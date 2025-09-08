США призывают Европу прекратить покупку российской нефти и газа для усиления санкций, - FT

Европейские страны должны прекратить покупать российскую нефть и газ, если хотят, чтобы Вашингтон ужесточил санкции против Москвы.

Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, европейцы взамен должны закупать американский сжиженный газ, бензин и другие энергоносители, чтобы выполнить условия торгового соглашения между США и ЕС на $750 млрд до конца 2028 года.

"Если бы европейцы сказали: "Мы больше не покупаем российский газ и нефть", это положительно повлияло бы на более решительные действия США по санкциям", - подчеркнул Райт.

Он добавил, что прекращение европейских закупок энергоресурсов у России уменьшит финансирование ее военной машины и будет способствовать завершению войны против Украины.

Несмотря на давление Брюсселя на Вашингтон относительно более жестких санкций, президент Трамп пока не ввел дополнительные ограничения против РФ, что вызывает растущее разочарование среди европейских союзников.

