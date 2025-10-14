УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9359 відвідувачів онлайн
Новини Громадянство мера Одеси Труханова
3 274 17

Підтверджена наявність громадянства РФ у деяких осіб в Україні. Указ підписав, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду з головою СБУ Василем Малюком та розповів про рішення щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам в Україні.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів нараду щодо безпекової ситуації в деяких наших регіонах – і це принципові питання.

Керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави. Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав", - сказав Зеленський.

Окремо обговорили ситуацію на Дніпровщині.

"Я подякував Сергію Лисаку, голові обласної військової адміністрації, за ефективну роботу на цьому напрямку та визначив для нього наступні завдання. Документи щодо цього – незабаром", - додав він,

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відповів на петицію про створення Одеської МВА: Просить Сирського та Кіпера перевірити необхідність

Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.

Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труханов переконує, що не має російського громадянства: Безліч документів це підтвердили

Автор: 

громадянство (1105) Зеленський Володимир (25814) нарада (61) Малюк Василь (130)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
А відповідних рішень щодо баканова, міндіча тощо немає? Якшо немає, то й ти таким самим є.
показати весь коментар
14.10.2025 15:45 Відповісти
+11
Сергій Шефір - російське громадянство;
Засновник та продюсер "Ліги Сміху" кореш ЗЕ - Наум Боруля - російське громадянство;
Оксана Лазаренко, дружина пробника голови СБУ Івана Баканова - російське громадянство.
І це я тіко за п'ять хвилин нарив...
показати весь коментар
14.10.2025 15:58 Відповісти
+8
До сраки карі очі - зелена к¥рва зеленій к¥рві око не виклює.
показати весь коментар
14.10.2025 15:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Невже знов Порошенко?!
показати весь коментар
14.10.2025 15:40 Відповісти
Порох заново створив Українське Військо, яке, ще не зовсім добите ЗЄлєю, й зустріло кацапську агресію 24.02.22.!

стосовно "кремлівських шашнів" -
"Найкраща битва та, яка НЕ відбулася"
Сунь-дзи "Мистецтво війни"
краще погані Мінськ-1,-2, ніж "гарні" Маріупіль, Попасна, Бахмут, Авдіївка і т.д.

Україні потрібен Гетьман !

.
показати весь коментар
14.10.2025 15:59 Відповісти
Авжеж Гетьман, а не олігарх, к. займається самопіаром та зароблянням коштів у власну кишеню.
показати весь коментар
14.10.2025 16:48 Відповісти
А відповідних рішень щодо баканова, міндіча тощо немає? Якшо немає, то й ти таким самим є.
показати весь коментар
14.10.2025 15:45 Відповісти
А почему в 2019-2020 годах ты и твои спецслужбы не подтвердили у них наличия российского гражданства?
Наверное потому, что были союзниками по твоему приходу к власти.
показати весь коментар
14.10.2025 15:50 Відповісти
Де баканов?
показати весь коментар
14.10.2025 15:51 Відповісти
Турбо-Потужний Гетьман наш!
показати весь коментар
14.10.2025 15:53 Відповісти
До сраки карі очі - зелена к¥рва зеленій к¥рві око не виклює.
показати весь коментар
14.10.2025 15:54 Відповісти
Сергій Шефір - російське громадянство;
Засновник та продюсер "Ліги Сміху" кореш ЗЕ - Наум Боруля - російське громадянство;
Оксана Лазаренко, дружина пробника голови СБУ Івана Баканова - російське громадянство.
І це я тіко за п'ять хвилин нарив...
показати весь коментар
14.10.2025 15:58 Відповісти
Эта другое, вы не панимете....
показати весь коментар
14.10.2025 16:04 Відповісти
Рашка проігнорує всі запроси щодо Труханова. А без цього - справа пшик.
показати весь коментар
14.10.2025 16:01 Відповісти
А того, що ходить за ним по сліду-не видить.
Або не хоче видіти.
показати весь коментар
14.10.2025 16:06 Відповісти
Идея хорошая,но патриотизмом не пахнет.Дерибан власти.Что ж ты раньше думал , Буратино?
показати весь коментар
14.10.2025 16:27 Відповісти
Проверь у депутатов ОПЗЖ наличие российского гражданства.
Мало не покажется.
показати весь коментар
14.10.2025 16:38 Відповісти
А у президента яке громадянство ? Батьки отримали через два місяца.
показати весь коментар
14.10.2025 16:58 Відповісти
 
 