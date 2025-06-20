Пошкоджено об’єкти культурної спадщини внаслідок нічної атаки РФ на Одесу, - Мінкульт
Унаслідок російської атаки безпілотниками в ніч на 20 червня постраждали об’єкти культурної спадщини в місті Одеса.
Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, значних руйнувань зазнала пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення - житловий комплекс на вул. Семінарська, 4. Будівля, зведена у 1912–1913 роках за проєктом архітектора Я.М. Пономаренка, постраждала від пожежі, спричиненої влучанням дрона.
Також пошкоджено історичну будівлю початку ХХ століття - колишній пивзавод на Французькому бульварі. Вибухова хвиля вибила вікна та двері об’єкта.
"Російські удари продовжують знищувати історичну пам’ять українських міст, їхню культурну ідентичність та архітектурну спадщину. Ми фіксуємо всі факти злочинів проти культурної спадщини для подальших міжнародних розслідувань та відповідальності агресора", - зауважили в міністерстві.
Нагадаємо, вночі 20 червня збройні сили РФ здійснили масований удар безпілотниками по Одесі. За попередньою інформацією, ворог застосував щонайменше 10 БпЛА.
