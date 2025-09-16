РУС
Отказ от российского газа
Хорватия предлагает Венгрии и Словакии альтернативу нефти из России, - премьер Пленкович

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что его страна может играть решающую роль в обеспечении стабильных поставок нефти для своих соседей, которые все еще зависят от российских поставок.

Заявление Пленковича цитирует The Dubrovnik Times, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Хорватия может гарантировать как Венгрии, так и Словакии, что мы можем поставлять им более 12 миллионов тонн нефти для всех нужд их нефтеперерабатывающих заводов", - сказал политик.

Издание отмечает, что Словакия и Венгрия остаются сильно зависимыми от российской нефти, несмотря на общие усилия ЕС по диверсификации источников энергии.

По мнению Пленковича, ни одной из этих стран не грозит дефицит нефти. Он добавил, что Хорватия "хочет помочь им в обеспечении энергетической безопасности".

Читайте также: США призывают Европу прекратить покупку российской нефти и газа для усиления санкций, - FT

Комментируя призыв президента США Дональда Трампа к европейским странам прекратить импорт российской нефти, Пленкович сказал: "Это хороший момент для давления, которое его (президента США Трампа. - Ред.) администрация оказывает на всех российских покупателей. Призыв к ЕС прекратить покупать российскую нефть имеет смысл - если это сделать правильно, имея альтернативные маршруты поставок".

Политик также указал на географическое положение и инфраструктуру Хорватии как ее преимущество, отметив, что терминал СПГ на острове Крк является "дальновидной инвестицией".

Читайте также: Санкции не работают: Китай стал постоянным покупателем российского СПГ из подсанкционного проекта Arctic LNG 2

Венгрия (2122) Газ (10261) Хорватия (277) Пленкович Андрей (37)
Топ комментарии
+11
Так справа не у дефіциті нафти, а у відкатах, на яких Фіцо та Орбан утримують сво владу.

Нема російського бабла - нема Фіцо та Орбана.
16.09.2025 23:09 Ответить
+9
а відкати вони звідки братимуть?
16.09.2025 23:07 Ответить
+4
Интересно как Орбан и Фицо откажут Трампу
16.09.2025 23:08 Ответить
а відкати вони звідки братимуть?
16.09.2025 23:07 Ответить
С языка снял)))
16.09.2025 23:12 Ответить
Интересно как Орбан и Фицо откажут Трампу
16.09.2025 23:08 Ответить
Спокійно: намалюють портрет, помоляться в церкві, щось та придумають
16.09.2025 23:10 Ответить
Так справа не у дефіциті нафти, а у відкатах, на яких Фіцо та Орбан утримують сво владу.

Нема російського бабла - нема Фіцо та Орбана.
16.09.2025 23:09 Ответить
У вас швидше це получилося, на 30 хвилин з копійкою)))
16.09.2025 23:42 Ответить
А відкат буде?
Якщо ніт то ні Фіцо, ні Орбан на це піти не можуть...
16.09.2025 23:41 Ответить
Піпець.
Купа розумників на сайті.
Усі знають про відкати.
І багато з ЄС.
А відкати ще блін існують....
16.09.2025 23:45 Ответить
Але Хорватія пропонує прозору торгівлю. А Кацапія схематози, прибуток від яких лягає в особисті кишені Орбана і Фіцо.
16.09.2025 23:52 Ответить
Хорвати і Словенці - молодці.
Через їхні порти частково йде допомога Україні.
А тепер ще москалів будемо разом ''взувати''...
Кожен по-своєму.
17.09.2025 00:13 Ответить
 
 