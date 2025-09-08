РУС
Новости Отказ от российского газа
США призывают Европу прекратить покупку российской нефти и газа для усиления санкций, - FT

Европа зависит от оружия США

Европейские страны должны прекратить покупать российскую нефть и газ, если хотят, чтобы Вашингтон ужесточил санкции против Москвы.

Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, европейцы взамен должны закупать американский сжиженный газ, бензин и другие энергоносители, чтобы выполнить условия торгового соглашения между США и ЕС на $750 млрд до конца 2028 года.

"Если бы европейцы сказали: "Мы больше не покупаем российский газ и нефть", это положительно повлияло бы на более решительные действия США по санкциям", - подчеркнул Райт.

Он добавил, что прекращение европейских закупок энергоресурсов у России уменьшит финансирование ее военной машины и будет способствовать завершению войны против Украины.

Несмотря на давление Брюсселя на Вашингтон относительно более жестких санкций, президент Трамп пока не ввел дополнительные ограничения против РФ, что вызывает растущее разочарование среди европейских союзников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никакие санкции не заставят РФ изменить курс в отношении Украины, - Песков

Топ комментарии
+8
Так чого Трамп не гавкне на Орбана і Фіцо ?
08.09.2025 14:47 Ответить
+2
Зрозуміло. Утирок рудий знайшов інший спосіб уникати будь яких санкцій до кремля....
08.09.2025 15:00 Ответить
+1
08.09.2025 14:52 Ответить
Так чого Трамп не гавкне на Орбана і Фіцо ?
08.09.2025 14:47 Ответить
08.09.2025 14:52 Ответить
Того шо тампон працює на *****. Навіть червону доріжку йому стелить.
08.09.2025 14:56 Ответить
орбан та фицо поплічники в.в. *****, а Вальодя друг і "чудовий" хлопец для трамбона
08.09.2025 14:56 Ответить
спочатку закличте друзів трампа
08.09.2025 14:57 Ответить
Зрозуміло. Утирок рудий знайшов інший спосіб уникати будь яких санкцій до кремля....
08.09.2025 15:00 Ответить
Так кого в Європі закликають ?
08.09.2025 15:00 Ответить
украинские власти которые продолжают перекачивать нефть вроде бы не причем?
08.09.2025 15:07 Ответить
США закликають Європу припинити купівлю російської нафти для себе, бо її вже невистачає китайцям.
08.09.2025 15:06 Ответить
Трампон не смог прогнуть Китай и Индию, которые вместе закупают более 80% российской нефти и поставляют рф всякое для военного производства и промышленности, и решил отыграется на ЕС, чья доля там вроде меньше 10% и кто помогает Украине.
08.09.2025 15:09 Ответить
 
 