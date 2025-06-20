УКР
Ворог пошкодив інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси, - Укрзалізниця

Внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси

Внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси. Уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрзалізниця"

На щастя, обійшлося без постраждалих. Фахівці "Укрзалізниці" вже працюють над ліквідацією наслідків.

"Рух поїздів здійснюється за графіком", - йдеться в повідомленні.

Менеджери в комфортних офісах з наглядової ради УЗ з зарплатою в мільйони гривень ******* про фахівців з зарплатою в п'ятнадцять косарів, які ліквідовують наслідки. Просто прекрасно.
20.06.2025 07:59 Відповісти
Поки не буде прилітати по Москві і по всіх НПЗ, пуйло буде гадити.
20.06.2025 08:23 Відповісти
зате барельєфи сталіна і лєніна на фасаді вокзалу не збили, а прикрили пінопластом. Ждуни ..лядські
20.06.2025 08:55 Відповісти
 
 