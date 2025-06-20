Повреждены объекты культурного наследия в результате ночной атаки РФ на Одессу, - Минкульт
В результате российской атаки беспилотниками в ночь на 20 июня пострадали объекты культурного наследия в городе Одесса.
Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, значительным разрушениям подвергся памятник архитектуры и градостроительства местного значения - жилой комплекс на ул. Семинарская, 4. Здание, построенное в 1912-1913 годах по проекту архитектора Я.М. Пономаренко, пострадало от пожара, вызванного попаданием дрона.
Также повреждено историческое здание начала ХХ века - бывший пивзавод на Французском бульваре. Взрывная волна выбила окна и двери объекта.
"Российские удары продолжают уничтожать историческую память украинских городов, их культурную идентичность и архитектурное наследие. Мы фиксируем все факты преступлений против культурного наследия для дальнейших международных расследований и ответственности агрессора", - отметили в министерстве.
Напомним, ночью 20 июня вооруженные силы РФ осуществили массированный удар беспилотниками по Одессе. По предварительной информации, враг применил не менее 10 БПЛА.
що для них історична пам'ять