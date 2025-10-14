Сотні одеситів вийшли на мітинг проти мера Труханова, якому припинили громадянство України. ФОТОрепортаж

Увечері 14 жовтня під Одеською міською радою відбувається акція протесту проти мера Геннадія Труханова, якому сьогодні президент Володимир Зеленський припинив українське громадянство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, "Еспресо" та "24 канал".

На акцію прийшло близько 150 людей. Вони скандували "Труханов чорт", "Українському місту українську владу", тримали в руках плакати надписами "Вата не влада", "Труханова за ґрати", "Одеса – українське місто", "Одеса без Пушкіна" та інші.

Дехто тримає українські прапори.

Одесити, зокрема, вимагають усунення Труханова від влади в місті та притягнення його до кримінальної відповідальності.

Також люди закликають нову владу якнайшвидше прибрати імперські пам’ятники – зокрема Пушкіна, який досі стоїть на головній площі міста біля мерії.

Раніше глава держави заявив, що керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави.

Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.

Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

Згодом Служба безпеки України підтвердила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.

