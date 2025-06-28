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Новини Конфлікт Труханова і військового через Пушкіна
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Труханов нахамив військовому, який спитав його про пам’ятник Пушкіну. ВIДЕО

Мер Одеси Труханов у відповідь на запитання колишнього журналіста, військовослужбовця 122 бригади Мирослава Отковича  про те, чому Пушкін досі прикрашає центр міста, спитав чому він не в окопі та заявив, що він "розділяє суспільство"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Як розповів військовий, 27 червня він перебував в Одесі з метою налагодження взаємодії з місцевими волонтерами та сприяння обороноздатності підрозділу. Біля міської ради Одеси побачив вуличну виставку з уламками ракет та позначками ударів по кожному українському місту.

 "І на цьому фоні особливо цинічно виглядав пам’ятник Пушкіну. До слова, рішення про знесення цього адепта "русского мира" ухвалено давно, але досі не виконане.

Тому я вирішив запитати про це мера Одеси Труханова. Він випадково опинився поруч, і я скористався цією нагодою. Ви можете бачити на відео, як я представився і поставив запитання. Те, що я почув від нього, було не вперше, але все одно неприємно вражає: "Пушкін ні до чого", а ідеологічні маркери держави-агресора Труханова не бентежать".

Також дивіться: Ветерани війни просять президента зупинити Труханова, який руйнує інклюзивний пляж в Одесі. ВIДЕО

На відео інциденту видно, як військовий запитує Труханова, чи влаштовує його пам'ятник "адепту русского мира" Пушкіну біля виставки про постраждалі українські міста.

Труханов відповів, що для нього це не "адепт русского мира" й запитав "А оперний театр для вас що?". Откович нагадав, що правитель РФ Володимир Путін вважає Одесу російським містом.

"Ви де працюєте? Що ви тут робите?… Чому ви не в окопах?", - запитав Труханов і звинуватив військового в тому, що він "розділяє суспільство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пошкоджено об’єкти культурної спадщини внаслідок нічної атаки РФ на Одесу, - Мінкульт

Автор: 

Одеса (5544) Одеська область (3350) Пушкін Олександр (48) Труханов Геннадій (381) Одеський район (226)


