Гражданин РФ Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Городской голова Одессы Геннадий Труханов сообщил, что 13 октября на комиссии при президенте Украины будут рассматривать вопрос о возможном лишении его украинского гражданства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Труханов назвал это "очередной провокацией, которая тянется с 2014 года". По его словам, соответствующие органы неоднократно проводили проверку о наличии у него российского гражданства и давали ответ по этому вопросу.

Сразу после видеообращения главы Одессы, общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко, который неоднократно обвинял чиновника в коррупции и связях с РФ, опубликовал документы, подтверждающие гражданство Труханова в России.

"Повторно публикую доказательства российского гражданства Геннадия Труханова. От собственноручно им заполненного заявления на выдачу паспорта до решений российских судов и документов МВД РФ. Его еще и обменять можно будет как россиянина", - написал Сергей Стерненко в соцсетях.







