Підтверджена наявність громадянства РФ у деяких осіб в Україні. Указ підписав, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів нараду з головою СБУ Василем Малюком та розповів про рішення щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам в Україні.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів нараду щодо безпекової ситуації в деяких наших регіонах – і це принципові питання.
Керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави. Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав", - сказав Зеленський.
Окремо обговорили ситуацію на Дніпровщині.
"Я подякував Сергію Лисаку, голові обласної військової адміністрації, за ефективну роботу на цьому напрямку та визначив для нього наступні завдання. Документи щодо цього – незабаром", - додав він,
Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.
Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.
Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.
стосовно "кремлівських шашнів" -
"Найкраща битва та, яка НЕ відбулася"
Сунь-дзи "Мистецтво війни"
краще погані Мінськ-1,-2, ніж "гарні" Маріупіль, Попасна, Бахмут, Авдіївка і т.д.
Україні потрібен Гетьман !
.
Наверное потому, что были союзниками по твоему приходу к власти.
Засновник та продюсер "Ліги Сміху" кореш ЗЕ - Наум Боруля - російське громадянство;
Оксана Лазаренко, дружина пробника голови СБУ Івана Баканова - російське громадянство.
І це я тіко за п'ять хвилин нарив...
Або не хоче видіти.
Мало не покажется.