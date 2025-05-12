УКР
Ветерани війни просять президента зупинити Труханова, який руйнує інклюзивний пляж в Одесі. ВIДЕО

Група ветеранів російсько-української війни звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом не допустити закриття інклюзивного пляжу в Одесі. 

Про це йдеться у відео-зверненні, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, попросив главу держави про допомогу ветеран з інвалідністю на ім’я Емін, працевлаштований на пляжному комплексі "Безмеж" та "Калетон". За його словами, мерія на чолі з Трухановим хоче позбавити його не тільки реабілітації та відпочинку, а й роботи, закривши абсолютно готовий для відкриття пляж.

Також до Президента звернувся і ветеран Іван, який з 2016 року воював за незалежність України. "Я безмежно вдячний соціально відповідальному бізнесу, який думає про мене. Незважаючи на мої вади та поранення, я можу відчувати себе тим Іваном з 2010 року, повним сил та радості. Сьогодні місцева влада забирає в мене єдиний пляж, де я і мої побратими можемо відчувати себе рідними. Чому я знову змушений боротися? Але тепер вже всередині країни за свої ж права", - обурюється ветеран з інвалідністю.

Також читайте: Мер Одеси Труханов, який має громадянство РФ, отримав медаль "За вірність українському народу"

Ветеран, який побажав не називати свого імені, зазначив, що в довоєнні часи був підприємцем. "І те, що робить бізнес під час військових дій на противагу обстрілам міста Одеса, на прикладі пляжного комплексу "Калетон", це щось неймовірне та здається нереальним. Єдиний інклюзивний пляж, пандуси в море, ліфти, електрокари, реабілітолог, і все це безкоштовно. І все це вже за тиждень місцева влада Одеси збирається знести. Просто посеред білого дня знищити все це, що робилось для нас", - каже ветеран у відеозверненні до глави держави.

На завершення відеозвернення група ветеранів закликала: "Пане Президенте, з повагою до нас, ветеранів, зупиніть Труханова. Ворог в тилу – це не те, за що ми боролись, ризикуючи життям заради України. Не будьте байдужими. Слава Україні!".

У зверненні до президента взяли участь:

  • Арчаков Іван Євгенович (214 окрема спеціальна бригада "OPFOR"Військова частина А4574);
  • Тємєрєв Віталій Васильович (111 УБР ТРО);
  • Ібрагімов Емін Ілтімас Огли (82 ДШВ 4 рота, 1-й батальйон 4 взвод водій);.
  • Чіртік Юрій Володимирович (36 ОБрМП 2 батальйон 1 рота командир першого відділення 2го взводу);
  • Жебрівський Ян Франкович (Об'єднана штурмова бригада Нацполіції "Лють" штурмовий полк "Цунамі");
  • Тісовський Олександр Юрійович (1 БМП в/ч А4765);
  • Щербина Максим Віталійович (в/ч А7027 батальйон охорони, солдат, гранатометник).

Як повідомлялося, міська влада Одеси сприяє планам незаконної побудови ресторану та житлового комплексу, які заблокують людям з інвалідністю доступ до єдиного діючого інклюзивного пляжу. Також є перешкоди з боку міської влади щодо надання води для потреб пляжів. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер запевнив, що вирішить питання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Напади на активістів в Одесі: Офіс Президента та Кабмін відхилили три петиції з вимогою санкцій проти Труханова, - журналіст

Автор: 

Зеленський Володимир (25133) Одеса (5596) Одеська область (3439) пляж (159) Труханов Геннадій (382) Одеський район (277)
Топ коментарі
+8
гм...як на болотах
показати весь коментар
12.05.2025 14:13 Відповісти
+4
"Как чєлабітнаю царю падайош?"©
показати весь коментар
12.05.2025 14:09 Відповісти
+4
Де б ворог не був - у тилу чи на передовій - він підлягає знищенню. Вбийте пастуха і вівці розбредуться!
показати весь коментар
12.05.2025 14:12 Відповісти
Зеленський кришує труханова і покриває! Бо він по суті такий самий як труханов. Коли його не влаштовує мер то він його відсторонює від влади. Наприклад зеленський відсторонив мера Чернигова від влади тому що він став для зеленського незручним. А труханову він все вибачає і ясно що не просто так.
показати весь коментар
12.05.2025 15:40 Відповісти
Лікуйся сам неадекват. У мене немає господарів на відміну від тебе у якого господарі дерьмак, зеля і татаров. Твій хазяїн зеленський ублюдків часів бандюковича холить і лелеїть. А з трухановим він взагалі союзник і партнер.
показати весь коментар
12.05.2025 17:39 Відповісти
Підтримка Президента Порошенка мером Одеси Геннадієм Трухановим має логічне пояснення... Джерело: https://censor.net/ua/n3116665
показати весь коментар
12.05.2025 16:40 Відповісти
Ну для начала можно и так, ну а если проигнорируют ваше обращение, то, как ответил Ян Казимир Хмельницкому на просьбу защитить от произвола польской шляхты - Разве у вас нет самопалов...
показати весь коментар
12.05.2025 14:18 Відповісти
Самопалів нема але є дрони і навички.
Хоча...оці просіння до сцаря від ветеранів АТО пояснюють що так само може бути й з історіями про те як - "От повернуться ветерани з фронту і знесуть погану владу"...
показати весь коментар
12.05.2025 16:14 Відповісти
На коліна забули встати перед царем🤡Зеля візьме ситуацію під "особистий контроль" і все буде харашо🤦‍♂️
показати весь коментар
12.05.2025 14:44 Відповісти
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер запевнив, що вирішить питання. ставленик єрмака в курсі, так що до янелоха можна було і не звертатися, бо це не його парафія розрулювати комерційні справи! 😁
показати весь коментар
12.05.2025 15:17 Відповісти
Віддамо належне, труханова кришував, як Порошенко, так і зеленський(єрмакотатаровопортнов)... живучій, цуко!
показати весь коментар
12.05.2025 16:12 Відповісти
Труханов недоторканий. Зеля, навіть при раптово виниклому бажанні, з ним нічого не зробить.
показати весь коментар
12.05.2025 16:46 Відповісти
Ваше слово, пане Зеленський!
показати весь коментар
28.06.2025 23:27 Відповісти
 
 