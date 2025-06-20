Пошкоджено об’єкти культурної спадщини внаслідок нічної атаки РФ на Одесу, - Мінкульт

Унаслідок російської атаки безпілотниками в ніч на 20 червня постраждали об’єкти культурної спадщини в місті Одеса.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, значних руйнувань зазнала пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення - житловий комплекс на вул. Семінарська, 4. Будівля, зведена у 1912–1913 роках за проєктом архітектора Я.М. Пономаренка, постраждала від пожежі, спричиненої влучанням дрона.



Також пошкоджено історичну будівлю початку ХХ століття - колишній пивзавод на Французькому бульварі. Вибухова хвиля вибила вікна та двері об’єкта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог пошкодив інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси, - Укрзалізниця

"Російські удари продовжують знищувати історичну пам’ять українських міст, їхню культурну ідентичність та архітектурну спадщину. Ми фіксуємо всі факти злочинів проти культурної спадщини для подальших міжнародних розслідувань та відповідальності агресора", - зауважили в міністерстві.

Нагадаємо, вночі 20 червня збройні сили РФ здійснили масований удар безпілотниками по Одесі. За попередньою інформацією, ворог застосував щонайменше 10 БпЛА.