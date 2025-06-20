Ворог пошкодив інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси, - Укрзалізниця

Внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси. Уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрзалізниця"

На щастя, обійшлося без постраждалих. Фахівці "Укрзалізниці" вже працюють над ліквідацією наслідків.

"Рух поїздів здійснюється за графіком", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія масовано атакувала Одесу безпілотниками, 13 постраждалих, з них три рятувальники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж