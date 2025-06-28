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Новости Конфликт Труханова и военного из-за Пушкина
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Труханов нахамил военному, который спросил его о памятнике Пушкину. ВИДЕО

Мэр Одессы Труханов в ответ на вопрос бывшего журналиста, военнослужащего 122-й бригады Мирослава Отковича о том, почему Пушкин до сих пор украшает центр города, спросил почему он не в окопе и заявил, что он "разделяет общество"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Как рассказал военный, 27 июня он находился в Одессе с целью налаживания взаимодействия с местными волонтерами и содействия обороноспособности подразделения. Возле городского совета Одессы увидел уличную выставку с обломками ракет и отметками ударов по каждому украинскому городу.

"И на этом фоне особенно цинично выглядел памятник Пушкину. К слову, решение о сносе этого адепта "русского мира" принято давно, но до сих пор не выполнено.

Поэтому я решил спросить об этом мэра Одессы Труханова. Он случайно оказался рядом, и я воспользовался этой возможностью. Вы можете видеть на видео, как я представился и задал вопрос. То, что я услышал от него, было не впервые, но все равно неприятно впечатляет: "Пушкин ни при чем", а идеологические маркеры государства-агрессора Труханова не смущают".

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На видео инцидента видно, как военный спрашивает Труханова, устраивает ли его памятник "адепту русского мира" Пушкину возле выставки о пострадавших украинских городах.

Труханов ответил, что для него это не "адепт русского мира" и спросил: "А оперный театр для вас что?" Откович напомнил, что правитель РФ Владимир Путин считает Одессу российским городом.

"Вы где работаете? Что вы здесь делаете?.... Почему вы не в окопах?" - спросил Труханов и обвинил военного в том, что он "разделяет общество".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повреждены объекты культурного наследия в результате ночной атаки РФ на Одессу, - Минкульт

Автор: 

Одесса (7959) Одесская область (3696) Пушкин Александр (57) Труханов Геннадий (319) Одесский район (214)


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Топ комментарии
+54
Труханов сам адепт сруского миру.
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28.06.2025 18:57 Ответить
+32
Труханов- тупінська консерва, очолює 5 колону Одеси.
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28.06.2025 19:02 Ответить
+30
Почему Зеленский до сих пор не посадил этого сепаратиста.
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28.06.2025 18:57 Ответить
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Ще Герцен писав цему Пушкіну..як що в кратце..Що Пушкін стукач й криса..пацюк..за що той й отримав Статьске генеральське звання..Ну й за віршики свої з Вольтера злизані та придумку росіянського фолькльору під коньячок..Й Труха дуже любить стукачів,пацюків з фашистськой імперії..
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28.06.2025 21:41 Ответить
пушкіна фінансірував бєнкєндорф, отєц імпєрской кгб

ну і взагалі, якщо русская культура не справилася з виконавцями гулагу та Голодомору, які там прекрасно виплоджуються сторіччя за сторіччям - то з якого біса вона потрібна іншим народам ?
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28.06.2025 21:47 Ответить
Пушкін і Дюма - одна і та ж сама людина.
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28.06.2025 21:59 Ответить
А навіщо у відео вирізали епізод, де Труханов відповідає, що Одеса - НЕ руське місто, що б там не казав куйло?
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28.06.2025 22:24 Ответить
не руССкоє
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28.06.2025 23:22 Ответить
https://zbruc.eu/node/121499 Помста як відновлення

Тому що запит «скажи паляниця» разом з пострілом у разі деформованої вимови апелює до розстрілів на місці за відповідь українською мовою у Києві 1918 року, навіть якщо українські учасники таких сцен поняття не мають про цю історію.
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28.06.2025 22:43 Ответить
Це ще він м'яко відповів провокатору!
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28.06.2025 22:46 Ответить
Правильно
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28.06.2025 23:53 Ответить
А про роZZ паспорт цього недобитого сепарюги вже забули? А скiльки справ про розкрадання проти нього збуджено?
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28.06.2025 22:49 Ответить
Если его не трогают, значит он нужен властям.
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28.06.2025 23:32 Ответить
Кому цікаво. Єтаке поняття як комемарація історічноі пам"яті. Подивіться це коротеньке відео. Професійний історик на каналі VOX VERITATIS дуже популярно пояснює що це таке, і чому зносять російські пам"ятники будь кому на територіі Украіни......Тоді сумнівів і запитань у вас не буде......
https://youtu.be/o8mTX7d_JnA
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28.06.2025 23:00 Ответить
І що оце виходить? Виходить, що мер міста Одеса образив воїна (ну так виходить з публікації). Чогось не бачу зухвалих заяв та дописів Кухарчука - по факту це образили його побратима. Не бачу зухвалих дописів інших відомих воїнів. Саме цікаве, що багато людей в формі ********** свою злість виплескувати на цивільних. Які по суті є єдиним оплотом бійців як під час війни, так і після. Да і зараз податки платять ті самі ненависні всім цивільні

А що сказав бійцю пан Труханов? Що його місце в окопі. По суті це є відношення влади до бійців. Але злість будемо зганяти на якомусь чорноробі. Бо безпечно - чорнороб в багажник автомобіля не запакує Ось і вся правда життя...
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28.06.2025 23:03 Ответить
не має бути памʼяток російському на українській землі
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28.06.2025 23:24 Ответить
Треба займатися дронами, ракетами та правами людини. Пушкін має якесь відношення до цих питань? Ні. Всі ці мовні та культурні питання - штучні та працюють лише на розкол.
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28.06.2025 23:33 Ответить
А чому сам не в окопах?
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28.06.2025 23:35 Ответить
ну не дал пи з ды вийськовому - уже хорошо, а мог дать. как никак оба патриоты, один воюет, а второй уберег от русского мира одессу.
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28.06.2025 23:44 Ответить
Ваня, а ти по походу в курсі, хто за що...інформований, чекай пі_з_ дюлі ну СБУ!
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29.06.2025 00:05 Ответить
ФСБ

Peremoga #609213

Реєстрація: 15 червня 2025
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29.06.2025 00:15 Ответить
В кого питали? Цей персонаж кавказьких кровєй, а його про арапа з Абісінії питають.
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28.06.2025 23:47 Ответить
кожному овощу потрібен час.
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28.06.2025 23:58 Ответить
Украина борется за выживание и агентура России в Украине - это угроза безопасности Украинцев.
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29.06.2025 00:06 Ответить
Судячи з переглядів та коментарів пам'ятники це найважливіша проблема у воюючій країні.
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29.06.2025 00:10 Ответить
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