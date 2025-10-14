Підтверджена наявність громадянства РФ у деяких осіб в Україні. Указ підписав, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду з головою СБУ Василем Малюком та розповів про рішення щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам в Україні.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів нараду щодо безпекової ситуації в деяких наших регіонах – і це принципові питання.

Керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави. Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав", - сказав Зеленський.

Окремо обговорили ситуацію на Дніпровщині.

"Я подякував Сергію Лисаку, голові обласної військової адміністрації, за ефективну роботу на цьому напрямку та визначив для нього наступні завдання. Документи щодо цього – незабаром", - додав він,

Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.

Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

