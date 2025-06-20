1 480 2
Ночной удар по Одессе: погиб человек, 14 ранены
Ночью 20 июня вооруженные силы РФ осуществили массированный удар беспилотниками по Одессе. По предварительной информации, враг применил не менее 10 БПЛА.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Отмечается, что под вражеским ударом оказалась гражданская инфраструктура города. Поврежден 23-этажный дом, ряд других многоквартирных жилых домов, один из которых уничтожен дотла, хозяйственные постройки, учебное заведение, магазины, автомобили горожан.
"В результате атаки погиб один человек, еще 14 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших - трое спасателей. Данные о других возможных пострадавших уточняются", - отметили в Офисе Генпрокурора.
