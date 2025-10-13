РУС
Новости Лишение гражданства Украины
47 596 136

Гражданин РФ Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Городской голова Одессы Геннадий Труханов сообщил, что 13 октября на комиссии при президенте Украины будут рассматривать вопрос о возможном лишении его украинского гражданства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Труханов назвал это "очередной провокацией, которая тянется с 2014 года". По его словам, соответствующие органы неоднократно проводили проверку о наличии у него российского гражданства и давали ответ по этому вопросу.

Сразу после видеообращения главы Одессы, общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко, который неоднократно обвинял чиновника в коррупции и связях с РФ, опубликовал документы, подтверждающие гражданство Труханова в России.

"Повторно публикую доказательства российского гражданства Геннадия Труханова. От собственноручно им заполненного заявления на выдачу паспорта до решений российских судов и документов МВД РФ. Его еще и обменять можно будет как россиянина", - написал Сергей Стерненко в соцсетях.

Труханова могут лишить украинского гражданства

Также читайте: Труханов нахамил военному, который спросил его о памятнике Пушкину. ВИДЕО

Ранее мы писали, что высший антикоррупционный суд разрешил заочное рассмотрение дела одесского бизнесмена Владимира Галантерника, которого обвиняют в земельных махинациях вместе с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Топ комментарии
+49
Громадянина РФ позбавляють українського паспорта. Нічим не прикрита дискримінація прав тварини! Де Грета, або худий кінець Марʼяна?
13.10.2025 03:34 Ответить
+49
СБУ - переименовали с КГБ Украины. А при януковиче его возглавлял гражданин России с русским паспортом. И Генерал СБУ Луганска говорил, что при нем были даже прямые переводы из ФСБ в СБУ. Эта контора в корне своем на Москву работает. А как они Гиркина прятали в УПЦ МП - еще одна ФСБ контора. Украине нужно новые спецслужбы создавать с чистого персонала, а не миллион раз себя дискридитированного в работе на врага. А как тот дыбил с СБУ, что сбежал в Россию и давал там пресс-конференцию и говорил, что получал одним из первых все секретные данные и сразу их в ФСБ сливал. Помойка просто! я как гражданин Украины имею голос конституционный и требую, чтобы создавали новые чистые спецслужбы. Хотя кто их будет создавать, эти Ермаки, что со связями в ФСБ... Просто грязь одна. Как это уже в печенках сидит. Были бы сильные настоящие спецслужбы, то и войны бы не было и Ахметовы и яныки и рыги и вся агентура не могли бы дестабилизировать страну. Их на корню бы посадили. А Ахметов до сих пор не в тюрьме и у Зеленского в кабинете там сидел со всеми бандитами орг преступности и деребанят дальше страну твари. Труханов этот не в тюрьме. Вилкул не в тюрьме, эти меры сепарские собирались и готовились под РФ сдавать страну и азов против них митинговал. Это ж началось сепарство еще в 2004 на Донбассе сьезды собирали сепаров. Никого не посадили. Вся страна знает, кого надо сажать и кто ж их посадит, если орг преступность захватила власть и все органы. Изнутри разрушили все, для сдаче разрушенной ослабленной страны России. С них кожу живьем со всех надо снимать. СМИ их главное оружие контроля народа. Они дурят и обворовывают страну все годы и предают. И войной сейчас прикрываются, чтобы нарушать конституционные права граждан на выборы и права любого гражданина быть избранным. Потому что им всегда будет мало своровать. Воруют и ухудшают жизнь каждого в стране, кроме своей орг преступности.
13.10.2025 03:56 Ответить
+33
СБУ його перевіряли, але нічого не знайшли. А стєрнєнка знайшов. Або СБУ не компетентне, або стєрнєнка знову не бреше
13.10.2025 02:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
звучит как у Гоголя в записках сумашедшего. На одиннадцатый год войны, мэр крупного города оказался громадянином рашанацистской рассеи. А что раньше того не знали?
13.10.2025 09:10 Ответить
Знали та доїли .....
13.10.2025 09:28 Ответить
підора закрити і обнулити матеріально
13.10.2025 09:11 Ответить
як що ВонО московит,то мав би давно бути позбавлений та депортований,але чомусь єрмак мовчав.Тепер почали, напевно знову пострижуть на бабки і знову всьо надовго зависне....
13.10.2025 09:27 Ответить
Не лише позбавити, а й перевірити його діяльність.
13.10.2025 09:28 Ответить
От жалко пацана!
13.10.2025 09:29 Ответить
200%
13.10.2025 09:39 Ответить
Там іде змагання Труханов - Кіпер. Ніяких громадянства до цього не мають ніякого відношення.Лохторат використовують втемну.Кіпер більш провладний,тому стерня підспівує йому.Але інтереси у них не мають ничого спільного з звичайними громадянами.
13.10.2025 09:41 Ответить
Саме так!
"Думай-ТЕ"(с)
13.10.2025 09:51 Ответить
В Одесі таке буває періодично,згадайте друзів народу Гурвіц-Боделан.
13.10.2025 09:45 Ответить
Мда... Уявляю, які зараз ведуться інтенсивні перемовини щодо розміру відката. Ну і які аргументи наводить сторона труханова. Скоріше за все, щось типу: "А вы папробуйте. Я вам такую тут устрою адесскую народную республику, шта мало не пакажется".
13.10.2025 09:47 Ответить
Гнида кацапська.
13.10.2025 09:48 Ответить
Так то воно так, а ви думаєте зараз українця з вусами призначать))))
13.10.2025 14:59 Ответить
Що хочеться сказати одеситам, які вперто його обирали , хоча і знали що він куплений кацапами ворог ?
А нічого хорошого !
13.10.2025 10:03 Ответить
Як і усім нам у 19-му, коли обирали Зеленого
13.10.2025 12:19 Ответить
Ну все, позбавлять Уа громадянства і він буде непідвладний Уа законодавству.
За корупцію в уа напевно судитимуть в РФ.
Прєкрассно!
13.10.2025 10:25 Ответить
У нас його все одно не засудять, а північна Азія - це така сама зона, тільки велика. Навіть з грошима там - як на зоні з грошима, хоча їх очевидно заберуть, бо самим не вистачає.
13.10.2025 13:00 Ответить
Ну, з Богом.
13.10.2025 10:33 Ответить
Тiпо, кригу пiдiрвало?
13.10.2025 10:35 Ответить
https://t.me/Oll_Sharp/22521 Олег Шарп: https://t.me/Oll_Sharp/22521 Латвія висилає 841 громадянина Росії, які не виконали нові вимоги з мови та безпеки - за інформацією Politico
Латвійський уряд наказав 841 росіянину залишити країну до 13 жовтня, оскільки вони не пройшли обов'язкового тесту з латиської мови та не пройшли перевірку національної безпеки.
Ці люди не встигли подати відповідні документи вчасно відповідно до нових імміграційних правил Латвії, які були посилені у 2024 році.
Після 13 жовтня їхнє перебування в країні буде визнано незаконним, доступ до соціальних послуг буде припинено, а за непокору зможуть застосувати примусову депортацію через Державну прикордонну службу Латвії.
📑 Нові правила вимагають від росіян, що проживають у Латвії:
💬отримати статус довгострокового резидента ЄС,
💬підтвердити знання латиської на рівні A2,
💬пройти перевірку безпеки до 30 червня 2025 року.
💬Загалом ці вимоги торкнулися приблизно 30 000 росіян, частина з них вже добровільно залишила країну (~ 2 600 осіб)
📣 Деякі з тих, хто потрапив до списку, стверджують, що не знали про зміни до закону, поки їх не позбавили соціальних виплат, наприклад пенсій.
13.10.2025 10:46 Ответить
А2 це дуже низький рівень, мінімум В1 потрібен , як це вимагають в ін.країнах ЄС.

Чому б усім любителям руцкага мира не повернутися на свою рашу? Ан, ні. Вони бажають отримувати усі бонуси проживаючи в ЄС і при цьому хаяти усе в країні, яка їх прихостила...в очікуванні руцких танків.
13.10.2025 14:40 Ответить
Я так розумію, що Зе-банда його покриває? А Сивочолий так же ж його переслідував, аж Міхо арештували...
13.10.2025 11:05 Ответить
труханов он же "капитан" член ОПГ Карабаса, гопник такой же как и витя хам, имеет ПИД,,,рашенское гражданство, сепор такой же как и гепа, дупа, сальдо и т.д выгодный ЗЕ Сброду поэтому и держат на посту...как и кивалов "********" член ОПГ Карабаса подельник капитана и "заслуженный " юрист Украины лично награжденный кремлевской крысой, но ЗЕ Сброду не до этого, там порт+таможня+ сепорня которая нужна фсбэшнику Елдаку у которого цели поставленные кремлем не изменились, дестабилизация Страны изнутри, а Одесса это их лакомый кусок....
13.10.2025 11:11 Ответить
Таких формулярIв ....та штампIв можна на печатати на кожного чинушу....дешевий хейт....
13.10.2025 11:12 Ответить
Як можна позбавити громадянства без суду? Якщо є докази - передавайте в суд. А інакше той же Труханов піде до ЄСПЧ і отримає постанову про відновлення громадянства. Стерненко поспішає подолати свого особистого ворога Труханова, поки при владі Зеленський
13.10.2025 12:12 Ответить
Яке відношення суд має до позбавлення громадянства? В Україні в суд можуть подати лише про незаконність позбавлення громадянства, влада не віддасть подібний важель впливу, бо тоді суспільство зможе подавати на позбавлення громадянства зрадників, в це буде удар по владі бо там їх повно.
13.10.2025 12:42 Ответить
гіляка плаче за ним тут ніякий суд не допоможе
13.10.2025 12:35 Ответить
бедолага
13.10.2025 14:17 Ответить
Черговий цирк з відволівкання уваги. В нас 2\3 Верховної ради мають інше громадянство. Скоріше всього російське.
13.10.2025 14:29 Ответить
Ну не дебiл? Треба як Касьяанов - по прямому наказу Ермака ОПа плануе позбавiти опозiцiйного мера українського громадянства! Це помста свiдченя у НАБУ! Де Фламiнго?! Вiходжу на Майдан! Впевнений 90% тутошiх авторiтетiв побежiть захiщати Труху з крикамi "Ирмак, Зiленскiй, абырвалг"
13.10.2025 14:40 Ответить
Неможливо довести, бо для цього потрібно офіційне підтвердження або спростування кацапії. А ми його не отримуємо. Труханов це знає і тому поводиться впевненно.
13.10.2025 15:41 Ответить
А нічого, що він отримав це громадянство в 2003 році і прохання про видачу паспорта датується 2011 роком. Це було ще до початку війни, хоча як порядна людина, вона могла б ще 2014 року відмовитися від російського громадянства, а не брехати, що громадянства немає.
15.10.2025 06:45 Ответить
Страница 2 из 2
 
 