Труханов нахамил военному, который спросил его о памятнике Пушкину. ВИДЕО

Мэр Одессы Труханов в ответ на вопрос бывшего журналиста, военнослужащего 122-й бригады Мирослава Отковича о том, почему Пушкин до сих пор украшает центр города, спросил почему он не в окопе и заявил, что он "разделяет общество"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Как рассказал военный, 27 июня он находился в Одессе с целью налаживания взаимодействия с местными волонтерами и содействия обороноспособности подразделения. Возле городского совета Одессы увидел уличную выставку с обломками ракет и отметками ударов по каждому украинскому городу.

"И на этом фоне особенно цинично выглядел памятник Пушкину. К слову, решение о сносе этого адепта "русского мира" принято давно, но до сих пор не выполнено.

Поэтому я решил спросить об этом мэра Одессы Труханова. Он случайно оказался рядом, и я воспользовался этой возможностью. Вы можете видеть на видео, как я представился и задал вопрос. То, что я услышал от него, было не впервые, но все равно неприятно впечатляет: "Пушкин ни при чем", а идеологические маркеры государства-агрессора Труханова не смущают".

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На видео инцидента видно, как военный спрашивает Труханова, устраивает ли его памятник "адепту русского мира" Пушкину возле выставки о пострадавших украинских городах.

Труханов ответил, что для него это не "адепт русского мира" и спросил: "А оперный театр для вас что?" Откович напомнил, что правитель РФ Владимир Путин считает Одессу российским городом.

"Вы где работаете? Что вы здесь делаете?.... Почему вы не в окопах?" - спросил Труханов и обвинил военного в том, что он "разделяет общество".

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