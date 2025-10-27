Оборонные проекты и ветеранская политика: Зеленский встретился с главой Минобороны Хорватии Анушичем

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром - министром обороны Хорватии Иваном Анушичем, который находится с визитом в Киеве.

Оборонное сотрудничество

Зеленский поблагодарил Анушича за поддержку Украины со стороны Хорватии, в частности за пакеты военной помощи, добавив, что 14-й пакет уже был выделен, а следующий запланирован до конца года.

Во время встречи стороны обсудили важность реализации проектов в рамках инициативы PURL, в частности по средствам ПВО, и использование возможностей механизма SAFE.

Социальные вопросы

"Отдельный и актуальный вопрос - ветеранской политики. Для нас это важная тема. Заинтересованы в опыте Хорватии", - добавил президент.

