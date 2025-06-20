РУС
Враг повредил инфраструктуру железнодорожного вокзала Одессы, - Укрзализныця

В результате ночной атаки дронов повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала Одессы

В результате ночной атаки дронов повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала Одессы. Поражения получили контактная сеть и рельсо-шпальная решетка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрзализныця"

К счастью, обошлось без пострадавших. Специалисты "Укрзализныци" уже работают над ликвидацией последствий.

"Движение поездов осуществляется по графику", - говорится в сообщении.

Менеджери в комфортних офісах з наглядової ради УЗ з зарплатою в мільйони гривень ******* про фахівців з зарплатою в п'ятнадцять косарів, які ліквідовують наслідки. Просто прекрасно.
показать весь комментарий
20.06.2025 07:59 Ответить
Поки не буде прилітати по Москві і по всіх НПЗ, пуйло буде гадити.
показать весь комментарий
20.06.2025 08:23 Ответить
зате барельєфи сталіна і лєніна на фасаді вокзалу не збили, а прикрили пінопластом. Ждуни ..лядські
показать весь комментарий
20.06.2025 08:55 Ответить
 
 