Ворог пошкодив інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси, - Укрзалізниця
Внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси. Уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрзалізниця"
На щастя, обійшлося без постраждалих. Фахівці "Укрзалізниці" вже працюють над ліквідацією наслідків.
"Рух поїздів здійснюється за графіком", - йдеться в повідомленні.
