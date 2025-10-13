Гражданин РФ Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Городской голова Одессы Геннадий Труханов сообщил, что 13 октября на комиссии при президенте Украины будут рассматривать вопрос о возможном лишении его украинского гражданства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Труханов назвал это "очередной провокацией, которая тянется с 2014 года". По его словам, соответствующие органы неоднократно проводили проверку о наличии у него российского гражданства и давали ответ по этому вопросу.
Сразу после видеообращения главы Одессы, общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко, который неоднократно обвинял чиновника в коррупции и связях с РФ, опубликовал документы, подтверждающие гражданство Труханова в России.
"Повторно публикую доказательства российского гражданства Геннадия Труханова. От собственноручно им заполненного заявления на выдачу паспорта до решений российских судов и документов МВД РФ. Его еще и обменять можно будет как россиянина", - написал Сергей Стерненко в соцсетях.
Ранее мы писали, что высший антикоррупционный суд разрешил заочное рассмотрение дела одесского бизнесмена Владимира Галантерника, которого обвиняют в земельных махинациях вместе с мэром Одессы Геннадием Трухановым.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Думай-ТЕ"(с)
А нічого хорошого !
За корупцію в уа напевно судитимуть в РФ.
Прєкрассно!
Латвійський уряд наказав 841 росіянину залишити країну до 13 жовтня, оскільки вони не пройшли обов'язкового тесту з латиської мови та не пройшли перевірку національної безпеки.
Ці люди не встигли подати відповідні документи вчасно відповідно до нових імміграційних правил Латвії, які були посилені у 2024 році.
Після 13 жовтня їхнє перебування в країні буде визнано незаконним, доступ до соціальних послуг буде припинено, а за непокору зможуть застосувати примусову депортацію через Державну прикордонну службу Латвії.
📑 Нові правила вимагають від росіян, що проживають у Латвії:
💬отримати статус довгострокового резидента ЄС,
💬підтвердити знання латиської на рівні A2,
💬пройти перевірку безпеки до 30 червня 2025 року.
💬Загалом ці вимоги торкнулися приблизно 30 000 росіян, частина з них вже добровільно залишила країну (~ 2 600 осіб)
📣 Деякі з тих, хто потрапив до списку, стверджують, що не знали про зміни до закону, поки їх не позбавили соціальних виплат, наприклад пенсій.
Чому б усім любителям руцкага мира не повернутися на свою рашу? Ан, ні. Вони бажають отримувати усі бонуси проживаючи в ЄС і при цьому хаяти усе в країні, яка їх прихостила...в очікуванні руцких танків.