УКР
Новини Позбавлення громадянства України
22 734 91

Громадянин РФ Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що 13 жовтня на комісії при президентові України розглядатимуть питання про можливе позбавлення його українського громадянства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Труханов назвав це "черговою провокацією, яка тягнеться з 2014 року". За його словами, відповідні органи неодноразово проводили перевірку щодо наявності у нього російського громадянства і давали відповідь стосовно цього питання.

Одразу після відеозвернення очільника Одеси, громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко, який неодноразово звинувачував посадовця у корупції та зв’язках із РФ, опублікував документи, що підтверджують громадянство Труханова у Росії.

"Повторно публікую докази російського громадянства Геннадія Труханова. Від власноруч ним заповненої заяви на видачу паспорта до рішень російських судів та документів МВД РФ. Його ще й обміняти можна буде як росіянина", - написав Сергій Стерненко у соцмережах.

Також читайте: Труханов нахамив військовому, який спитав його про пам’ятник Пушкіну. ВIДЕО

Раніше ми писали, що вищий антикорупційний суд дозволив заочний розгляд справи одеського бізнесмена Володимира Галантерника, якого звинувачують у земельних махінаціях разом із мером Одеси Геннадієм Трухановим.

громадянство (1102) Одеса (5646) Одеська область (3551) росія (68383) Труханов Геннадій (384) Одеський район (332)
+38
Громадянина РФ позбавляють українського паспорта. Нічим не прикрита дискримінація прав тварини! Де Грета, або худий кінець Марʼяна?
13.10.2025 03:34 Відповісти
+31
СБУ - переименовали с КГБ Украины. А при януковиче его возглавлял гражданин России с русским паспортом. И Генерал СБУ Луганска говорил, что при нем были даже прямые переводы из ФСБ в СБУ. Эта контора в корне своем на Москву работает. А как они Гиркина прятали в УПЦ МП - еще одна ФСБ контора. Украине нужно новые спецслужбы создавать с чистого персонала, а не миллион раз себя дискридитированного в работе на врага. А как тот дыбил с СБУ, что сбежал в Россию и давал там пресс-конференцию и говорил, что получал одним из первых все секретные данные и сразу их в ФСБ сливал. Помойка просто! я как гражданин Украины имею голос конституционный и требую, чтобы создавали новые чистые спецслужбы. Хотя кто их будет создавать, эти Ермаки, что со связями в ФСБ... Просто грязь одна. Как это уже в печенках сидит. Были бы сильные настоящие спецслужбы, то и войны бы не было и Ахметовы и яныки и рыги и вся агентура не могли бы дестабилизировать страну. Их на корню бы посадили. А Ахметов до сих пор не в тюрьме и у Зеленского в кабинете там сидел со всеми бандитами орг преступности и деребанят дальше страну твари. Труханов этот не в тюрьме. Вилкул не в тюрьме, эти меры сепарские собирались и готовились под РФ сдавать страну и азов против них митинговал. Это ж началось сепарство еще в 2004 на Донбассе сьезды собирали сепаров. Никого не посадили. Вся страна знает, кого надо сажать и кто ж их посадит, если орг преступность захватила власть и все органы. Изнутри разрушили все, для сдаче разрушенной ослабленной страны России. С них кожу живьем со всех надо снимать. СМИ их главное оружие контроля народа. Они дурят и обворовывают страну все годы и предают. И войной сейчас прикрываются, чтобы нарушать конституционные права граждан на выборы и права любого гражданина быть избранным. Потому что им всегда будет мало своровать. Воруют и ухудшают жизнь каждого в стране, кроме своей орг преступности.
13.10.2025 03:56 Відповісти
+25
СБУ його перевіряли, але нічого не знайшли. А стєрнєнка знайшов. Або СБУ не компетентне, або стєрнєнка знову не бреше
13.10.2025 02:59 Відповісти
ЦЕ ИПСО
13.10.2025 02:55 Відповісти
