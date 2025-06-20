УКР
Обстріл Одеси
5 089 14

Росія масовано атакувала Одесу безпілотниками: загинула людина, 14 постраждалих, зокрема троє рятувальників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 20 червня російські загарбники  масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано понад 10 влучань, виникли масштабні пожежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють міський голова Генадій Труханов та ДСНС України.

Унаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автівки, а також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі внаслідок падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації.

Полум’ям повністю охоплено 4-поверховий житловий будинок. Рятувальники врятували 3 особи, ще 6 евакуювали. Під час ліквідації пожежі та порятунку людей на рятувальників обвалилися конструкції - постраждали 3 вогнеборці, зараз вони у лікарні в стабільному стані.

Постраждав 23-поверховий житловий будинок - вогонь охопив 18, 19 і 20 поверхи. Евакуйовано 600 осіб. Із заблокованої квартири врятовано 3 осіб, серед них двоє дітей. Пожежі також охопили ще 5 житлових будинків і 3 автомобілі.

На місці частково зруйнованого будинку ДСНС розгорнула Пункт Незламності. За інформацією мешканців, у будівлі може перебувати ще одна особа — тривають пошуково-рятувальні роботи.

"Загалом постраждали 13 осіб, з них 3 рятувальники", - зазначили у ДСНС України.

Згодом в Офісі Генпрокурора повідомили

"Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 14 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих – троє рятувальників".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські ударні БпЛА атакували Суми та Одесу, сталися пожежі

+14
Ніхто так не нищив Одесу як рашиські варвари і жодної відповіді по містах ворога.
20.06.2025 07:54 Відповісти
+11
рашистскій рєйх має бути зруйнований...
20.06.2025 06:23 Відповісти
+7
Руzzкіє ******** "русский" город Одесса....
Геморой головного мозку прогресує !
20.06.2025 07:23 Відповісти
рашистскій рєйх має бути зруйнований...
20.06.2025 06:23 Відповісти
Як співав Леонід Утесов «красавица Одесса под вражеским огнем»
20.06.2025 07:08 Відповісти
Руzzкіє ******** "русский" город Одесса....
Геморой головного мозку прогресує !
20.06.2025 07:23 Відповісти
...це пу асвабаждає і захищає руцкомовних і руцкий град Одесса від бандер і блюдет он в такій спосіб устав оон, женевск.конвенції, на відміну від ізраїльтян, про що він сказав на черговому форумі у санкт- петербурзі...
Ну, прям, королевство кривих зеркал
Тільки сила може зупинити цю пітьму і лишити пу аппетиту продовжувати цю кроваву движуху.
Нажаль, "голубі миру" з подачи тр, намагаються знов ставити палки в колеса допомоги для України і ...повний абсурд! Вимагають капітулювати і добровільно пійти в путінські конценраційні/фільтраційні лагеря, а потім бути сосланими кудись в тайгу, а в їхні помешкання заселяться понаєхавшие, які будуть славити і дякувати пу за щедрі трофеї..
...ще жирик озвучував ці плани і його вважали наріженним, а натомість він лише розкривав плани пу на перспективу
і слова його пасіпак про кордони 1991 р це не шутка, а ціль і пу за ціной не постоїть
Україна не має іншого вибору, тільки спротив, тільки сила може покласти край цьому жаху, а не переговори з пу заради тягнути час...
20.06.2025 13:40 Відповісти
Ніхто так не нищив Одесу як рашиські варвари і жодної відповіді по містах ворога.
20.06.2025 07:54 Відповісти
Допоки не буде після такого полихати 30-40 багатоповерхівок в умовному воронежі, а краще у москві, то так буде кожного дня, потужний же розповідав про мільони дронів, равно как всіякі стерненки-притули, але сдіється що є різні мільони: дрони на папері, грошикі по карманах
20.06.2025 09:18 Відповісти
Де наші ракети може скаже нам ЗепреЗедент ?
Скільки можна брехати в своїх відосиках на мараХвоні ?
20.06.2025 09:23 Відповісти
А что марафон? Кто-то вообще это 💩 смотрит?
20.06.2025 09:53 Відповісти
я принципово не дивилась 1 секунди ! Земразота ввжае , що всі зазомбовані бидлюки , як 73% кумирів членограя і , як на паРаші путлера "адін народ"
20.06.2025 14:15 Відповісти
собянин заявил что на москву летело аж 2 беспилотника. Потужно нах.
20.06.2025 10:36 Відповісти
Я одной жучке с Курщины обьяснил на пальцах почему их сраные мальчики это делают. Если воры отжали часть квартиры и вселились туда а хозяин против и подает в суд то у воров есть два пути - выселяться или убить хозяина. И она мне ответила " однозначно - убить!". Они там считают что это типа "ответка".
20.06.2025 10:39 Відповісти
Без адекватної "відповіді" русня і далі буде ще сильніше нахабніти...
20.06.2025 13:31 Відповісти
20.06.2025 14:34 Відповісти
 
 