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Топ коментарі
+43
Труханов сам адепт сруского миру.
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28.06.2025 18:57 Відповісти
+25
Труханов- тупінська консерва, очолює 5 колону Одеси.
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28.06.2025 19:02 Відповісти
+24
Почему Зеленский до сих пор не посадил этого сепаратиста.
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28.06.2025 18:57 Відповісти
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Ти в науці нічого не розумієш. Ці особистості мають світове визнання. А ти наведи мені приклад українських вчених, які нічого не крали, в самі щось винайшли.
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28.06.2025 21:03 Відповісти
Московська агентура вже навіть не ховається...
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28.06.2025 21:18 Відповісти
Ігор Сікорський (1889 - 1972)Авіаконструктор, що народився в Києві.Він є батьком-засновником гелікоптеробудування. У 1913 році створив перший у світі чотиримоторний літак "Ілля Муромець", який став прототипом важких бомбардувальників і пасажирських літаків. Після еміграції до США, Сікорський розробив і збудував перший у світі серійний вертоліт VS-300 (1939 рік) та перший у світі вертоліт-амфібію.Його розробки у сфері гелікоптерів були революційними і не мали аналогів на той час, заклавши основи всієї ******** вертолітної індустрії.
Іван Пулюй (1845 - 1918)Фізик і електротехнік, який народився в Гримайлові (Тернопільщина).Відкриття: Ще за 14 років до Вільгельма Рентгена сконструював рентгенівську трубку (яка досі відома як "лампа Пулюя") та одержав перші у світі чіткі знімки скелета. Він також зробив значний внесок у дослідження Х-променів та в електричне освітлення.
Михайло Остроградський (1801 - 1861)Видатний математик, механік та фізик, що народився на Полтавщині.Винахід/Відкриття: Зробив значний внесок у розвиток інтегрального числення, механіки, теорії ймовірностей та математичної фізики. Його ім'я носить формула (теорема про дивергенцію), що є однією з фундаментальних теорем векторного аналізу і широко використовується у фізиці, зокрема в електродинаміці.Оригінальність: Його праці були абсолютно оригінальними і мали величезний вплив на розвиток математики та фізики у всьому світі.
Борис Патон (1918 - 2020)Видатний український вчений у галузі електрозварювання, металургії та технології металів, багаторічний президент Національної академії наук України.Винахід/Відкриття: Його роботи революціонізували технології зварювання. Він є творцем електрозварювання під флюсом, електрозварювання порошковим дротом, електрошлакового зварювання (для товстих металів), а також розробив унікальні методи зварювання живих тканин в медицині та зварювання в космосі.
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28.06.2025 21:57 Відповісти
Тобто до Сікорського літаки ніхто не будував і його літак це був революційний виріб, якого раніше ніхто не бачив? Остроградський зробив ВНЕСОК, такі самі внески роблять всі вчені після основного винаходу. Патон винайшов електрозварювання, чи також зробив внесок, доповнюючи основний винахід певними нюансами? На рахунок Пулюя згоден. Це був революційний винахід. Так і працює наука. Є науковці піонери, які роблять революційний винахід, який закладає фундамент в цей напрямок науки. Послідовники продовжують глибше вивчати цей напрямок і доповнювати додатковими внесками.
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28.06.2025 22:12 Відповісти
«Михайло Васильович Остроградський (1801 - 1861)
Видатний математик, механік та фізик,»
Живучи у Петербурзі, ніколи не забував рідної мови. На своїх лекціях дуже часто вживав українські вислови, і взагалі, до 1828 року він погано володів російською, розмовляючи або українською, або французькою. Автор 40 праць з математичного аналізу, математичної фізики, теоретичної механіки. Остроградський встановив формулу перетворення інтеґрала по об'єму в інтеґрал по поверхні, названу його ім'ям (формула Остроградського).
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28.06.2025 22:23 Відповісти
Маячня це ти недолуге.
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28.06.2025 21:07 Відповісти
А ти долуге?))
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28.06.2025 21:09 Відповісти
А якого ж тоді "міра" він адепт?
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28.06.2025 22:14 Відповісти
Кацапська мерзота,яку кришує офіс президента
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28.06.2025 19:40 Відповісти
" переміг на позачергових виборів Одеського міського голови 25 травня 2014 року"
Тобто - президенти приходять і уходять , а труханови - залишаються ...?
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28.06.2025 19:44 Відповісти
Труханов Терехов и др это все ждуны руского мира. Они первые побегут встречать путина и бросать ромашки на его танки.
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28.06.2025 19:41 Відповісти
Ну то подарувати труханову, одну гранату, щоб він, і за Єфіопця забув сруськага!
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28.06.2025 19:42 Відповісти
Чому це кремлівська консерва досі в Україні, ще і мер великого міста?!
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28.06.2025 19:43 Відповісти
Если бы не русскайазычные не было бы никакой войны, а Украина давно бы стала Европой.
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28.06.2025 19:44 Відповісти
ви скотоговорящі є одним із зол України.
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28.06.2025 21:32 Відповісти
"какая разніца",так захисники пюшкіна?
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28.06.2025 19:46 Відповісти
Я Пушкіна поважаю більше, ніж тебе, тому ТАК!
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28.06.2025 19:51 Відповісти
Поки ти цього не писав,ідіотом вважали тебе тільки твої знайомі
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28.06.2025 20:08 Відповісти
класичний малорос ,тобто ніхто.
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28.06.2025 21:31 Відповісти
Не обязательно сносить бюст Пушкина. Его ведь легко можно переделать в памятник Росомахе из Люди-Х, там почти одно лицо.
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28.06.2025 19:50 Відповісти
Або взагалі встановити бюст Труханова - от тут, я гадаю, він погодиться
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28.06.2025 19:55 Відповісти
Якби у бабки були яйця та борода....
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28.06.2025 19:50 Відповісти
Дурак, ти, Гєна.
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28.06.2025 19:54 Відповісти
Чергове свідчення того , що ми за 11 років так нічого і не зрозуміли ...((
Труханов , звісно , та ще курва але тут він має рацію - чому хтось шукає те , що нас роз'єднує ?! В умовах війни треба об'єднувати націю - і використовувати все для цього !
П.С - нема ніякого "рускаго міра" , той хто про нього говорить - працює на ***** !
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28.06.2025 19:56 Відповісти
Кацапське бидло керує українською Одесою. Все логічно, адже країною "рулить" таке ж саме бидло. "Какая разніца" скрізь.
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28.06.2025 19:59 Відповісти
Чому траханов не на гілляки?
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28.06.2025 20:09 Відповісти
Сердючка, оцей чмир пруть в Україну мову росії і її культуру.
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28.06.2025 20:12 Відповісти
Ці латентні "ватники" типу Труханова ще себе обов'язково проявлять в подальшому, якщо їх вчасно не нейтралізувати.
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28.06.2025 20:16 Відповісти
Вони не дуже й "латентні".
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28.06.2025 22:17 Відповісти
2014 року переміг на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%96_2014 позачергових виборах міського голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0 Одеси здобувши 43,49 % виборців. 27 травня на позачерговій сесії Одеської міської ради склав присягу та приступив до виконання повноважень міського голови. З 2015 року керував політичним рухом «Доверяй делам». На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2015#%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C місцевих виборах 25 жовтня 2015 року переобраний міським головою Одеси (52,2 % голосів, 138,865 тис. осіб). 28 жовтня 2015 року відповідне рішення було затверджено сесією міської ради.
десь близько до 54,7%.
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28.06.2025 20:20 Відповісти
Дякую за хронлогію.
Питання
Чому Труханов на волі, адже до звання мер Одеси він іще злодій.
Як казав Висоцький:
"Вор должен сидеть в тюрме"
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28.06.2025 21:13 Відповісти
Це все одно, якби в Ізраїлі почали пропагувати ідеї Гітлера під приводом того, що Гітлер був непоганим художником.
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28.06.2025 20:21 Відповісти
Какая удачная аналогия. Патриоты всегда умели убеждать.
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28.06.2025 20:26 Відповісти
а що робити з рештою проросійських підорів які при владі?
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28.06.2025 20:29 Відповісти
Всіх потрібно , іноді , вважати безвісті зниклими ,
таких гоблінів , як труханов 😡
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28.06.2025 20:36 Відповісти
А може Труханов з з ****** домовився, що поки стоїть пушкін-******** на Приморському біля мерії, то існує сам Приморський разом з мерією та оперним. Саме туди ще не прилітало.
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28.06.2025 20:39 Відповісти
В Киеве куча всего что связано с Российской империей. Да и по всей Украине. Весь юг и восток это кацапские названия. Всегда говорил что украинцы борются только с тем, с чем удобно бороться. Очень выборочно. А то в доме придется сдирать все обои, крышу и выковыривать пол. Можно успокоиться и забыть про все эту троллячу хрень, это все равно Украина и ее история.
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28.06.2025 20:46 Відповісти
кацап,йди за русскым карабльом,як і все,що пов"язане з вашою ымперыэю! шагом,арш!!!
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28.06.2025 21:11 Відповісти
Для тих хто не в темі: -в 1887-1889 р. в Одесі на Приморському бульварі перед будівлею міської думи (біржею) встановлено на пожертви громадям ( наших прадідів) пам"ятник-фонтан. Бюст Пушкіна входить до складу фонтану архітектор Хризанф Васильєв, бюст-Жозефіна Полонська і яким чином цей пам"ятник-фонтан відноситься до комуністичної символіки адже його встановили за 20 років до советів. Краще ніж зносити пям"ятники ходіть дорогі гості по місту любуйтесь архітектурою тією що залишилась від бурхливої діяльності нащадків і дайте спокій покійникам вони вас не чіпають. Патріотизм не в тому хто більше кричить а в тому хто пам"ять прадідів дідів батьків береже.
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28.06.2025 20:49 Відповісти
кацап,йди за русскым карабльом,як і все,що пов"язане з вашою ымперыэю! в т.ч. й ефіопський юдей Пушкін, шагом,арш!!! може,цей афроюдей і твій прадід,мої прадіди українські козаки і я не хочу на кожному кутку бачити морди ваших пушкінов,єсєніних,анахматових,достоєвскіх та іншої вашої потолочі!
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28.06.2025 21:14 Відповісти
Кацапи захищають своє і пофігу їм ця Україна. Але їх вибирають харків'яни, одесити, бо там зовсім не проводилася і не проводиться патріотична робота. Там до цього часу кацапи брати і сестри, а українська мова теляча. Цю роботу на протязі всього свого життя проводив Зе - Боневтік Погтужно-Брехливий і його кацапсько-антимкайданний "квартал".