СБУ - переименовали с КГБ Украины. А при януковиче его возглавлял гражданин России с русским паспортом. И Генерал СБУ Луганска говорил, что при нем были даже прямые переводы из ФСБ в СБУ. Эта контора в корне своем на Москву работает. А как они Гиркина прятали в УПЦ МП - еще одна ФСБ контора. Украине нужно новые спецслужбы создавать с чистого персонала, а не миллион раз себя дискридитированного в работе на врага. А как тот дыбил с СБУ, что сбежал в Россию и давал там пресс-конференцию и говорил, что получал одним из первых все секретные данные и сразу их в ФСБ сливал. Помойка просто! я как гражданин Украины имею голос конституционный и требую, чтобы создавали новые чистые спецслужбы. Хотя кто их будет создавать, эти Ермаки, что со связями в ФСБ... Просто грязь одна. Как это уже в печенках сидит. Были бы сильные настоящие спецслужбы, то и войны бы не было и Ахметовы и яныки и рыги и вся агентура не могли бы дестабилизировать страну. Их на корню бы посадили. А Ахметов до сих пор не в тюрьме и у Зеленского в кабинете там сидел со всеми бандитами орг преступности и деребанят дальше страну твари. Труханов этот не в тюрьме. Вилкул не в тюрьме, эти меры сепарские собирались и готовились под РФ сдавать страну и азов против них митинговал. Это ж началось сепарство еще в 2004 на Донбассе сьезды собирали сепаров. Никого не посадили. Вся страна знает, кого надо сажать и кто ж их посадит, если орг преступность захватила власть и все органы. Изнутри разрушили все, для сдаче разрушенной ослабленной страны России. С них кожу живьем со всех надо снимать. СМИ их главное оружие контроля народа. Они дурят и обворовывают страну все годы и предают. И войной сейчас прикрываются, чтобы нарушать конституционные права граждан на выборы и права любого гражданина быть избранным. Потому что им всегда будет мало своровать. Воруют и ухудшают жизнь каждого в стране, кроме своей орг преступности.
13.10.2025 03:56 Відповісти
Вы лично с несколькими единомышленниками можете не дожидаться официальных погонов на нужных плечах и сами работать в этом направлении. Финансирование можно получать от тех самых врагов народа которые попадут ваше поле зрения.
Ну или самый безопасный вариант -- одинокий волк, никаких сообщников, никакого риска инфильтрации или предательства.
Разумеется, цели будут поскромнее, но все равно что то лучше чем ничего.
13.10.2025 05:27 Відповісти
По твоїй мові не видно,що ти Громадянин України,так,якась "громадянка" як той же труханов.Починай з себе,а не "какая разница".❤️🇺🇦❤️
13.10.2025 07:22 Відповісти
Славянский суд Кубани оштрафовал двух жителей региона (речь идет о семейной паре) на 60 тысяч рублей (30 тысяч рублей каждому) после того, как они исполнили песню на украинском языке во время застолья, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
13.10.2025 09:09 Відповісти
👍👍👍
13.10.2025 09:15 Відповісти
СБУ підпорядковується президенту
13.10.2025 09:16 Відповісти
Стерненка не чіпай,курво...
13.10.2025 04:46 Відповісти
Він святий і недоторканий?
показати весь коментар
13.10.2025 04:56 Відповісти
13.10.2025 05:06 Відповісти
На данный момент, да
13.10.2025 05:29 Відповісти
Не святий і недоторканий, а ТОЙ, хто для захисту цієї держави зробив більше, ніж усі тут дописувачі разом узяті!!!
13.10.2025 09:22 Відповісти
Геннадій, нічого особливого він не зробив , за гроші іньших щось купувати не така й складна справа. Й звідки ви знаєте про те хто скільки зробив з дописувачів.
Я зробив більше ніж Стерненко, бо вийшов у мінус на своїх банківських рахунках, чи у мінус Стерненко? Почитайте (біблейська наче) притчу про бідняка й богача які робили пожертву.
Так що не робіть собі кумира - "він зробив більше ніж всі разом взяті"..... а є ще люди які воювали, воюють й роблять тут дописи. Так що ви помиляєтесь.
13.10.2025 09:53 Відповісти
Якщо він нічого особливого не зробив - то чому ти не зробиш більше за нього?

