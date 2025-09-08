УКР
Новини Відмова від російського газу
1 122 10

США закликають Європу припинити купівлю російської нафти та газу для посилення санкцій, - FT

Європа залежна від зброї США

Європейські країни мають припинити купувати російську нафту та газ, якщо хочуть, щоб Вашингтон посилив санкції проти Москви.

Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт в інтерв’ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, європейці натомість повинні закуповувати американський скраплений газ, бензин та інші енергоносії, щоб виконати умови торгової угоди між США та ЄС на $750 млрд до кінця 2028 року.

"Якби європейці сказали: "Ми більше не купуємо російський газ і нафту", це позитивно вплинуло б на більш рішучі дії США щодо санкцій", - наголосив Райт.

Він додав, що припинення європейських закупівель енергоресурсів у Росії зменшить фінансування її воєнної машини та сприятиме завершенню війни проти України.

Попри тиск Брюсселя на Вашингтон щодо жорсткіших санкцій, президент Трамп поки не запровадив додаткові обмеження проти РФ, що викликає зростаюче розчарування серед європейських союзників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жодні санкції не змусять РФ змінити курс щодо України, - Пєсков

Автор: 

газ (10623) Європа (1993) нафта (5815) США (24231)
Топ коментарі
+5
Так чого Трамп не гавкне на Орбана і Фіцо ?
показати весь коментар
08.09.2025 14:47 Відповісти
+1
Зрозуміло. Утирок рудий знайшов інший спосіб уникати будь яких санкцій до кремля....
показати весь коментар
08.09.2025 15:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Так чого Трамп не гавкне на Орбана і Фіцо ?
показати весь коментар
08.09.2025 14:47 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2025 14:52 Відповісти
Того шо тампон працює на *****. Навіть червону доріжку йому стелить.
показати весь коментар
08.09.2025 14:56 Відповісти
орбан та фицо поплічники в.в. *****, а Вальодя друг і "чудовий" хлопец для трамбона
показати весь коментар
08.09.2025 14:56 Відповісти
спочатку закличте друзів трампа
показати весь коментар
08.09.2025 14:57 Відповісти
Зрозуміло. Утирок рудий знайшов інший спосіб уникати будь яких санкцій до кремля....
показати весь коментар
08.09.2025 15:00 Відповісти
Так кого в Європі закликають ?
показати весь коментар
08.09.2025 15:00 Відповісти
украинские власти которые продолжают перекачивать нефть вроде бы не причем?
показати весь коментар
08.09.2025 15:07 Відповісти
США закликають Європу припинити купівлю російської нафти для себе, бо її вже невистачає китайцям.
показати весь коментар
08.09.2025 15:06 Відповісти
Трампон не смог прогнуть Китай и Индию, которые вместе закупают более 80% российской нефти и поставляют рф всякое для военного производства и промышленности, и решил отыграется на ЕС, чья доля там вроде меньше 10% и кто помогает Украине.
показати весь коментар
08.09.2025 15:09 Відповісти
 
 