Громадянин РФ Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що 13 жовтня на комісії при президентові України розглядатимуть питання про можливе позбавлення його українського громадянства.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Труханов назвав це "черговою провокацією, яка тягнеться з 2014 року". За його словами, відповідні органи неодноразово проводили перевірку щодо наявності у нього російського громадянства і давали відповідь стосовно цього питання.
Одразу після відеозвернення очільника Одеси, громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко, який неодноразово звинувачував посадовця у корупції та зв’язках із РФ, опублікував документи, що підтверджують громадянство Труханова у Росії.
"Повторно публікую докази російського громадянства Геннадія Труханова. Від власноруч ним заповненої заяви на видачу паспорта до рішень російських судів та документів МВД РФ. Його ще й обміняти можна буде як росіянина", - написав Сергій Стерненко у соцмережах.
Раніше ми писали, що вищий антикорупційний суд дозволив заочний розгляд справи одеського бізнесмена Володимира Галантерника, якого звинувачують у земельних махінаціях разом із мером Одеси Геннадієм Трухановим.
Я зробив більше ніж Стерненко, бо вийшов у мінус на своїх банківських рахунках, чи у мінус Стерненко? Почитайте (біблейська наче) притчу про бідняка й богача які робили пожертву.
Так що не робіть собі кумира - "він зробив більше ніж всі разом взяті"..... а є ще люди які воювали, воюють й роблять тут дописи. Так що ви помиляєтесь.
"Я зробив більше ніж Стерненко, бо вийшов у мінус на своїх банківських рахунках"
Заява така собі. Те, що віддали що мали - за це респект, але Стерненко своїх власних грошей віддав на дрони вже щось біля 7 мільонів + організував збори з інших людей на дрони, організував замовлення цих дронів, доставку їх до військових частин, збір фідбеку від цих частин (тому дрони від фонду Стерненка не потребують доробки і працюють на відміну від дронів від держави) і так далі. Він дуже багато зробив і робить окрім пожертви власних грошей.
Нічого проти Стерненко не маю, бо я з ним не знайомий, але не робіть собі кумира.
П. С. Одного кумира багатьох вже обрали преЗЕдентом, й так смішно було у 19му році..... чи не досить? Схоже що ні.....
Швидше всього Одеська транснаціональна мафія і цього разу відкупиться від центральної Київської влади.
Галантерник вчергове перерахує багатомільйонні суми на офшорні рахунки банди Єрмака-Зеленського.
А Труханов вчергове перепише великі земельні активи в Одесі на людей Зеленського-Єрмака.
Всі вони дуже ******* великі гроші...
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Посадовці мерії та інші фігуранти справи привласнили 92 млн грн бюджетних коштів.
Одна з фігурантів вже навіть померла...
Але НАБУ, САП та ВАКС - беззубі кошенята на службі влади.
аж губи посиніли і расійську мову
геть забуло))
А у нас трохи не так.
Взагалі Штати другу світову виграли,Японію на коліна поставили.
Невже важко зрозуміти, що у Зеленського тут одна мета - прибрати до своїх брудних рук Одесу?
"Думай-ТЕ"(с)
А нічого хорошого !
За корупцію в уа напевно судитимуть в РФ.
Прєкрассно!