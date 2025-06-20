УКР
Новини Обстріл Одеси
Нічний удар по Одесі: загинула людина, 14 поранені

Обстріли Одеси 20 червня

Вночі 20 червня збройні сили РФ здійснили масований удар безпілотниками по Одесі. За попередньою інформацією, ворог застосував щонайменше 10 БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Зазначається,  що під ворожим ударом опинилася цивільна інфраструктура міста. Пошкоджено 23-поверховий будинок, низку інших багатоквартирних житлових будинків, один з яких знищено вщент, господарчі споруди, навчальний заклад, магазини, автомобілі містян.

"Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 14 дістали  поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих – троє рятувальників. Дані щодо інших можливих постраждалих уточнюються", - наголосили в Офісі Генпрокурора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог пошкодив інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси, - Укрзалізниця

Вже не знаєш, як це коментувати... Люди гинуть, інфраструктура руйнується, цілі міста рівняються з землею, а "цивілізований світ" просто НІЧОГО не робить, щоб це припинити. Одні засудження та співчуття. І при цьому еуропейці продовжують це спонсорувати, купуючи у русні нафту та газ.
20.06.2025 10:40 Відповісти
Ніхто тобі нічого не винен! І взагаліто цивілізований світ ******* нам по 40-50 млрд/рік, а це явно не НІЧОГО, і ти ще маєш дякувати якомусь французу і німцю який ******* за себе і за тебе, може ще за тебе вони воювати повинні???
20.06.2025 13:47 Відповісти
 
 