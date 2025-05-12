Ветерани війни просять президента зупинити Труханова, який руйнує інклюзивний пляж в Одесі. ВIДЕО

Група ветеранів російсько-української війни звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом не допустити закриття інклюзивного пляжу в Одесі.

Зокрема, попросив главу держави про допомогу ветеран з інвалідністю на ім’я Емін, працевлаштований на пляжному комплексі "Безмеж" та "Калетон". За його словами, мерія на чолі з Трухановим хоче позбавити його не тільки реабілітації та відпочинку, а й роботи, закривши абсолютно готовий для відкриття пляж.

Також до Президента звернувся і ветеран Іван, який з 2016 року воював за незалежність України. "Я безмежно вдячний соціально відповідальному бізнесу, який думає про мене. Незважаючи на мої вади та поранення, я можу відчувати себе тим Іваном з 2010 року, повним сил та радості. Сьогодні місцева влада забирає в мене єдиний пляж, де я і мої побратими можемо відчувати себе рідними. Чому я знову змушений боротися? Але тепер вже всередині країни за свої ж права", - обурюється ветеран з інвалідністю.

Ветеран, який побажав не називати свого імені, зазначив, що в довоєнні часи був підприємцем. "І те, що робить бізнес під час військових дій на противагу обстрілам міста Одеса, на прикладі пляжного комплексу "Калетон", це щось неймовірне та здається нереальним. Єдиний інклюзивний пляж, пандуси в море, ліфти, електрокари, реабілітолог, і все це безкоштовно. І все це вже за тиждень місцева влада Одеси збирається знести. Просто посеред білого дня знищити все це, що робилось для нас", - каже ветеран у відеозверненні до глави держави.

На завершення відеозвернення група ветеранів закликала: "Пане Президенте, з повагою до нас, ветеранів, зупиніть Труханова. Ворог в тилу – це не те, за що ми боролись, ризикуючи життям заради України. Не будьте байдужими. Слава Україні!".

У зверненні до президента взяли участь:

Арчаков Іван Євгенович (214 окрема спеціальна бригада "OPFOR"Військова частина А4574);

Тємєрєв Віталій Васильович (111 УБР ТРО);

Ібрагімов Емін Ілтімас Огли (82 ДШВ 4 рота, 1-й батальйон 4 взвод водій);.

Чіртік Юрій Володимирович (36 ОБрМП 2 батальйон 1 рота командир першого відділення 2го взводу);

Жебрівський Ян Франкович (Об'єднана штурмова бригада Нацполіції "Лють" штурмовий полк "Цунамі");

Тісовський Олександр Юрійович (1 БМП в/ч А4765);

Щербина Максим Віталійович (в/ч А7027 батальйон охорони, солдат, гранатометник).

Як повідомлялося, міська влада Одеси сприяє планам незаконної побудови ресторану та житлового комплексу, які заблокують людям з інвалідністю доступ до єдиного діючого інклюзивного пляжу. Також є перешкоди з боку міської влади щодо надання води для потреб пляжів. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер запевнив, що вирішить питання.

