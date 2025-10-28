РУС
Встреча Трампа, Зеленского и путина
1 383 29

Зеленский о риске соглашения Трампа и Путина без Украины: Кто сказал, что мы согласимся?

Договоренность об Украине без Украины. Что говорит Зеленский?

Президент Владимир Зеленский заявил, что никакие договоренности по Украине не могут быть без учета позиции Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, об этом глава государства сказал во время общения с журналистами.

Возможность встречи с Путиным

Зеленский сомневается, что Путин захочет с ним встречаться, поскольку диктатору договоренность между Россией и Украиной не нужна.

По словам президента, для него не важен формат, в котором заканчивать войну. Главное - чтобы это не делали без Украины.

Также читайте: Зеленский: Все задачи по дипстрайкам до конца года должны быть полностью реализованы

Решение по Украине

Он допускает возможность варианта, когда Трамп сначала встречается с Путиным, а затем с ним, чтобы согласовать позиции сторон.

Однако ни в коем случае лидер США и диктатор РФ не должны договариваться об Украине у нее за спиной.

Читайте: Оборонные проекты и ветеранская политика: Зеленский встретился с главой Минобороны Хорватии Анушичем

Зеленский напомнил, что Дональд Трамп уже и так дал Путину "политические пасы", а тот ответил на них чистой ложью:

Поэтому для чего Президенту Трампу договариваться о чем-то с Путиным, без учета нашей позиции? Кто сказал, что потом мы эту позицию примем? То есть это не выгодно

Президент отметил, что Трампу нужен успех в Украине.

"Если у Америки успех, значит мы можем очень быстро принять решение по восстановлению нашего государства, и найдется все для этого восстановления. Я точно получал сигналы от американской стороны. Для нас это важно знать и понимать", - подытожил он.

Зеленский Владимир путин владимир Трамп Дональд
+4
А хто сказав про 3000 ракет?
показать весь комментарий
28.10.2025 10:29 Ответить
+4
Як заважди на словах патріот, а дії говорять, що відвенртий ворог і брехун. Довіри до його слів немає від слова зовсім.
показать весь комментарий
28.10.2025 10:34 Ответить
+4
Про яке "розширення міжпарламентських контактів" може йти мова, коли ці бариги на українській крові бояться когось відправити на переговори замість себе? Ці двоє - вороги України, і це очевидно.
показать весь комментарий
28.10.2025 10:38 Ответить
А хто сказав про 3000 ракет?
показать весь комментарий
28.10.2025 10:29 Ответить
А голобородько хоч раз за своє життя казав правду? Сумніваюся.
показать весь комментарий
28.10.2025 10:33 Ответить
Зєлєнскій. Але ж президентом вибрали Голобородьку!!! 🤢
показать весь комментарий
28.10.2025 10:37 Ответить
Ну як завжди.

А тим часом
Взято з фб

"За три дні спецпредставник Дмітрієв зустрівся з представниками сімох нафтогазових корпорацій США та з більше ніж 50 представниками їхнього великого бізнесу. На них він презентував переваги ведення бізнесу американськими корпораціями на території рф, пільги у випадку заходу (повернення) тих на російський ринок, та наполегливо просував наратив про пряму провину Європи та України у тому, що вони через війну втрачають гроші.

Дмітрієв мав зустрічи з конгресменами та сенаторами США з обох партій, не тільки республіканської, переважно з MAGA, зокрема з Марджорі Грін та Вікторією Спартц. На зустрічах він намагався переконати тих максимально перешкоджати спробам прийняття Конгресом антиросійських законопроєктів. Він домовився про майбутню зустріч делегацій Конгресу та госдуми рф.

Що цьому протиставила до цього українська дипломатія на парламентському фронті під час візиту до США президента, прем'єра з міністрами, представників ОПУ та секретаря РНБО при повному сприянні зустрічам з конгресменами американської сторони?

Протиставила зустіч Умерова та Єрмака з конгресменами та сенаторами. На ній обидва представника України здійснили черговий церемоніальний ритуал:

а). Заявляли про необхідність сприяння конгресменами підсиленню санкційного тиску на рф, який може здійснити президент США.

б). Просили сприяти процесу постачання та розширення номенклатури постачань американської зброї в Україну.

За великим рахунком - все. Конгресмени після зустрічі висловлювали здивування чисто формальним підходом Умерова та Єрмака до такої зустрічі, відсутністю "ретельно прорахованої позиції українців по багатьох питаннях", зокрема у питанні щодо необхідності розширення міжпарламентських контактів. Єрмак та Умеров фактично проігнорували обговорення та відбулися загальними фразами у відповідь на пропозицію американської сторони створити між двома країнами постійно діючий орган міжпарламентської співпраці.

