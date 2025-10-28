Зеленский о риске соглашения Трампа и Путина без Украины: Кто сказал, что мы согласимся?

Президент Владимир Зеленский заявил, что никакие договоренности по Украине не могут быть без учета позиции Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, об этом глава государства сказал во время общения с журналистами.

Возможность встречи с Путиным

Зеленский сомневается, что Путин захочет с ним встречаться, поскольку диктатору договоренность между Россией и Украиной не нужна.

По словам президента, для него не важен формат, в котором заканчивать войну. Главное - чтобы это не делали без Украины.

Решение по Украине

Он допускает возможность варианта, когда Трамп сначала встречается с Путиным, а затем с ним, чтобы согласовать позиции сторон.

Однако ни в коем случае лидер США и диктатор РФ не должны договариваться об Украине у нее за спиной.

Зеленский напомнил, что Дональд Трамп уже и так дал Путину "политические пасы", а тот ответил на них чистой ложью:

Поэтому для чего Президенту Трампу договариваться о чем-то с Путиным, без учета нашей позиции? Кто сказал, что потом мы эту позицию примем? То есть это не выгодно

Президент отметил, что Трампу нужен успех в Украине.

"Если у Америки успех, значит мы можем очень быстро принять решение по восстановлению нашего государства, и найдется все для этого восстановления. Я точно получал сигналы от американской стороны. Для нас это важно знать и понимать", - подытожил он.

