УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10490 відвідувачів онлайн
Новини Фото Громадянство мера Одеси Труханова
4 907 44

Сотні одеситів вийшли на мітинг проти мера Труханова, якому припинили громадянство України. ФОТОрепортаж

Увечері 14 жовтня під Одеською міською радою відбувається акція протесту проти мера Геннадія Труханова, якому сьогодні президент Володимир Зеленський припинив українське громадянство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, "Еспресо" та "24 канал".

На акцію прийшло близько 150 людей. Вони скандували "Труханов чорт", "Українському місту українську владу", тримали в руках плакати надписами "Вата не влада", "Труханова за ґрати", "Одеса – українське місто", "Одеса без Пушкіна" та інші.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я ніколи не отримував паспорт громадянина РФ, а мером залишатимуся до рішення міськради, - Труханов. ВIДЕО

Акція протесту проти мера Одеси Труханова біля Одеської міськради
Акція протесту проти мера Одеси Труханова біля Одеської міськради
Акція протесту проти мера Одеси Труханова біля Одеської міськради

Дехто тримає українські прапори. 

Акція протесту проти мера Одеси Труханова біля Одеської міськради

Одесити, зокрема, вимагають усунення Труханова від влади в місті та притягнення його до кримінальної відповідальності.

Також люди закликають нову владу якнайшвидше прибрати імперські пам’ятники – зокрема Пушкіна, який досі стоїть на головній площі міста біля мерії.

Читайте також: Позбавлення Труханова громадянства: СБУ показала дійсні російські документи мера Одеси. ФОТОрепортаж

В Одесі люди вийшли на акцію проти Труханова 14 жовтня
В Одесі люди вийшли на акцію проти Труханова 14 жовтня
В Одесі люди вийшли на акцію проти Труханова 14 жовтняВ Одесі люди вийшли на акцію проти Труханова 14 жовтня

Раніше глава держави заявив, що керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави.

Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.

Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

Згодом Служба безпеки України підтвердила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.

Також дивіться: Труханов прокоментував припинення громадянства: Позиватимусь до суду. ВIДЕО

Автор: 

акція (1489) мітинг (760) Одеса (5650) Одеська область (3558) Труханов Геннадій (392) Одеський район (336)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Під КМДА - можна
Під мерією Одеси - можна.
Під ОП - це агенти кремля
показати весь коментар
14.10.2025 20:27 Відповісти
+13
Запрошення на акцію протести дружно розповсюдили телеграм-помийки Банкової. Не втручання поліції обіцяне.
показати весь коментар
14.10.2025 20:27 Відповісти
+11
Одне єдине питання - шановні , де ж ви всі були раніше ...?
показати весь коментар
14.10.2025 20:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🤣
показати весь коментар
14.10.2025 20:18 Відповісти
Одне єдине питання - шановні , де ж ви всі були раніше ...?
показати весь коментар
14.10.2025 20:19 Відповісти
А не було команди "фас" і проплати. Ця тусовка дуже нагадує замовний перформанс тим паче, що там зараз активно суєтититься стерня, який вже відпрацьовує свою "бронь" ОПі.
показати весь коментар
14.10.2025 20:44 Відповісти
Труханов, поки не пізно, трюхикай до Ростова.
показати весь коментар
14.10.2025 20:20 Відповісти
Труханова треба судити, бо по заказу раші втопив Одесу. Який ростов? Йому вже в раші героя дали за це. Тільки судити, щоб вся країна бачила цього зрадника. А зелені його спасають, тільки з мера зняли, бо свій.
показати весь коментар
14.10.2025 20:43 Відповісти
150...., на всю Одесу...!?
показати весь коментар
14.10.2025 20:22 Відповісти
На 150 больше, чем ЗА Труху 🤔
показати весь коментар
14.10.2025 20:37 Відповісти
Так сама "акція" дуже тхне ОПою і їхнім кєнтом(зараз він вже на 100% їхній!) стернею - там ту петицію розкрутили за 5-6 годин за допомогою того ж "активіста". Новий "вова гуляй-нога" намічається
Але, скоріше за все, більше нікого не змогли висмикнути на такому короткому нотісі.
показати весь коментар
14.10.2025 20:49 Відповісти
отак картонний майдан розкручує ПІД себе ТАТАРОВ-ЄРМАК-та іже з ними голова СБУ Малюк та генпрокурворор Кравченко ...
показати весь коментар
14.10.2025 20:24 Відповісти
А-а-а-а Зиленский-Ирмак абижает нашева мальчика русказязычнава.
показати весь коментар
14.10.2025 20:28 Відповісти
та чаво так злітєсь - міняють шило на мило - Труханава на Баканівьсого Лисака - ПРодюсЄр Єрмак зТата ровим рулять ситуацією
показати весь коментар
14.10.2025 20:30 Відповісти
Треба було залишити Труху? Все ани адинакавые?
показати весь коментар
14.10.2025 20:34 Відповісти
Так,в даному випадку вони однакові. Тоді поміняли шило на зелене мило.
показати весь коментар
14.10.2025 21:01 Відповісти
... доречі ПРо генПРокурора Кравченко, наймолодшого в історії України , РФ оголосила його в розшук , як геніального розслідувача- прокурора трагедії в Бучі. Як вам таке "клєймо качєства"?
А якщо ще знати його біографію росту у військовій ПРоуратурі за часів Яника у Севастополі ...
показати весь коментар
14.10.2025 20:28 Відповісти
Так отож. Тільки косплеїти і навчились: то Сталіна, то *****. Тепер і студентський креатив дождав пародії.
показати весь коментар
14.10.2025 20:59 Відповісти
Зелёное шапито нон-стоп(((

