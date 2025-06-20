Россия массированно атаковала Одессу беспилотниками: погиб человек, 14 пострадавших, в том числе - трое спасателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 20 июня российские захватчики массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. Зафиксировано более 10 попаданий, возникли масштабные пожары.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают городской голова Геннадий Труханов и ГСЧС Украины.

В результате ночной вражеской атаки повреждены несколько многоэтажек в центре города, автомобили, а также корпуса высших учебных заведений. На побережье в результате падения ударного БпЛА возник пожар, взрывной волной повреждены объекты рекреации.

Пламенем полностью охвачен 4-этажный жилой дом. Спасатели спасли 3 человека, еще 6 эвакуировали. Во время ликвидации пожара и спасения людей на спасателей обвалились конструкции - пострадали 3 пожарных, сейчас они в больнице в стабильном состоянии.

Пострадал 23-этажный жилой дом - огонь охватил 18, 19 и 20 этажи. Эвакуированы 600 человек. Из заблокированной квартиры спасены 3 человека, среди них двое детей. Пожары также охватили еще 5 жилых домов и 3 автомобиля.

На месте частично разрушенного дома ГСЧС развернула Пункт Несокрушимости. По информации жителей, в здании может находиться еще один человек - продолжаются поисково-спасательные работы.

"Всего пострадали 13 человек, из них 3 спасателя", - отметили в ГСЧС Украины.

Позже в Офисе Генпрокурора сообщили:

"В результате атаки погиб один человек, еще 14 получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших - трое спасателей".

