Росія масовано атакувала Одесу безпілотниками: загинула людина, 14 постраждалих, зокрема троє рятувальників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 20 червня російські загарбники масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано понад 10 влучань, виникли масштабні пожежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють міський голова Генадій Труханов та ДСНС України.

Унаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автівки, а також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі внаслідок падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації.

Полум’ям повністю охоплено 4-поверховий житловий будинок. Рятувальники врятували 3 особи, ще 6 евакуювали. Під час ліквідації пожежі та порятунку людей на рятувальників обвалилися конструкції - постраждали 3 вогнеборці, зараз вони у лікарні в стабільному стані.

Постраждав 23-поверховий житловий будинок - вогонь охопив 18, 19 і 20 поверхи. Евакуйовано 600 осіб. Із заблокованої квартири врятовано 3 осіб, серед них двоє дітей. Пожежі також охопили ще 5 житлових будинків і 3 автомобілі.

На місці частково зруйнованого будинку ДСНС розгорнула Пункт Незламності. За інформацією мешканців, у будівлі може перебувати ще одна особа — тривають пошуково-рятувальні роботи.

"Загалом постраждали 13 осіб, з них 3 рятувальники", - зазначили у ДСНС України.

Згодом в Офісі Генпрокурора повідомили:

"Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 14 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих – троє рятувальників".

