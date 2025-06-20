Враг повредил инфраструктуру железнодорожного вокзала Одессы, - Укрзализныця

В результате ночной атаки дронов повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала Одессы. Поражения получили контактная сеть и рельсо-шпальная решетка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрзализныця"

К счастью, обошлось без пострадавших. Специалисты "Укрзализныци" уже работают над ликвидацией последствий.

"Движение поездов осуществляется по графику", - говорится в сообщении.

