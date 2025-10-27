Оборонные проекты и ветеранская политика: Зеленский встретился с главой Минобороны Хорватии Анушичем
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром - министром обороны Хорватии Иваном Анушичем, который находится с визитом в Киеве.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Оборонное сотрудничество
Зеленский поблагодарил Анушича за поддержку Украины со стороны Хорватии, в частности за пакеты военной помощи, добавив, что 14-й пакет уже был выделен, а следующий запланирован до конца года.
Во время встречи стороны обсудили важность реализации проектов в рамках инициативы PURL, в частности по средствам ПВО, и использование возможностей механизма SAFE.
Социальные вопросы
"Отдельный и актуальный вопрос - ветеранской политики. Для нас это важная тема. Заинтересованы в опыте Хорватии", - добавил президент.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
westwlad
показать весь комментарий27.10.2025 21:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль