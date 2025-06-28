Труханов нахамив військовому, який спитав його про пам’ятник Пушкіну. ВIДЕО

Мер Одеси Труханов у відповідь на запитання колишнього журналіста, військовослужбовця 122 бригади Мирослава Отковича про те, чому Пушкін досі прикрашає центр міста, спитав чому він не в окопі та заявив, що він "розділяє суспільство"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Як розповів військовий, 27 червня він перебував в Одесі з метою налагодження взаємодії з місцевими волонтерами та сприяння обороноздатності підрозділу. Біля міської ради Одеси побачив вуличну виставку з уламками ракет та позначками ударів по кожному українському місту.

"І на цьому фоні особливо цинічно виглядав пам’ятник Пушкіну. До слова, рішення про знесення цього адепта "русского мира" ухвалено давно, але досі не виконане.

Тому я вирішив запитати про це мера Одеси Труханова. Він випадково опинився поруч, і я скористався цією нагодою. Ви можете бачити на відео, як я представився і поставив запитання. Те, що я почув від нього, було не вперше, але все одно неприємно вражає: "Пушкін ні до чого", а ідеологічні маркери держави-агресора Труханова не бентежать".

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На відео інциденту видно, як військовий запитує Труханова, чи влаштовує його пам'ятник "адепту русского мира" Пушкіну біля виставки про постраждалі українські міста.

Труханов відповів, що для нього це не "адепт русского мира" й запитав "А оперний театр для вас що?". Откович нагадав, що правитель РФ Володимир Путін вважає Одесу російським містом.

"Ви де працюєте? Що ви тут робите?… Чому ви не в окопах?", - запитав Труханов і звинуватив військового в тому, що він "розділяє суспільство".

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