14.10.2025 18:43

ТРУХАНОВ ще той овоч - але сбу бреше як ручна собака ОП.

14.10.2025 19:32

А чего скан паспорта такой выборочно размытый? В СБУ с техникой хреново? .

14.10.2025 20:02

Громадянства позбавили, а посади, вона ж виборна?! Чергове гиля-гуси.

14.10.2025 19:13
показати весь коментар
14.10.2025 20:26 Відповісти
Мдє, про посаду і громадянство підмічено вірно. Але: чи може бути мером з громадянством країни-агресора? І що там закон про множинне громадянство каже з цього приводу?
показати весь коментар
14.10.2025 20:54 Відповісти
Запрошення на акцію протести дружно розповсюдили телеграм-помийки Банкової. Не втручання поліції обіцяне.
показати весь коментар
14.10.2025 20:27 Відповісти
Під КМДА - можна
Під мерією Одеси - можна.
Під ОП - це агенти кремля
показати весь коментар
14.10.2025 20:27 Відповісти
Проти кремлівської агентури - можна. В ОП агенти кремля? Так виходь з плакатом "Зеленський - агент Путіна". У чому проблема?
показати весь коментар
14.10.2025 21:09 Відповісти
Агенты кремля или полезные идиоты. И я не поддерживаю Бубочку, не голосовал и не защищаю его тут. Просто те кто шатает лодку госуправления во время большой войны это ВСЕГДА агент врага или полезный идиот.
Вон в Германии в свое время дошатались так что немцы ушли из Кубани и Франции, подписали мир на диких условиях, в итоге вторая мировая война , тотальная куколдизация населения и оккупация рашкой со всеми вытекающими. Но тут мы уже заходим немного вперёд.
показати весь коментар
14.10.2025 21:57 Відповісти
Пліснява смердить...
показати весь коментар
14.10.2025 20:28 Відповісти
На фото лише кучка студентів, а де старше покоління,..... пенсіонери. А чому раніше Зеленський не позбавив Трухонова громадянства, робив вигляд що не знав? Чи Лавров так довго робив йому рос.паспорт.
показати весь коментар
14.10.2025 20:30 Відповісти
"та опублікувала копії відповідних документів".
Публікували також про "узбека" по набу,та в реалі виявилось не так.
Одне очевидно: зняли законнообраного, виставили слугу-мера,для 150 мітингуючих,видно,таке підходить(до мера Труханова нульове відношення,якщо що).
В Терехова,Кличка нема інших паспортів? Дерьмак щось придумає.
показати весь коментар
14.10.2025 20:32 Відповісти
100%
показати весь коментар
14.10.2025 20:41 Відповісти
Ото уся проукраїнська Одеса. Все інше - ватани і ждуни.
показати весь коментар
14.10.2025 20:34 Відповісти
Ви не праві. За цього кацапського гада труханова взагалі нихто не вийшов.
показати весь коментар
14.10.2025 20:38 Відповісти
Це ті, кого стерня на замовленя ОПи зміг зібрати по свистку. Це ж повна профанація Майдану і справжнього протесту.
показати весь коментар
14.10.2025 20:53 Відповісти
