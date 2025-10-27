РУС
Зеленский: Все задачи по дипстрайкам до конца года должны быть полностью реализованы

зеленський

Все задачи по дальнобойным ударам по территории РФ до конца года должны быть реализованы. Это включает также расширение географии украинской дальнобойности.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня провел Ставку - много было о наших дальнобойных санкциях против России, о результатах наших ответов на российские удары. В частности, мы говорили с производителями оружия - оружия для дипстрайков. Это правильный формат Ставки - когда вместе и производители, и все, кто отвечает за эффективное применение наших дронов и ракет, и за финансирование, и дипломаты", - сказал глава государства.

Самые эффективные производители получают 3-летние контракты

Зеленский отметил, что самым эффективным производителям государство дает трехлетние контракты.

"Мы увеличиваем такой подход - длинных контрактов, - чтобы и для производителей было больше уверенности, и для нашей армии. Каждую Ставку я буду проверять темп по контрактам: это должно быть реализовано. При любом сценарии Украина всегда должна быть - и будет! - достаточно дальнобойной. Сейчас, во время войны, и не менее после войны - как часть гарантий безопасности для будущего, для наших детей", - сказал президент.

По словам главы государства, "санкции мира и наша меткость работают фактически в координации, чтобы у этой войны было справедливое завершение для Украины".

"Все задачи по дипстрайкам до конца года должны быть полностью реализованы. Это включает также расширение географии нашей дальнобойности. Я благодарю за меткость каждое подразделение, каждую составляющую Сил обороны и безопасности Украины. Благодарю производителей - тех, кто действительно полностью выполняет поставленные задачи. Финансирование обеспечиваем", - добавил Зеленский.

Міндіч з купюр буде літачки робити і запускати)
показать весь комментарий
27.10.2025 20:49 Ответить
А по минулим діпстрайкам вже є якийсь результат на фронті або у ворожому тилу?
показать весь комментарий
27.10.2025 20:54 Ответить
мабуть, про це доповість відосиком в Новорічну ніч!
показать весь комментарий
27.10.2025 20:57 Ответить
Діпстрайки по українській мові.
показать весь комментарий
27.10.2025 20:55 Ответить
Зеленський зазначив, що найефективнішим виробникам держава дає трирічні контракти.
А "найкращим виробником" є... Міндіч?)
показать весь комментарий
27.10.2025 20:55 Ответить
бла-бла-бла і так 6 років.Словесний понос який ,як завжди закінчится поносом
показать весь комментарий
27.10.2025 20:59 Ответить
В Зелі все в майбутньому - такий собі мрійник - Міндич з 4 - ма лярдами непогано б підсобив
показать весь комментарий
27.10.2025 21:01 Ответить
 
 