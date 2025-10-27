УКР
Зеленський: Усі завдання щодо дипстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані

Усі завдання щодо далекобійних ударів по території РФ до кінця року мають бути реалізовані. Це включає також розширення географії української далекобійності.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні провів Ставку – багато було про наші далекобійні санкції проти Росії, про результати наших відповідей на російські удари. Зокрема, ми говорили з виробниками зброї – зброї для дипстрайків. Це правильний формат Ставки – коли разом і виробники, і всі, хто відповідає за ефективне застосування наших дронів та ракет, і за фінансування, і дипломати", - сказав глава держави.

Найефективніші виробники отримують 3-річні контракти 

Зеленський зазначив, що найефективнішим виробникам держава дає трирічні контракти.

"Ми збільшуємо такий підхід – довгих контрактів, – щоб і для виробників було більше впевненості, і для нашої армії. Кожної Ставки я перевірятиму темп щодо контрактів: це має бути реалізовано. За будь-якого сценарію Україна завжди має бути – і буде! – достатньо далекобійною. Зараз, у час війни, та не менше після війни – як частина гарантій безпеки для майбутнього, для наших дітей", - сказав президент.

За словами глави держави, "санкції світу та наша влучність працюють фактично в координації, щоб у цієї війни було справедливе завершення для України".

"Всі завдання щодо дипстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані. Це включає також розширення географії нашої далекобійності. Я дякую за влучність кожному підрозділу, кожній складовій Сил оборони та безпеки України. Дякую виробникам – тим, хто справді повністю виконує поставлені завдання. Фінансування забезпечуємо", - додав Зеленський.

Читайте також: Зеленський після Ставки: Визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності

Топ коментарі
+6
бла-бла-бла і так 6 років.Словесний понос який ,як завжди закінчится поносом
показати весь коментар
27.10.2025 20:59 Відповісти
+5
Міндіч з купюр буде літачки робити і запускати)
показати весь коментар
27.10.2025 20:49 Відповісти
+4
А по минулим діпстрайкам вже є якийсь результат на фронті або у ворожому тилу?
показати весь коментар
27.10.2025 20:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Міндіч з купюр буде літачки робити і запускати)
показати весь коментар
27.10.2025 20:49 Відповісти
А по минулим діпстрайкам вже є якийсь результат на фронті або у ворожому тилу?
показати весь коментар
27.10.2025 20:54 Відповісти
мабуть, про це доповість відосиком в Новорічну ніч!
показати весь коментар
27.10.2025 20:57 Відповісти
Діпстрайки по українській мові.
показати весь коментар
27.10.2025 20:55 Відповісти
Зеленський зазначив, що найефективнішим виробникам держава дає трирічні контракти.
А "найкращим виробником" є... Міндіч?)
показати весь коментар
27.10.2025 20:55 Відповісти
бла-бла-бла і так 6 років.Словесний понос який ,як завжди закінчится поносом
показати весь коментар
27.10.2025 20:59 Відповісти
В Зелі все в майбутньому - такий собі мрійник - Міндич з 4 - ма лярдами непогано б підсобив
показати весь коментар
27.10.2025 21:01 Відповісти
No comment
показати весь коментар
27.10.2025 21:06 Відповісти
Кілька пропозицій, що звучать подібно до "Фламінго" чи "Попуга" :
Тукан - екзотичний птах із яскравим дзьобом, символізує помітність і силу.
Крук - потужний і містичний ворон, що натякає на розвідку і дальність. Фалкон - від англійського "falcon" (сокіл), що підкреслює швидкість і маневреність.
Ібіс - елегантний птах, що асоціюється з точністю і далекобійністю
Гарпія - міфічний і грізний птах, що натякає на нищівну силу.
Ара - яскравий папуга, подібний до "Попуга", символ яскравості і далекого польоту.

Ці назви короткі, звучні й відповідають тематиці птахів, що гарно вписується в стиль "Фламінго".
показати весь коментар
27.10.2025 21:07 Відповісти
Далекобійність - це мабуть лише один з параметрів ТТХ, якого недостатньо, щоб далекобійний дрон чи ракета з визначеною імовірністю уразили ворожу ціль. Мабуть необхідним є зрозумілий і придатний до перевірки набір параметрів ТТХ, який дає можливість визначити скільки ракет чи дронів з 100500 запущених бортів здатні уразити ціль за наявністю певного набору умов пуску. Яка імовірність ураження цілі дипстрайком за наявності визначених умов пуску?
Можна ж виробляти, купувати та запускати хоч 100500 дронів чи ракет ціною 10-100 Кбакс за борт, жодна з яких з різних достовірно відомих причин не уразить ціль, хоча їх далекобійність відповідатиме ТТХ.
показати весь коментар
27.10.2025 21:08 Відповісти
До кінця якого року? 2025-го?
показати весь коментар
27.10.2025 21:11 Відповісти
Діпстрайкен хреновий
показати весь коментар
27.10.2025 21:14 Відповісти
Потрібно терміново створювати Міністерство діпстрайків
показати весь коментар
27.10.2025 21:22 Відповісти
ви там дивіться з дєрьмаком в спортзалі сильно не діпстрайкайте ..

бо що ж тоді буде робити Скумбрія по 8
показати весь коментар
27.10.2025 21:23 Відповісти
Гадаю, що всі завдання по влучанню діпстрайкам в зону офшорів будуть виконання з 100% результативністю.
показати весь коментар
27.10.2025 21:25 Відповісти
Він переплутав з дік піками...
показати весь коментар
27.10.2025 21:47 Відповісти
Завдання щодо діпвідосікайків точно будуть виконані.
показати весь коментар
27.10.2025 21:56 Відповісти
Ішак знову добряче нюхнув.
показати весь коментар
27.10.2025 22:05 Відповісти
 
 