, що ми можемо постачати їм понад 12 мільйонів тонн нафти для всіх потреб їхніх нафтопереробних заводів",- сказав політик.

Видання зазначає, що Словаччина та Угорщина залишаються сильно залежними від російської нафти, незважаючи на загальні зусилля ЄС щодо диверсифікації джерел енергії.

На думку Пленковича, жодній з цих країн не загрожує дефіцит нафти. Він додав, що Хорватія "хоче допомогти їм у забезпеченні енергетичної безпеки".

Коментуючи заклик президента США Дональда Трампа до європейських країн припинити імпорт російської нафти, Пленкович сказав: "це хороший момент для тиску, який його (президента США Трампа, - ред.) адміністрація чинить на всіх російських покупців. Заклик до ЄС припинити купувати російську нафту має сенс — якщо це зробити правильно, маючи альтернативні маршрути постачання".

Політик також вказав на географічне положення та інфраструктуру Хорватії як її переваги, зазначивши, що термінал СПГ на острові Крк є "далекоглядною інвестицією".

