Сотні одеситів вийшли на мітинг проти мера Труханова, якому припинили громадянство України. ФОТОрепортаж
Увечері 14 жовтня під Одеською міською радою відбувається акція протесту проти мера Геннадія Труханова, якому сьогодні президент Володимир Зеленський припинив українське громадянство.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, "Еспресо" та "24 канал".
На акцію прийшло близько 150 людей. Вони скандували "Труханов чорт", "Українському місту українську владу", тримали в руках плакати надписами "Вата не влада", "Труханова за ґрати", "Одеса – українське місто", "Одеса без Пушкіна" та інші.
Дехто тримає українські прапори.
Одесити, зокрема, вимагають усунення Труханова від влади в місті та притягнення його до кримінальної відповідальності.
Також люди закликають нову владу якнайшвидше прибрати імперські пам’ятники – зокрема Пушкіна, який досі стоїть на головній площі міста біля мерії.
Раніше глава держави заявив, що керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави.
Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.
Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.
Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.
Згодом Служба безпеки України підтвердила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.
Але, скоріше за все, більше нікого не змогли висмикнути на такому короткому нотісі.
А якщо ще знати його біографію росту у військовій ПРоуратурі за часів Яника у Севастополі ...
14.10.2025 18:43
ТРУХАНОВ ще той овоч - але сбу бреше як ручна собака ОП.
14.10.2025 19:32
А чего скан паспорта такой выборочно размытый? В СБУ с техникой хреново? .
14.10.2025 20:02
Громадянства позбавили, а посади, вона ж виборна?! Чергове гиля-гуси.
14.10.2025 19:13
Під мерією Одеси - можна.
Під ОП - це агенти кремля
Вон в Германии в свое время дошатались так что немцы ушли из Кубани и Франции, подписали мир на диких условиях, в итоге вторая мировая война , тотальная куколдизация населения и оккупация рашкой со всеми вытекающими. Но тут мы уже заходим немного вперёд.
Публікували також про "узбека" по набу,та в реалі виявилось не так.
Одне очевидно: зняли законнообраного, виставили слугу-мера,для 150 мітингуючих,видно,таке підходить(до мера Труханова нульове відношення,якщо що).
В Терехова,Кличка нема інших паспортів? Дерьмак щось придумає.
жопой так стояли с картонками, там кротов фсбшных полный офис вместе с радой слуг ународа. Меняют шыло на мыло, труханова на днепровского фсбушника кента ермака для контроля потоков, а эти стоят радуются. 73% имбецилов по-моему прибавили в процентах за эти 6 лет
Кстати, если Малюк действительно возглавит МВД -- значит, скоро выборы. Их фальсифицировать нужно "жостко", как Вася умеет
И сердцу тревожно в груди.
И Зеля - такой молодой,
И клоуны все впереди!
Вся Одесса очень велика.
Звісно,велика,а не лише ті 150,які вийшли проти мера,щоб його місце зайняла особа від слуги народу-ще мало поржалі дотепер.