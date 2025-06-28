Труханов нахамив військовому, який спитав його про пам’ятник Пушкіну. ВIДЕО
Мер Одеси Труханов у відповідь на запитання колишнього журналіста, військовослужбовця 122 бригади Мирослава Отковича про те, чому Пушкін досі прикрашає центр міста, спитав чому він не в окопі та заявив, що він "розділяє суспільство"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Як розповів військовий, 27 червня він перебував в Одесі з метою налагодження взаємодії з місцевими волонтерами та сприяння обороноздатності підрозділу. Біля міської ради Одеси побачив вуличну виставку з уламками ракет та позначками ударів по кожному українському місту.
"І на цьому фоні особливо цинічно виглядав пам’ятник Пушкіну. До слова, рішення про знесення цього адепта "русского мира" ухвалено давно, але досі не виконане.
Тому я вирішив запитати про це мера Одеси Труханова. Він випадково опинився поруч, і я скористався цією нагодою. Ви можете бачити на відео, як я представився і поставив запитання. Те, що я почув від нього, було не вперше, але все одно неприємно вражає: "Пушкін ні до чого", а ідеологічні маркери держави-агресора Труханова не бентежать".
На відео інциденту видно, як військовий запитує Труханова, чи влаштовує його пам'ятник "адепту русского мира" Пушкіну біля виставки про постраждалі українські міста.
Труханов відповів, що для нього це не "адепт русского мира" й запитав "А оперний театр для вас що?". Откович нагадав, що правитель РФ Володимир Путін вважає Одесу російським містом.
"Ви де працюєте? Що ви тут робите?… Чому ви не в окопах?", - запитав Труханов і звинуватив військового в тому, що він "розділяє суспільство".
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Іван Пулюй (1845 - 1918)Фізик і електротехнік, який народився в Гримайлові (Тернопільщина).Відкриття: Ще за 14 років до Вільгельма Рентгена сконструював рентгенівську трубку (яка досі відома як "лампа Пулюя") та одержав перші у світі чіткі знімки скелета. Він також зробив значний внесок у дослідження Х-променів та в електричне освітлення.
Михайло Остроградський (1801 - 1861)Видатний математик, механік та фізик, що народився на Полтавщині.Винахід/Відкриття: Зробив значний внесок у розвиток інтегрального числення, механіки, теорії ймовірностей та математичної фізики. Його ім'я носить формула (теорема про дивергенцію), що є однією з фундаментальних теорем векторного аналізу і широко використовується у фізиці, зокрема в електродинаміці.Оригінальність: Його праці були абсолютно оригінальними і мали величезний вплив на розвиток математики та фізики у всьому світі.
Борис Патон (1918 - 2020)Видатний український вчений у галузі електрозварювання, металургії та технології металів, багаторічний президент Національної академії наук України.Винахід/Відкриття: Його роботи революціонізували технології зварювання. Він є творцем електрозварювання під флюсом, електрозварювання порошковим дротом, електрошлакового зварювання (для товстих металів), а також розробив унікальні методи зварювання живих тканин в медицині та зварювання в космосі.
Видатний математик, механік та фізик,»
Живучи у Петербурзі, ніколи не забував рідної мови. На своїх лекціях дуже часто вживав українські вислови, і взагалі, до 1828 року він погано володів російською, розмовляючи або українською, або французькою. Автор 40 праць з математичного аналізу, математичної фізики, теоретичної механіки. Остроградський встановив формулу перетворення інтеґрала по об'єму в інтеґрал по поверхні, названу його ім'ям (формула Остроградського).
Тобто - президенти приходять і уходять , а труханови - залишаються ...?
Труханов , звісно , та ще курва але тут він має рацію - чому хтось шукає те , що нас роз'єднує ?! В умовах війни треба об'єднувати націю - і використовувати все для цього !
П.С - нема ніякого "рускаго міра" , той хто про нього говорить - працює на ***** !
десь близько до 54,7%.
Питання
Чому Труханов на волі, адже до звання мер Одеси він іще злодій.
Як казав Висоцький:
"Вор должен сидеть в тюрме"
таких гоблінів , як труханов 😡
А Труханову в Одессе главное сберечь носители русского духа, чтобы в глазах пуйла быть спасателем русской культуру под засильем "бандеровцев".
Можна ще нагадати , як в 2017-18 роках люди виходили проти Гєни і хто тоді його захищав
ну і взагалі, якщо русская культура не справилася з виконавцями гулагу та Голодомору, які там прекрасно виплоджуються сторіччя за сторіччям - то з якого біса вона потрібна іншим народам ?