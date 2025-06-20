РУС
Новости Обстрел Одессы
1 290 8

Повреждены объекты культурного наследия в результате ночной атаки РФ на Одессу, - Минкульт

В Одессе повреждены объекты культурного наследия.

В результате российской атаки беспилотниками в ночь на 20 июня пострадали объекты культурного наследия в городе Одесса.

Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, значительным разрушениям подвергся памятник архитектуры и градостроительства местного значения - жилой комплекс на ул. Семинарская, 4. Здание, построенное в 1912-1913 годах по проекту архитектора Я.М. Пономаренко, пострадало от пожара, вызванного попаданием дрона.

Также повреждено историческое здание начала ХХ века - бывший пивзавод на Французском бульваре. Взрывная волна выбила окна и двери объекта.

Враг повредил инфраструктуру железнодорожного вокзала Одессы, - Укрзалізниця

"Российские удары продолжают уничтожать историческую память украинских городов, их культурную идентичность и архитектурное наследие. Мы фиксируем все факты преступлений против культурного наследия для дальнейших международных расследований и ответственности агрессора", - отметили в министерстве.

Напомним, ночью 20 июня вооруженные силы РФ осуществили массированный удар беспилотниками по Одессе. По предварительной информации, враг применил не менее 10 БПЛА.

Автор: 

культура (850) Министерство культуры и информационной политики (789) Одесса (8026) Одесская область (3832) разрушение (177) Одесский район (285)
кацапські підари без роду та племені
що для них історична пам'ять
показать весь комментарий
20.06.2025 16:19 Ответить
Фашисти не знищили, а кацапи тут як тут.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:20 Ответить
Чхати на культурну спадщину - в нас з 44 млн стало 28 за 4 роки, таким чином за 20 тут буде 2 млн. Ми лишимся лиш в культурній спадщині
показать весь комментарий
20.06.2025 16:21 Ответить
вот он демограф ) а сколько будет жить в Украине через 100 лет ? 20 000?)
показать весь комментарий
20.06.2025 16:44 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2025 18:27 Ответить
Культурна спадщина є невід'ємною частиною нації. Народ без культурної спадщини - це насєлєніє.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:19 Ответить
памятники царизму и совку не пострадали?
показать весь комментарий
20.06.2025 16:53 Ответить
 
 