Це вся проплачена за гривні Одеса. Сотня-півтори шкур. Вони ще офігіють від того зеленого боярина,якого їм призначать.
показати весь коментар
14.10.2025 21:03 Відповісти
Оця купка заїжджих,за грошенята ,це "сотні одеситів"??зелене шапіто)))
показати весь коментар
14.10.2025 20:35 Відповісти
Ну, слухайте: хтось і за Ківу проголосував на виборах президента. Це можуть бути його прихильники. Але для Одеси - це ніщо
показати весь коментар
14.10.2025 21:05 Відповісти
коли Стерненка замовляв влада не знала про його громадянство?
показати весь коментар
14.10.2025 20:38 Відповісти
лучше бы пред жопой так стояли с картонками, там кротов фсбшных полный офис вместе с радой слуг ународа. Меняют шыло на мыло, труханова на днепровского фсбушника кента ермака для контроля потоков, а эти стоят радуются. 73% имбецилов по-моему прибавили в процентах за эти 6 лет
показати весь коментар
14.10.2025 20:40 Відповісти
Народ любит Зеленского.
показати весь коментар
14.10.2025 20:53 Відповісти
Вася малюк решил подкормиться в Одессе через своего кума. Потому и паспорт российский "внезапно" у Труханова нашли. Хотя известно об этом уже лет 10. и опять пошли слухи о перестановках в силовых структурах. Якобы Татаров таки протащил Малюка на МВД. На СБУ придет Сухачев. А на БЭБ -- Олег Кипер.
Кстати, если Малюк действительно возглавит МВД -- значит, скоро выборы. Их фальсифицировать нужно "жостко", как Вася умеет
показати весь коментар
14.10.2025 20:58 Відповісти
А не було плакатів з подякою царю? Дякуємо вам, царю, що ви позбавили холопів від цього мера.
показати весь коментар
14.10.2025 21:04 Відповісти
Ну він жеж обдовбаний, але не дурний - шоб отак палитись.
показати весь коментар
14.10.2025 21:11 Відповісти
кілька десятків тих що завжди вийдут. цікаво а чому саме зараз ? невже комусь крісло потрібно
показати весь коментар
14.10.2025 21:06 Відповісти
И вновь продолжается цирк,
И сердцу тревожно в груди.
И Зеля - такой молодой,
И клоуны все впереди!
показати весь коментар
14.10.2025 21:17 Відповісти
Я киянин....не знаю за Одесу.... бажаю всім розуму!
показати весь коментар
14.10.2025 21:30 Відповісти
Я вам не скажу за всю Одессу,
Вся Одесса очень велика.
Звісно,велика,а не лише ті 150,які вийшли проти мера,щоб його місце зайняла особа від слуги народу-ще мало поржалі дотепер.
показати весь коментар
14.10.2025 21:42 Відповісти
Вийшла переважно чарівна частина людства. Чекають на концерт хрєна по роялю.
показати весь коментар
14.10.2025 21:51 Відповісти
Всё поздно и давно. Тогда надо было всё делать, когда проскочила инфа. А во время войны лодку не раскачивают, и на переправе не меняют лошадей.
показати весь коментар
14.10.2025 21:53 Відповісти
 
 