"Я зробив більше ніж Стерненко, бо вийшов у мінус на своїх банківських рахунках"
Заява така собі. Те, що віддали що мали - за це респект, але Стерненко своїх власних грошей віддав на дрони вже щось біля 7 мільонів + організував збори з інших людей на дрони, організував замовлення цих дронів, доставку їх до військових частин, збір фідбеку від цих частин (тому дрони від фонду Стерненка не потребують доробки і працюють на відміну від дронів від держави) і так далі. Він дуже багато зробив і робить окрім пожертви власних грошей.
13.10.2025 10:00 Відповісти
Tierre почитайте притчу про бідняка й багатого які робили пожертви, й можливо, щось зрозумієте.
Нічого проти Стерненко не маю, бо я з ним не знайомий, але не робіть собі кумира.
П. С. Одного кумира багатьох вже обрали преЗЕдентом, й так смішно було у 19му році..... чи не досить? Схоже що ні.....
13.10.2025 10:06 Відповісти
Я не роблю ні з кого кумира, я взагалі нігіліст. Я просто віддаю належне людини, яка дуже багато робить для захисту України. І так, він поставляє на фронт до 450 дронів щодня. І у даному випадку кількість важливійша за %. Щоча величезної поваги заслуговують всі, хто жертвує знайний відсоток своїх фінансів для сил оборон України. Я не применшую вашого вкладу - але й не применшуйте вкладу людини, яка організувала і поставляє на фронт більше дронів, ніж будь-хто, окрім держави.
13.10.2025 10:17 Відповісти
Зважаючи на об'єм проведеної ним роботи, і кількість того, що було поставлено за його допомоги на фронт, ви м'яко кажучи лукавите, для того, щоб люди мали довіряти свої гроші, потрібно мати авторитет і підписників, а в нього лише на ютубі в нього понад 2 мільйони!
13.10.2025 10:03 Відповісти
Він під кришею СБУ. А може , і працює там.
показати весь коментар
13.10.2025 09:38 Відповісти
О, начинається, вистачить вже з нас недоторканих
13.10.2025 08:53 Відповісти
Якби у Стерненко буди не справжні докази громадянства труханова, той кацапський щур вже давно його б по судам затягав про наклеп
13.10.2025 09:15 Відповісти
Гоблин 2.
13.10.2025 03:38 Відповісти
Ещё в Харькове мэр проросийский. Что с ним делать??
13.10.2025 04:38 Відповісти
Труханова знімуть (якщо знімуть, що навряд чи) не за проросійськість, а за наявність російського паспорта, що на його посаді заборонено законом.
13.10.2025 08:49 Відповісти
Вже давним давно тодішній глава Одеської мафії Ангерт (тепер вже небіжчик) отримав громадянство **********. Разом з ним громадянство ********** отримали - права рука Ангерта - Галантерник (тепер глава мафії) і тодішній особистий охоронець Ангерта - Труханов (тепер міський голова Одеси).

