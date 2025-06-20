РУС
Новости Обстрел Одессы
Ночной удар по Одессе: погиб человек, 14 ранены

Обстрелы Одессы 20 июня

Ночью 20 июня вооруженные силы РФ осуществили массированный удар беспилотниками по Одессе. По предварительной информации, враг применил не менее 10 БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Отмечается, что под вражеским ударом оказалась гражданская инфраструктура города. Поврежден 23-этажный дом, ряд других многоквартирных жилых домов, один из которых уничтожен дотла, хозяйственные постройки, учебное заведение, магазины, автомобили горожан.

"В результате атаки погиб один человек, еще 14 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших - трое спасателей. Данные о других возможных пострадавших уточняются", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг повредил инфраструктуру железнодорожного вокзала Одессы, - Укрзализныця

обстрел (29682) Одесса (8026) Одесская область (3832) Одесский район (285)
Вже не знаєш, як це коментувати... Люди гинуть, інфраструктура руйнується, цілі міста рівняються з землею, а "цивілізований світ" просто НІЧОГО не робить, щоб це припинити. Одні засудження та співчуття. І при цьому еуропейці продовжують це спонсорувати, купуючи у русні нафту та газ.
20.06.2025 10:40 Ответить
Ніхто тобі нічого не винен! І взагаліто цивілізований світ ******* нам по 40-50 млрд/рік, а це явно не НІЧОГО, і ти ще маєш дякувати якомусь французу і німцю який ******* за себе і за тебе, може ще за тебе вони воювати повинні???
20.06.2025 13:47 Ответить
 
 