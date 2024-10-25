Мер Одеси Труханов, який має громадянство РФ, отримав медаль "За вірність українському народу"

Міський голова Одеси Геннадій Труханов, у якого нещодавно знайшли російське громадянство, отримав відзнаку від Національної гвардії України "За вірність українському народу".

Про це стало відомо на позачерговій сесії Одеської міськради, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що нагороду Труханову вручив заступник командувача бригади Національної гвардії "Спартан" Андрій Косяченко.

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За даними місцевого видання "Новини. Live", за цей рік місто виділило на потреби армії понад 1,2 млрд грн.

Реакції на медаль Труханову

Зазначимо, що на цю подію також відреагували активісти та військові.

Активіст та волонтер Сергій Стерненко згадав про інші "досягнення" мера Одеси: російський паспорт, виступи проти перейменування вулиць на честь загиблих героїв та захист Пушкіна.

"Раніше Труханов організував збір підписів у зверненні до ЮНЕСКО про захист Пушкіна, замовляв вбивства активістів, підтримав окупацію Криму, розкрадав бюджетні кошти та створив злочинну організацію, за що нині його мають судити. Але він уникає судових засідань, виписуючи сам собі відрядження за кордон. Труханов також є кавалером ордену "За службу та звитягу", яку йому вручив генерал Содоль. Крутіше за Труханова за кількістю нагород хіба що син Кадирова", - пише Стерненко.

Також негативно на вручення відзнаки міському голові Одеси відреагував військовослужбовець ЗСУ, боєць 73-го морського центру спеціального призначення Артур Вернер (Дикий).

Військовослужбовець та активіст Станіслав Бунятов своєю чергою звернувся до бійців гвардії:

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Нагадаємо, у червні 2024 року міський голова Одеси Геннадій Труханов отримав медаль "За службу і звитягу" від колишнього командувача Об'єднаних сил генерала Юрія Содоля.

17 вересня 2024 року активіст Сергій Стерненко заявив, що мер Одеси Геннадій Труханов має російське громадянство та оформлював російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення - 9 лютого 2022 року. Стерненко показав фото документів, які підтверджують наявність громадянства Труханова.

Пізніше Труханов заперечив цю інформацію.

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