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28.06.2025 20:53 Відповісти
Если по словам пуйла и кацапских пропагандистов, мы один народ, то где, например в москве и питере памятники украинским артистам, писателям и поэтам; библиотеки украинской литературы и т.д.?
А Труханову в Одессе главное сберечь носители русского духа, чтобы в глазах пуйла быть спасателем русской культуру под засильем "бандеровцев".
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28.06.2025 21:01 Відповісти
Пам"ятник Шевченку в москві.
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28.06.2025 22:18 Відповісти
Може хто знає поясніть чому у Пушкіна "русская народная сказка" має назву "Колобок" хоча самого слова "коло" у них не існує, то виходить казка мала б мати назву "Круглобок" ?
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28.06.2025 21:03 Відповісти
І не бок, точніше бік, а сторона. Звався б кругосторон. Стара хохма.
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28.06.2025 21:05 Відповісти
у росіян немає таких слів які були ще за Київської русі, а в ******** українській мові вони є, тому що українці справжні нащадки а вони, розсольних азійських народів.. Є слова які практично не змінилися з того часу,наприклад: спадщина,борг,бачити, чути, говорити, робити,пуща, багно,друже, квітка, гай, стріха, віхоть, ****** (гробля), глек, рискаль (лискарь), вирій (ирьє). сполучники частки: у, на, з, до, і, та, але, не, так. і.т.д
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28.06.2025 21:29 Відповісти
Та хіба ж я сперечаюся.
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28.06.2025 21:32 Відповісти
В укр.мові є немало своїх замінників імпортних слів а у них немає свого зовсім, тут мені якийсь кацапа доводив про древню росію але чомусь у них у мові повно крадених слів ,тільки французьких понад 200 самих ходових етаж,пудреница,пальто,брюки,жабо,кашне,галстук,солдат,туалет,кафе.А ще є німецьких повно прийшли разом з Катериною II справжнє ПІБ(Софія Августа Фредеріка Ангальт)
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28.06.2025 21:45 Відповісти
Труханов, доречі, не спілкувавсь з військовим українською. А це вже серьозне порушення прийнятих Радою положень для чиновників.
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28.06.2025 21:04 Відповісти
Спілкувався він українською. Відео хоч дивилися?
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28.06.2025 21:07 Відповісти
Зарапотрувавсь
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28.06.2025 21:15 Відповісти
труху в окопи!!!!!!!!!!!! А то вже боделани полізли з нього!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.06.2025 21:05 Відповісти
Труханов ще той кондом. Тут немає жодних питань та заперечень. Проте дивує що цього військового більше цікавить істукан пушкіну, аніж відсутність фортифікацій на Сумщині. Ось де тре питання ставити.
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28.06.2025 21:11 Відповісти
Когда Саакашвили стал бороться с Одесской чиновничьей мафией, кто стал на защиту Гены и прогнал Мишу?
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28.06.2025 21:11 Відповісти
Це риторичне запитання ...
Можна ще нагадати , як в 2017-18 роках люди виходили проти Гєни і хто тоді його захищав
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28.06.2025 21:18 Відповісти
Пам'ятають всі. Тільки тут говорити про це заборонено
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28.06.2025 21:36 Відповісти
а хто Шухрічу натовк пику?
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28.06.2025 22:01 Відповісти
Малороси перемогли
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28.06.2025 21:18 Відповісти
Чего все уперлись в Пушкина. А его современники Баратынский, Кюхельбеккер, Батюшков, Дельвиг.?.. чем они хуже?
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28.06.2025 21:19 Відповісти
Країна, в якій ще живі труханови і захищають пушкіних, не переможе ворога ніколи.
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28.06.2025 21:22 Відповісти
Тому що Пушкин на початку своеї кар'ери був майже революцілнером...А потім став ***** жандарсмскою з генеральським званням..Гнида імперська..Герцен йому говорив про це..
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28.06.2025 21:24 Відповісти
Як тільки виникає мовне, а по суті національне питання, патріоти України без українців виходять на бойове чергування.
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28.06.2025 21:32 Відповісти
Труханов це ж Петькин друг. І говорять вони одниково. Відкрийте архіви як порохолюби горою за Труханова стояли
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28.06.2025 21:34 Відповісти
Й сюди Порошенка приплели обісцянти херочні.Лізь під диван..ТЦК йде..
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28.06.2025 21:43 Відповісти
Ще Герцен писав цему Пушкіну..як що в кратце..Що Пушкін стукач й криса..пацюк..за що той й отримав Статьске генеральське звання..Ну й за віршики свої з Вольтера злизані та придумку росіянського фолькльору під коньячок..Й Труха дуже любить стукачів,пацюків з фашистськой імперії..
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28.06.2025 21:41 Відповісти
пушкіна фінансірував бєнкєндорф, отєц імпєрской кгб

ну і взагалі, якщо русская культура не справилася з виконавцями гулагу та Голодомору, які там прекрасно виплоджуються сторіччя за сторіччям - то з якого біса вона потрібна іншим народам ?
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28.06.2025 21:47 Відповісти
Пушкін і Дюма - одна і та ж сама людина.
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28.06.2025 21:59 Відповісти
А навіщо у відео вирізали епізод, де Труханов відповідає, що Одеса - НЕ руське місто, що б там не казав куйло?
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28.06.2025 22:24 Відповісти
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