Швидше всього Одеська транснаціональна мафія і цього разу відкупиться від центральної Київської влади.
Галантерник вчергове перерахує багатомільйонні суми на офшорні рахунки банди Єрмака-Зеленського.
А Труханов вчергове перепише великі земельні активи в Одесі на людей Зеленського-Єрмака.
Всі вони дуже ******* великі гроші...
13.10.2025 05:07 Відповісти
Толька пасматрітє в еті чєсниє глаза,ну как можна нє вєріть...Ета же всьо проіскі вражескіх врагов...
13.10.2025 05:48 Відповісти
Якщо міграційна служба РФ каже, що Труханов не має російського громадянства, то це означає, що він його не має. Бо росіяни ж ніколи не брешуть
13.10.2025 05:57 Відповісти
1000%%!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
13.10.2025 09:54 Відповісти
Помогітє! ******** паспорта лішают!
13.10.2025 06:07 Відповісти
Хулигана паспорта лишають
13.10.2025 09:40 Відповісти
Цю кацапську паскуду треба не лише паспорта, а і життя давно позбавити!
13.10.2025 06:10 Відповісти
Він і знаходиться під слідством, ще з 2016 року (по справі купівлі будівлі завода "Краян").
Посадовці мерії та інші фігуранти справи привласнили 92 млн грн бюджетних коштів.
Одна з фігурантів вже навіть померла...
Але НАБУ, САП та ВАКС - беззубі кошенята на службі влади.
13.10.2025 08:00 Відповісти
Знайшли у Труханова. Потім знайдуть у Кличка, Філатова і у Садового. Хлопайте, хлопайте..... Ви з 2019 року так нічого і не зрозуміли.
13.10.2025 06:13 Відповісти
Можна про Клічка, Садового і Філатова докладніше?
13.10.2025 06:19 Відповісти
Особливо про Філатова, який не пустив "руцький мір" у Дніпро
13.10.2025 06:21 Відповісти
ага, не пустив. між іншим він той во, як і як Джулія Вольдемарівна.
13.10.2025 08:39 Відповісти
13.10.2025 09:27 Відповісти
З 2014-го.
13.10.2025 07:21 Відповісти
Олександр, дякую. Ви єдина людина на форумі, що дивиться в корінь питання. Дійсно, Зеленський прибирає до своїх брудних рук Одесу. Потім буде Київ, Дніпро, Львів...
13.10.2025 08:11 Відповісти
то ти пропонуєш і далі залишати в Одесі цей шмат кацапського лайна?
13.10.2025 08:40 Відповісти
Ну, призначить Зеленський головою Одеси (військово-цивільної адміністрації) Юзика чи Кирюшу Тимошенко, тобі від цього стане легше?
13.10.2025 09:01 Відповісти
Труханов, напуй з України! Прильоти по Одесі твоїх рук справа!
13.10.2025 06:33 Відповісти
ото вчепилось до влади,
аж губи посиніли і расійську мову
геть забуло))
13.10.2025 06:34 Відповісти
Ти не досказав ще, які бувають українські гниди,ще гірші за москальські воші.На Донбасі більшість колаборантів "українці".Єрмак,бойко,паша мерседес і ще багато інших етнічні українці.Не за той кінець тягнеш.❤️🇺🇦❤️
13.10.2025 07:30 Відповісти
З "Українськими гнидами" ми, як і всі інші народи, розберемося згідно діючого законодавства і народних щвичаїв. При цьому ніхто в світі не зможе звинувачувати нас в "ксенофобії" або "антисемітизмі".
13.10.2025 08:29 Відповісти
А ось той,кого я коментую хоче зайнятися етнічними чистками❤️🇺🇦❤️
13.10.2025 08:35 Відповісти
На московщині живуть 40млн.людей з українськими призвищами.Потвоєму вони етнічні українці?Може українця визначає виховання,мова і культура,а не етнічне походження.Самі люди визначають хто вони є, обираючи мову і культуру,а не нацистські параметри чистоти раси.❤️🇺🇦❤️
13.10.2025 07:36 Відповісти
Не бреши! В ********** "Постоянное население (2021 г.): Согласно переписи 2021 года, украинцы составляют 0,68% от населения, указавшего национальность, и их численность оценивается примерно в 884 007 человек."
13.10.2025 07:59 Відповісти
Читати і думати навчися,йолоп.Я не писав про українців,я писав про нелюдів з українськими призвищами.🧟🧟🧟🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
13.10.2025 08:33 Відповісти
Ти плутаєш національність і громадянство
13.10.2025 09:04 Відповісти
Національність це свідомість,мова,культура,а громадянство здобуваєттся за місцем народження і тільки москалі роздають свої паспорти всім підряд.Що я напутав?Та й нема вже такого поняття національність.Забудьте.❤️🇺🇦❤️
13.10.2025 10:00 Відповісти
Доктор Гебельс аплодує. А тут - у спам.
13.10.2025 08:41 Відповісти
Мер вибраний одеситами, так там багато люду проросійського, вони його підтримують,бо інакше вже б його давно знесли! Вони йому ще й пам'ятник поставлять замість Катерини, за деребан одеської землі!
13.10.2025 06:45 Відповісти
огласітє вес спісок зеленого офісу які мають .. теудат зеут.. це внутрішній пачпорт ізраілю
13.10.2025 06:50 Відповісти
Взагалі в найдемократичнішій країні світу під час другої світової всі япоці були поселені в спеціальні табори до кінця війни.Навіть з американськими паспортами.
А у нас трохи не так.
13.10.2025 06:52 Відповісти
І тому найдемократичніша країна світу програла всі війни, в яких брала участь.
13.10.2025 07:24 Відповісти
Комік Прикольний
Взагалі Штати другу світову виграли,Японію на коліна поставили.
13.10.2025 07:41 Відповісти
От же ********!………
13.10.2025 07:09 Відповісти
А чому влада так довго нічого не робила з цим громадянином рашки? ФСБ не давала дозволу? І скільки ще кацапчиків в судійській системі, прокуратурі, поліції, ОПі?
13.10.2025 07:10 Відповісти
ЗЕбаньки своїх не видають.
13.10.2025 07:20 Відповісти
Труханов з 14-го року мер, ще задовго до смарагдової плісняви. Такі люди "зручні" й потрібні будь-якій владі.
13.10.2025 08:06 Відповісти
Ішак здає своїх, аби самому втриматись. Павуки почались жертись.
13.10.2025 07:24 Відповісти
Татаров розрулить, грошових мішків не викидають.
13.10.2025 08:05 Відповісти
Ой-вей, біндєровці русофобію затівають і все ніяк клоуни не можуть покінчити з цим рашистом. А могли б цього щура ще й на наших полонених обміняти.
13.10.2025 08:02 Відповісти
"Комісія розбереться..." - ця комісія при президентові, а там "не фахівців" не тримають!!!
13.10.2025 08:37 Відповісти
Зелена наволоч знайшла вагомий привід влізти в Одесу..на жаль краще не стане
13.10.2025 08:40 Відповісти
Саме так! Приклад з Трухановим показує, як легко маніпулювати людьми.
13.10.2025 08:52 Відповісти
точно, пусть свинособака коректує ракети на Одесу і собирає шпіонів... Тільки є одне но що не вся Одеса вибирала собі свинособаку і рускій мір
13.10.2025 08:54 Відповісти
Лучше б тебя головы позбавили!!!
13.10.2025 08:46 Відповісти
Отже, Труханова прибрали. Зеленський призначає голову одеської військово-цивільної адміністрації. І що, це буде патріот чи це буде чесний та досвідчений керівник?
Невже важко зрозуміти, що у Зеленського тут одна мета - прибрати до своїх брудних рук Одесу?
13.10.2025 08:54 Відповісти
вапіющій акт агалтєлай русафобіі і бєздуховнасті атбірать паспорт украіни в гражданіна расіі ва время вайни
13.10.2025 08:57 Відповісти
в чому документальність цих папірців ? для кого догори дригом ?
13.10.2025 09:03 Відповісти
звучит как у Гоголя в записках сумашедшего. На одиннадцатый год войны, мэр крупного города оказался громадянином рашанацистской рассеи. А что раньше того не знали?
13.10.2025 09:10 Відповісти
Знали та доїли .....
13.10.2025 09:28 Відповісти
підора закрити і обнулити матеріально
13.10.2025 09:11 Відповісти
як що ВонО московит,то мав би давно бути позбавлений та депортований,але чомусь єрмак мовчав.Тепер почали, напевно знову пострижуть на бабки і знову всьо надовго зависне....
13.10.2025 09:27 Відповісти
Не лише позбавити, а й перевірити його діяльність.
13.10.2025 09:28 Відповісти
От жалко пацана!
13.10.2025 09:29 Відповісти
200%
13.10.2025 09:39 Відповісти
Там іде змагання Труханов - Кіпер. Ніяких громадянства до цього не мають ніякого відношення.Лохторат використовують втемну.Кіпер більш провладний,тому стерня підспівує йому.Але інтереси у них не мають ничого спільного з звичайними громадянами.
13.10.2025 09:41 Відповісти
Саме так!
"Думай-ТЕ"(с)
13.10.2025 09:51 Відповісти
В Одесі таке буває періодично,згадайте друзів народу Гурвіц-Боделан.
13.10.2025 09:45 Відповісти
Мда... Уявляю, які зараз ведуться інтенсивні перемовини щодо розміру відката. Ну і які аргументи наводить сторона труханова. Скоріше за все, щось типу: "А вы папробуйте. Я вам такую тут устрою адесскую народную республику, шта мало не пакажется".
13.10.2025 09:47 Відповісти
Гнида кацапська.
13.10.2025 09:48 Відповісти
Що хочеться сказати одеситам, які вперто його обирали , хоча і знали що він куплений кацапами ворог ?
А нічого хорошого !
13.10.2025 10:03 Відповісти
Ну все, позбавлять Уа громадянства і він буде непідвладний Уа законодавству.
За корупцію в уа напевно судитимуть в РФ.
Прєкрассно!
13.10.2025 10:25 Відповісти
 
 