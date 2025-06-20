1 480 2
Нічний удар по Одесі: загинула людина, 14 поранені
Вночі 20 червня збройні сили РФ здійснили масований удар безпілотниками по Одесі. За попередньою інформацією, ворог застосував щонайменше 10 БпЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Зазначається, що під ворожим ударом опинилася цивільна інфраструктура міста. Пошкоджено 23-поверховий будинок, низку інших багатоквартирних житлових будинків, один з яких знищено вщент, господарчі споруди, навчальний заклад, магазини, автомобілі містян.
"Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 14 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих – троє рятувальників. Дані щодо інших можливих постраждалих уточнюються", - наголосили в Офісі Генпрокурора.
