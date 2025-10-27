РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10112 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество Украины и Хорватии
148 1

Оборонные проекты и ветеранская политика: Зеленский встретился с главой Минобороны Хорватии Анушичем

Зеленский встретился с вице-премьер-министром Хорватии Иваном Анушичем

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром - министром обороны Хорватии Иваном Анушичем, который находится с визитом в Киеве.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Оборонное сотрудничество

Зеленский поблагодарил Анушича за поддержку Украины со стороны Хорватии, в частности за пакеты военной помощи, добавив, что 14-й пакет уже был выделен, а следующий запланирован до конца года.

Во время встречи стороны обсудили важность реализации проектов в рамках инициативы PURL, в частности по средствам ПВО, и использование возможностей механизма SAFE.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина ожидает 14-й и 15-й пакеты военной помощи от Хорватии до конца года, - Шмыгаль

Социальные вопросы

"Отдельный и актуальный вопрос - ветеранской политики. Для нас это важная тема. Заинтересованы в опыте Хорватии", - добавил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Все задачи по дипстрайкам до конца года должны быть полностью реализованы

Автор: 

Зеленский Владимир (22404) сотрудничество (762) Хорватия (279)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О чем договорились на будущее с хорватами?
показать весь комментарий
27.10.2025 21:36 Ответить
 
 