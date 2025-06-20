УКР
Новини Обстріл Одеси
1 290 8

Пошкоджено об’єкти культурної спадщини внаслідок нічної атаки РФ на Одесу, - Мінкульт

В Одесі пошкоджено об’єкти культурної спадщини

Унаслідок російської атаки безпілотниками в ніч на 20 червня постраждали об’єкти культурної спадщини в місті Одеса.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, значних руйнувань зазнала пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення - житловий комплекс на вул. Семінарська, 4. Будівля, зведена у 1912–1913 роках за проєктом архітектора Я.М. Пономаренка, постраждала від пожежі, спричиненої влучанням дрона.

Також пошкоджено історичну будівлю початку ХХ століття - колишній пивзавод на Французькому бульварі. Вибухова хвиля вибила вікна та двері об’єкта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог пошкодив інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси, - Укрзалізниця

"Російські удари продовжують знищувати історичну пам’ять українських міст, їхню культурну ідентичність та архітектурну спадщину. Ми фіксуємо всі факти злочинів проти культурної спадщини для подальших міжнародних розслідувань та відповідальності агресора", - зауважили в міністерстві.

Нагадаємо, вночі 20 червня збройні сили РФ здійснили масований удар безпілотниками по Одесі. За попередньою інформацією, ворог застосував щонайменше 10 БпЛА.

Автор: 

культура (443) Міністерство культури (774) Одеса (5617) Одеська область (3495) руйнування (271) Одеський район (300)
Коментувати
Сортувати:
кацапські підари без роду та племені
що для них історична пам'ять
показати весь коментар
20.06.2025 16:19 Відповісти
Фашисти не знищили, а кацапи тут як тут.
показати весь коментар
20.06.2025 16:20 Відповісти
Чхати на культурну спадщину - в нас з 44 млн стало 28 за 4 роки, таким чином за 20 тут буде 2 млн. Ми лишимся лиш в культурній спадщині
показати весь коментар
20.06.2025 16:21 Відповісти
вот он демограф ) а сколько будет жить в Украине через 100 лет ? 20 000?)
показати весь коментар
20.06.2025 16:44 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2025 18:27 Відповісти
Культурна спадщина є невід'ємною частиною нації. Народ без культурної спадщини - це насєлєніє.
показати весь коментар
20.06.2025 17:19 Відповісти
памятники царизму и совку не пострадали?
показати весь коментар
20.06.2025 16:53 Відповісти
 
 