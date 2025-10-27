РУС
Новости Сотрудничество Украины и Хорватии
Украина ожидает 14-й и 15-й пакеты военной помощи от Хорватии до конца года, - Шмыгаль

Анушич, Шмыгаль

До конца этого года Хорватия предоставит Украине 14-й и 15-й пакеты помощи.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с вице-премьер-министром - министром обороны Хорватии Иваном Анушичем, который находится с визитом в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

Углубление оборонно-промышленного сотрудничества

Руководители оборонных ведомств Украины и Хорватии подписали письмо о намерениях по углублению оборонно-промышленного сотрудничества.

"Договорились о создании совместных цепей производства и кооперации наших оборонных отраслей. Готовим совместный индустриальный форум производителей в начале следующего года", - рассказал Шмыгаль.

Также глава Минобороны поблагодарил Хорватию за предоставленные 13 пакетов военной помощи на сумму более €200 млн.

"Вскоре ожидаем 14-й пакет помощи и 15-й до конца этого года", - сказал глава оборонного ведомства Украины.

PURL и Коалиция разминирования

Также во время встречи министры проговорили совместное участие в механизме SAFE и возможность присоединения Хорватии к инициативе PURL.

"Отметил роль Хорватии в работе Коалиции по разминированию. Опыт дружественной к нам страны важен в очистке нашей земли. Хорватская компания DOK-ING уже передала 69 машин для разминирования и начала производство запчастей в Украине", - рассказал Шмыгаль.

Совместное производство дронов

"Обсудили потенциал для участия в инициативе совместного производства FPV-дронов. Видим интерес Хорватии к этой возможности", - сказал глава Минобороны.

Шміґоль... Нє проста ваєннний, а сільна ваєнний!
27.10.2025 18:56 Ответить
Від каламойшого віслюка нічого не очікуєте.
27.10.2025 19:00 Ответить
шмиґаль як озвучувач надходження пакетів допомоги.

В той час, коли він мав би мовчки робити щось для Війська в Україні...

Тьху на цю блаЗЄнську наволоч.
27.10.2025 19:03 Ответить
РИГОвлада знає ж , що усі її МІНДІЧскандали збагачення війною , в усіх країнах партнерів відомі- там працюють й ************ й Соловйовщина , якщо не в усіх на ТБ то на ретрансляторах приставках типу КАРТИНА точно .
27.10.2025 19:21 Ответить
Чому б їм не потратити тиж самі коштів на агітацію для майбутніх добровольців з Хорватії, на якісь плюшки для них і для зеков заідтиля?
27.10.2025 20:04 Ответить
 
 