Труханов нахамил военному, который спросил его о памятнике Пушкину. ВИДЕО
Мэр Одессы Труханов в ответ на вопрос бывшего журналиста, военнослужащего 122-й бригады Мирослава Отковича о том, почему Пушкин до сих пор украшает центр города, спросил почему он не в окопе и заявил, что он "разделяет общество"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Как рассказал военный, 27 июня он находился в Одессе с целью налаживания взаимодействия с местными волонтерами и содействия обороноспособности подразделения. Возле городского совета Одессы увидел уличную выставку с обломками ракет и отметками ударов по каждому украинскому городу.
"И на этом фоне особенно цинично выглядел памятник Пушкину. К слову, решение о сносе этого адепта "русского мира" принято давно, но до сих пор не выполнено.
Поэтому я решил спросить об этом мэра Одессы Труханова. Он случайно оказался рядом, и я воспользовался этой возможностью. Вы можете видеть на видео, как я представился и задал вопрос. То, что я услышал от него, было не впервые, но все равно неприятно впечатляет: "Пушкин ни при чем", а идеологические маркеры государства-агрессора Труханова не смущают".
На видео инцидента видно, как военный спрашивает Труханова, устраивает ли его памятник "адепту русского мира" Пушкину возле выставки о пострадавших украинских городах.
Труханов ответил, что для него это не "адепт русского мира" и спросил: "А оперный театр для вас что?" Откович напомнил, что правитель РФ Владимир Путин считает Одессу российским городом.
"Вы где работаете? Что вы здесь делаете?.... Почему вы не в окопах?" - спросил Труханов и обвинил военного в том, что он "разделяет общество".
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ну і взагалі, якщо русская культура не справилася з виконавцями гулагу та Голодомору, які там прекрасно виплоджуються сторіччя за сторіччям - то з якого біса вона потрібна іншим народам ?
Тому що запит «скажи паляниця» разом з пострілом у разі деформованої вимови апелює до розстрілів на місці за відповідь українською мовою у Києві 1918 року, навіть якщо українські учасники таких сцен поняття не мають про цю історію.
https://youtu.be/o8mTX7d_JnA
А що сказав бійцю пан Труханов? Що його місце в окопі. По суті це є відношення влади до бійців. Але злість будемо зганяти на якомусь чорноробі. Бо безпечно - чорнороб в багажник автомобіля не запакує Ось і вся правда життя...
Peremoga #609213
Реєстрація: 15 червня 2025