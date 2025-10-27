Зеленський: Усі завдання щодо дипстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані
Усі завдання щодо далекобійних ударів по території РФ до кінця року мають бути реалізовані. Це включає також розширення географії української далекобійності.
Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні провів Ставку – багато було про наші далекобійні санкції проти Росії, про результати наших відповідей на російські удари. Зокрема, ми говорили з виробниками зброї – зброї для дипстрайків. Це правильний формат Ставки – коли разом і виробники, і всі, хто відповідає за ефективне застосування наших дронів та ракет, і за фінансування, і дипломати", - сказав глава держави.
Найефективніші виробники отримують 3-річні контракти
Зеленський зазначив, що найефективнішим виробникам держава дає трирічні контракти.
"Ми збільшуємо такий підхід – довгих контрактів, – щоб і для виробників було більше впевненості, і для нашої армії. Кожної Ставки я перевірятиму темп щодо контрактів: це має бути реалізовано. За будь-якого сценарію Україна завжди має бути – і буде! – достатньо далекобійною. Зараз, у час війни, та не менше після війни – як частина гарантій безпеки для майбутнього, для наших дітей", - сказав президент.
За словами глави держави, "санкції світу та наша влучність працюють фактично в координації, щоб у цієї війни було справедливе завершення для України".
"Всі завдання щодо дипстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані. Це включає також розширення географії нашої далекобійності. Я дякую за влучність кожному підрозділу, кожній складовій Сил оборони та безпеки України. Дякую виробникам – тим, хто справді повністю виконує поставлені завдання. Фінансування забезпечуємо", - додав Зеленський.
