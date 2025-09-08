США закликають Європу припинити купівлю російської нафти та газу для посилення санкцій, - FT

Європейські країни мають припинити купувати російську нафту та газ, якщо хочуть, щоб Вашингтон посилив санкції проти Москви.

Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт в інтерв’ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, європейці натомість повинні закуповувати американський скраплений газ, бензин та інші енергоносії, щоб виконати умови торгової угоди між США та ЄС на $750 млрд до кінця 2028 року.

"Якби європейці сказали: "Ми більше не купуємо російський газ і нафту", це позитивно вплинуло б на більш рішучі дії США щодо санкцій", - наголосив Райт.

Він додав, що припинення європейських закупівель енергоресурсів у Росії зменшить фінансування її воєнної машини та сприятиме завершенню війни проти України.

Попри тиск Брюсселя на Вашингтон щодо жорсткіших санкцій, президент Трамп поки не запровадив додаткові обмеження проти РФ, що викликає зростаюче розчарування серед європейських союзників.