Конгресмени - демократи у приватних розмовах висловили обурення фактичним нерозумінням представниками України важливості співпраці з законодавчою владою США та бажанням влади України вести повноцінний діалог виключно з адміністрацією Білого дому."

Взято з фб
показать весь комментарий
28.10.2025 10:32 Ответить
Спарц?? Вона хоч плюнула йому у мордяку?
показать весь комментарий
28.10.2025 10:34 Ответить
Про яке "розширення міжпарламентських контактів" може йти мова, коли ці бариги на українській крові бояться когось відправити на переговори замість себе? Ці двоє - вороги України, і це очевидно.
показать весь комментарий
28.10.2025 10:38 Ответить
і про що цей підарський гімновкид?
особливо про надзвичайно впливових Марджорі Грін та Вікторією Спартц.
можна відправити безуглу та богуцьку на зустріч з дмітрієвим....
показать весь комментарий
28.10.2025 10:39 Ответить
це не підарський а з найпатріотічнішого укрфб каналу
показать весь комментарий
28.10.2025 10:43 Ответить
Можно подумать наши идиоты не перепечатывают рашенские вбросы. Можно подумать это в первый раз.
показать весь комментарий
28.10.2025 10:47 Ответить
там все по ділу. І все так і є-відсутність парламентської взаємодії шляхом її блокування. у нас же все тільки як вирішив великий потужний кормчий.
показать весь комментарий
28.10.2025 10:55 Ответить
У нас и дипломатии сейчас совсем нет, угроблена Зеленским и Ермаком. Но это никак не подтверждает необходимость перепечатывать вбросы от УП, которую уже не раз ловили на нечистоплотности.
показать весь комментарий
28.10.2025 10:59 Ответить
БАНДЕРОВЕЦ кстати, такая же помойная яма если что.
показать весь комментарий
28.10.2025 11:01 Ответить
І як цей канал називається? Дайте посилання на цю статтю
показать весь комментарий
28.10.2025 11:01 Ответить
Это было и на УП и у БАНДЕРОВЦА НА СЛУЖБЕ. Особенно последний источник ну оочень авторитетный
показать весь комментарий
28.10.2025 11:03 Ответить
Це не приніжує того факта шо так все і є. Просрані всі полімери щодо парламентські взаємодії. Хтоб б це не писав. Навіть тут у блогах таке не однарозово було як і фактаж чого так йдуть справи.
показать весь комментарий
28.10.2025 11:06 Ответить
Ага, я еще хорошо помню как три года года назад всякие малахольные с упоением перепечатывали про "план Анаконда" от этого и подобных авторитетов
показать весь комментарий
28.10.2025 11:15 Ответить
"Бандерівець на службі Держдепу"
показать весь комментарий
28.10.2025 11:04 Ответить
Тобто вони шо хочуть чуже майно американцям запропонувати - бо то вже китайські родовища .
показать весь комментарий
28.10.2025 10:42 Ответить
хто в загалі про щось питає зе!поца?
у цієї звізди бидло марафону.
хоча, кміс нам сцить у вуха що 60%....
показать весь комментарий
28.10.2025 10:34 Ответить
Як заважди на словах патріот, а дії говорять, що відвенртий ворог і брехун. Довіри до його слів немає від слова зовсім.
показать весь комментарий
28.10.2025 10:34 Ответить
Всі його вчинки спрямовані на саботаж оборони.
показать весь комментарий
28.10.2025 10:42 Ответить
А яка у тебе суб'єктність і якими ресурсами вона підкріплена, щоб ти не погодився, фраєр?
показать весь комментарий
28.10.2025 10:35 Ответить
Там уже статейка "случайно" появилась в NYT. Чтобы был послушным мальчиком и не сильно артачился. Все как и перед подписанием ресурсного договора с Америкой.
показать весь комментарий
28.10.2025 10:44 Ответить
Ты уже слишком сильно заврался, ублюдок. Уже нарассказывал и про гарантии безопасности и про невозможность подписания ресурсного договора без гарантий от США. И подписал молча, даже не пикнув. Навыбирали нам идиоты горя.
показать весь комментарий
28.10.2025 10:37 Ответить
😢
показать весь комментарий
28.10.2025 10:51 Ответить
А погодитись відати 20% території це прийнятно ?
показать весь комментарий
28.10.2025 10:40 Ответить
Великі дяді порішають і без України, а це буде скавучати мовби він і є Україна, смішне яке...
показать весь комментарий
28.10.2025 10:51 Ответить
А як по іншому на 11 років залишатися в кріслі президента?
Пуйло явно не справляється з перетравлювнням України в хворому шлунку расеї, яка страждає не тільки відсутність людяності, а і на гостре отруєння організму і відмову нирок.
показать весь комментарий
28.10.2025 10:55 Ответить
***** вимагає часу на повне руйнування України.
11 років
показать весь комментарий
28.10.2025 10:57 Ответить
 
 