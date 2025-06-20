РУС
Россия массированно атаковала Одессу беспилотниками: погиб человек, 14 пострадавших, в том числе - трое спасателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 20 июня российские захватчики массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. Зафиксировано более 10 попаданий, возникли масштабные пожары.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают городской голова Геннадий Труханов и ГСЧС Украины.

В результате ночной вражеской атаки повреждены несколько многоэтажек в центре города, автомобили, а также корпуса высших учебных заведений. На побережье в результате падения ударного БпЛА возник пожар, взрывной волной повреждены объекты рекреации.

Пламенем полностью охвачен 4-этажный жилой дом. Спасатели спасли 3 человека, еще 6 эвакуировали. Во время ликвидации пожара и спасения людей на спасателей обвалились конструкции - пострадали 3 пожарных, сейчас они в больнице в стабильном состоянии.

Пострадал 23-этажный жилой дом - огонь охватил 18, 19 и 20 этажи. Эвакуированы 600 человек. Из заблокированной квартиры спасены 3 человека, среди них двое детей. Пожары также охватили еще 5 жилых домов и 3 автомобиля.

На месте частично разрушенного дома ГСЧС развернула Пункт Несокрушимости. По информации жителей, в здании может находиться еще один человек - продолжаются поисково-спасательные работы.

"Всего пострадали 13 человек, из них 3 спасателя", - отметили в ГСЧС Украины.

Позже в Офисе Генпрокурора сообщили:

"В результате атаки погиб один человек, еще 14 получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших - трое спасателей".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские ударные БпЛА атаковали Сумы и Одессу, произошли пожары

обстрел (29682) Одесса (8026) Одесская область (3832) Одесский район (285)
Топ комментарии
+14
Ніхто так не нищив Одесу як рашиські варвари і жодної відповіді по містах ворога.
20.06.2025 07:54 Ответить
+11
рашистскій рєйх має бути зруйнований...
20.06.2025 06:23 Ответить
+7
Руzzкіє ******** "русский" город Одесса....
Геморой головного мозку прогресує !
20.06.2025 07:23 Ответить
рашистскій рєйх має бути зруйнований...
20.06.2025 06:23 Ответить
Як співав Леонід Утесов «красавица Одесса под вражеским огнем»
20.06.2025 07:08 Ответить
Руzzкіє ******** "русский" город Одесса....
Геморой головного мозку прогресує !
20.06.2025 07:23 Ответить
...це пу асвабаждає і захищає руцкомовних і руцкий град Одесса від бандер і блюдет он в такій спосіб устав оон, женевск.конвенції, на відміну від ізраїльтян, про що він сказав на черговому форумі у санкт- петербурзі...
Ну, прям, королевство кривих зеркал
Тільки сила може зупинити цю пітьму і лишити пу аппетиту продовжувати цю кроваву движуху.
Нажаль, "голубі миру" з подачи тр, намагаються знов ставити палки в колеса допомоги для України і ...повний абсурд! Вимагають капітулювати і добровільно пійти в путінські конценраційні/фільтраційні лагеря, а потім бути сосланими кудись в тайгу, а в їхні помешкання заселяться понаєхавшие, які будуть славити і дякувати пу за щедрі трофеї..
...ще жирик озвучував ці плани і його вважали наріженним, а натомість він лише розкривав плани пу на перспективу
і слова його пасіпак про кордони 1991 р це не шутка, а ціль і пу за ціной не постоїть
Україна не має іншого вибору, тільки спротив, тільки сила може покласти край цьому жаху, а не переговори з пу заради тягнути час...
20.06.2025 13:40 Ответить
Ніхто так не нищив Одесу як рашиські варвари і жодної відповіді по містах ворога.
20.06.2025 07:54 Ответить
Допоки не буде після такого полихати 30-40 багатоповерхівок в умовному воронежі, а краще у москві, то так буде кожного дня, потужний же розповідав про мільони дронів, равно как всіякі стерненки-притули, але сдіється що є різні мільони: дрони на папері, грошикі по карманах
20.06.2025 09:18 Ответить
Де наші ракети може скаже нам ЗепреЗедент ?
Скільки можна брехати в своїх відосиках на мараХвоні ?
20.06.2025 09:23 Ответить
А что марафон? Кто-то вообще это 💩 смотрит?
20.06.2025 09:53 Ответить
я принципово не дивилась 1 секунди ! Земразота ввжае , що всі зазомбовані бидлюки , як 73% кумирів членограя і , як на паРаші путлера "адін народ"
20.06.2025 14:15 Ответить
собянин заявил что на москву летело аж 2 беспилотника. Потужно нах.
20.06.2025 10:36 Ответить
Я одной жучке с Курщины обьяснил на пальцах почему их сраные мальчики это делают. Если воры отжали часть квартиры и вселились туда а хозяин против и подает в суд то у воров есть два пути - выселяться или убить хозяина. И она мне ответила " однозначно - убить!". Они там считают что это типа "ответка".
20.06.2025 10:39 Ответить
Без адекватної "відповіді" русня і далі буде ще сильніше нахабніти...
20.06.2025 13:31 Ответить
20.06.2025 14:34 Ответить
 
 