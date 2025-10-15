Російський паспорт Труханова - це підробка, - журналіст Грозєв

Лідер міжнародної групи розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв заявив, що російський паспорт, на підставі якого мера Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства, може бути підробкою.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"СБУ оголосила, що президент Зеленський позбавив мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства. Причиною, за словами СБУ, стало те, що у 2015 році мер отримав російський закордонний паспорт, нібито чинний до кінця 2025 року. Однак цей документ є підробленим і, ймовірно, є результатом активних заходів РФ проти чинного мера", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.

Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

Згодом Служба безпеки України підтвердила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.

15 жовтня 2025 року Зеленський схвалив створення Одеської МВА та призначив Лисака її начальником.

Труханов планує звернутися до юристів у США, щоб вони допомогли офіційно з’ясувати, чи має він російське громадянство.

