Враг повредил инфраструктуру железнодорожного вокзала Одессы, - Укрзализныця
В результате ночной атаки дронов повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала Одессы. Поражения получили контактная сеть и рельсо-шпальная решетка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрзализныця"
К счастью, обошлось без пострадавших. Специалисты "Укрзализныци" уже работают над ликвидацией последствий.
"Движение поездов осуществляется по графику", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Олег Чиж #588055
показать весь комментарий20.06.2025 07:59 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
✘
Иван Сулима
показать весь комментарий20.06.2025 08:23 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Василь Васько #582549
показать весь комментарий20.06.2025 08:55 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль