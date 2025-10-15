УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11003 відвідувача онлайн
Новини Громадянство мера Одеси Труханова
2 645 21

Російський паспорт Труханова - це підробка, - журналіст Грозєв

Грозєв заявив, що російський паспорт Труханова це підробка

Лідер міжнародної групи розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв заявив, що російський паспорт, на підставі якого мера Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства, може бути підробкою.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"СБУ оголосила, що президент Зеленський позбавив мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства. Причиною, за словами СБУ, стало те, що у 2015 році мер отримав російський закордонний паспорт, нібито чинний до кінця 2025 року. Однак цей документ є підробленим і, ймовірно, є результатом активних заходів РФ проти чинного мера", - зазначив журналіст.

Грозєв заявив, що російський паспорт Труханова це підробка

Читайте: Сотні одеситів вийшли на мітинг проти мера Труханова, якому припинили громадянство України. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.

Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

Згодом Служба безпеки України підтвердила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.

15 жовтня 2025 року Зеленський схвалив створення Одеської МВА та призначив Лисака її начальником.

Труханов планує звернутися до юристів у США, щоб вони допомогли офіційно з’ясувати, чи має він російське громадянство.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

паспорт (1169) Труханов Геннадій (392) Христо Грозєв (61)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
А ось Гроздьеву явірю більше , ніж Тпруханову і Бубачьці!
показати весь коментар
15.10.2025 15:46 Відповісти
+2
чому усі ці роки Зе та його команда нічого не знала, не бачила рос паспорт Труханова ?

Все влаштовувало, а зараз ні ? Дуже підозріло.
показати весь коментар
15.10.2025 15:52 Відповісти
+1
журналіст Грозєв. після розслідування операції по затриманню "вагнерівці" проявив себе як рашистська фсбешна підробка
показати весь коментар
15.10.2025 15:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фу,Грозєв. Як негарно. Це зашквар.🤮
показати весь коментар
15.10.2025 15:44 Відповісти
А ось Гроздьеву явірю більше , ніж Тпруханову і Бубачьці!
показати весь коментар
15.10.2025 15:46 Відповісти
Героическая битва жабы с гадюкой!
показати весь коментар
15.10.2025 15:44 Відповісти
Та яка різниця, як називається ця ксіва. Де юре Труханов - "гражданин рф". Бо видана вона органом рашистської пітьми, хоч "фсб", хоч "мчс", не важливо.
І всюди в базах він числиться.
показати весь коментар
15.10.2025 15:46 Відповісти
Паніковский б.. !
показати весь коментар
15.10.2025 15:48 Відповісти
О, ще одна консерва!
показати весь коментар
15.10.2025 15:49 Відповісти
З якого дива рашці топити Труханова? - цілий журналіст Грозєв в адекваті?
показати весь коментар
15.10.2025 15:49 Відповісти
чому усі ці роки Зе та його команда нічого не знала, не бачила рос паспорт Труханова ?

Все влаштовувало, а зараз ні ? Дуже підозріло.
показати весь коментар
15.10.2025 15:52 Відповісти
ЦВК: Труханов втратить мерство, коли Одеська міськрада отримає указ президента
показати весь коментар
15.10.2025 15:53 Відповісти
всё равно он мэром остается
показати весь коментар
15.10.2025 15:55 Відповісти
журналіст Грозєв. після розслідування операції по затриманню "вагнерівці" проявив себе як рашистська фсбешна підробка
показати весь коментар
15.10.2025 15:56 Відповісти
Так вагнерівців ніхто не затримував . Українська влада передала їх путіну от і все розслідування. так що про россійску підробку гадаю питання не до нього
показати весь коментар
15.10.2025 16:07 Відповісти
гадай дальше ,можливо і вгадаєш
показати весь коментар
15.10.2025 16:08 Відповісти
Навіть якби і не чинний вже був. Труха вже скільки при владі в Одесі? Якщо паспорт у нього і був то це значить, що він цей факт приховував. А якщо так то це злочин. А за злочин треба відповідати, а не очолювати велике та стратегічне місто.
показати весь коментар
15.10.2025 15:59 Відповісти
ворог вашого ворога - ваш мер
показати весь коментар
15.10.2025 16:02 Відповісти
Ясен пень. "При современной постановке печатного дела на Западе..."(с). Был бы настоящий, зачем бы он просил у американцев независимого расследования?
показати весь коментар
15.10.2025 16:03 Відповісти
Занадто швидко все відбувається.Схоже що оп рейденуло Одесу
показати весь коментар
15.10.2025 16:05 Відповісти
скоро у Клічка знайдуть російский аусвайс
показати весь коментар
15.10.2025 16:08 Відповісти
Ще б би вигороджував Гордона, чи Бужанського.
показати весь коментар
15.10.2025 16:08 Відповісти
Сколькож Трух(ф)а вам остегнул интерестно битков?!
показати весь коментар
15.10.2025 16:10 Відповісти
А у ЗП санек вже знайшли паспорт громадянина Ізраїля? чи ще шукають ?
Але СБУ ось це що

показати весь коментар
15.10.2025 16:14 Відповісти
 
 