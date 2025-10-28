Зеленский о риске соглашения Трампа и Путина без Украины: Кто сказал, что мы согласимся?
Президент Владимир Зеленский заявил, что никакие договоренности по Украине не могут быть без учета позиции Киева.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, об этом глава государства сказал во время общения с журналистами.
Возможность встречи с Путиным
Зеленский сомневается, что Путин захочет с ним встречаться, поскольку диктатору договоренность между Россией и Украиной не нужна.
По словам президента, для него не важен формат, в котором заканчивать войну. Главное - чтобы это не делали без Украины.
Решение по Украине
Он допускает возможность варианта, когда Трамп сначала встречается с Путиным, а затем с ним, чтобы согласовать позиции сторон.
Однако ни в коем случае лидер США и диктатор РФ не должны договариваться об Украине у нее за спиной.
Зеленский напомнил, что Дональд Трамп уже и так дал Путину "политические пасы", а тот ответил на них чистой ложью:
Поэтому для чего Президенту Трампу договариваться о чем-то с Путиным, без учета нашей позиции? Кто сказал, что потом мы эту позицию примем? То есть это не выгодно
Президент отметил, что Трампу нужен успех в Украине.
"Если у Америки успех, значит мы можем очень быстро принять решение по восстановлению нашего государства, и найдется все для этого восстановления. Я точно получал сигналы от американской стороны. Для нас это важно знать и понимать", - подытожил он.
А тим часом
Взято з фб
"За три дні спецпредставник Дмітрієв зустрівся з представниками сімох нафтогазових корпорацій США та з більше ніж 50 представниками їхнього великого бізнесу. На них він презентував переваги ведення бізнесу американськими корпораціями на території рф, пільги у випадку заходу (повернення) тих на російський ринок, та наполегливо просував наратив про пряму провину Європи та України у тому, що вони через війну втрачають гроші.
Дмітрієв мав зустрічи з конгресменами та сенаторами США з обох партій, не тільки республіканської, переважно з MAGA, зокрема з Марджорі Грін та Вікторією Спартц. На зустрічах він намагався переконати тих максимально перешкоджати спробам прийняття Конгресом антиросійських законопроєктів. Він домовився про майбутню зустріч делегацій Конгресу та госдуми рф.
Що цьому протиставила до цього українська дипломатія на парламентському фронті під час візиту до США президента, прем'єра з міністрами, представників ОПУ та секретаря РНБО при повному сприянні зустрічам з конгресменами американської сторони?
Протиставила зустіч Умерова та Єрмака з конгресменами та сенаторами. На ній обидва представника України здійснили черговий церемоніальний ритуал:
а). Заявляли про необхідність сприяння конгресменами підсиленню санкційного тиску на рф, який може здійснити президент США.
б). Просили сприяти процесу постачання та розширення номенклатури постачань американської зброї в Україну.
За великим рахунком - все. Конгресмени після зустрічі висловлювали здивування чисто формальним підходом Умерова та Єрмака до такої зустрічі, відсутністю "ретельно прорахованої позиції українців по багатьох питаннях", зокрема у питанні щодо необхідності розширення міжпарламентських контактів. Єрмак та Умеров фактично проігнорували обговорення та відбулися загальними фразами у відповідь на пропозицію американської сторони створити між двома країнами постійно діючий орган міжпарламентської співпраці.
Конгресмени - демократи у приватних розмовах висловили обурення фактичним нерозумінням представниками України важливості співпраці з законодавчою владою США та бажанням влади України вести повноцінний діалог виключно з адміністрацією Білого дому."
Взято з фб
особливо про надзвичайно впливових Марджорі Грін та Вікторією Спартц.
можна відправити безуглу та богуцьку на зустріч з дмітрієвим....
