УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6481 відвідувач онлайн
Новини
3 860 42

Мер Одеси Труханов, який має громадянство РФ, отримав медаль "За вірність українському народу"

Міський голова Одеси Геннадій Труханов, у якого нещодавно знайшли російське громадянство, отримав відзнаку від Національної гвардії України "За вірність українському народу".

Про це стало відомо на позачерговій сесії Одеської міськради, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що нагороду Труханову вручив заступник командувача бригади Національної гвардії "Спартан" Андрій Косяченко. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мер Одеси Труханов має російське громадянство, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

За даними місцевого видання "Новини. Live", за цей рік місто виділило на потреби армії понад 1,2 млрд грн.

Мер Одеси Геннадій Труханов отримав медаль від Нацгвардії За вірність українському народу

Мер Одеси Геннадій Труханов отримав медаль від Нацгвардії За вірність українському народу

Реакції на медаль Труханову

Зазначимо, що на цю подію також відреагували активісти та військові.

Активіст та волонтер Сергій Стерненко згадав про інші "досягнення" мера Одеси: російський паспорт, виступи проти перейменування вулиць на честь загиблих героїв та захист Пушкіна.

"Раніше Труханов організував збір підписів у зверненні до ЮНЕСКО про захист Пушкіна, замовляв вбивства активістів, підтримав окупацію Криму, розкрадав бюджетні кошти та створив злочинну організацію, за що нині його мають судити. Але він уникає судових засідань, виписуючи сам собі відрядження за кордон. Труханов також є кавалером ордену "За службу та звитягу", яку йому вручив генерал Содоль. Крутіше за Труханова за кількістю нагород хіба що син Кадирова", - пише Стерненко.

Також негативно на вручення відзнаки міському голові Одеси відреагував військовослужбовець ЗСУ, боєць 73-го морського центру спеціального призначення Артур Вернер (Дикий).

Мер Одеси Геннадій Труханов отримав медаль від Нацгвардії За вірність українському народу

Військовослужбовець та активіст Станіслав Бунятов своєю чергою звернувся до бійців гвардії: 

Станіслав Бунятов

Читайте також: Меру Одеси Труханову на 50% збільшили зарплатню та додали 120% премії, - рішення сесії міськради

Нагадаємо, у червні 2024 року міський голова Одеси Геннадій Труханов отримав медаль "За службу і звитягу" від колишнього командувача Об'єднаних сил генерала Юрія Содоля.

17 вересня 2024 року активіст Сергій Стерненко заявив, що мер Одеси Геннадій Труханов має російське громадянство та оформлював російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення - 9 лютого 2022 року. Стерненко показав фото документів, які підтверджують наявність громадянства Труханова.

Пізніше Труханов заперечив цю інформацію.

Також читайте: Одесити біля мерії протестували проти ненагальних витрат з бюджету: "Досить витрачати гроші на х#йню". ФОТОрепортаж

Автор: 

нагорода (1280) Одеса (5509) Труханов Геннадій (381)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
З такими темпами, ЯнукОвощ скоро стане Героєм України.
показати весь коментар
25.10.2024 13:19 Відповісти
+17
Шикарна мотивація до мобілізації. Бандюги рулять...
показати весь коментар
25.10.2024 13:20 Відповісти
+15
******. Где то на рашке заплакали Януковощ и Мертвечук
показати весь коментар
25.10.2024 13:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З такими темпами, ЯнукОвощ скоро стане Героєм України.
показати весь коментар
25.10.2024 13:19 Відповісти
Стерненко в курсі ?
показати весь коментар
25.10.2024 13:19 Відповісти
Він в ах#ї.
показати весь коментар
25.10.2024 13:22 Відповісти
В статті про це написано. Але тут не згадано про те, що https://rgk-nabu.org/uk/courts/monitoring-sudiv/sprava-trukhanova-krayan Труханов - підозрюваний/обвинувачений по справі "Краяну" :

Кримінальне провадження: № 52016000000000411​
Номер справи у суді: 521/17260/18​
Кваліфікація: ч.5 ст.191; ч.2 ст.15 ч.3 ст.209; ч.1 ст.205
показати весь коментар
25.10.2024 16:12 Відповісти
Та чекай, Звітуненко ще пам'ятник проросійського Пушкіна не переміг )))
показати весь коментар
25.10.2024 16:40 Відповісти
Шикарна мотивація до мобілізації. Бандюги рулять...
показати весь коментар
25.10.2024 13:20 Відповісти
Має кацапське громадянство і не криється - нігуя собі
показати весь коментар
25.10.2024 13:20 Відповісти
А чого критися? Покладе в тумбочку до "наград от росгвардии".
показати весь коментар
25.10.2024 15:52 Відповісти
Сцяння в очі продовжується. Цікаво, Сергій Стерненко буде збирати на БПЛА бригаді "Спартан"?
показати весь коментар
25.10.2024 13:21 Відповісти
Якщо буде-правильно, адже нагороду вручив комбриг, а не бійці.
Дрони для бійців, не для комбрига
показати весь коментар
25.10.2024 16:57 Відповісти
******. Где то на рашке заплакали Януковощ и Мертвечук
показати весь коментар
25.10.2024 13:30 Відповісти
Ага!! Це ще не дно! Далі буде!
показати весь коментар
25.10.2024 15:51 Відповісти
Менти - вони такі менти. Холуї...
показати весь коментар
25.10.2024 15:53 Відповісти
Менти - вони такі "МУСОРА"
показати весь коментар
25.10.2024 15:58 Відповісти
Дехто тут стверджує, що "мєнти не винні, винні ті у кого вони вимагають хабарі"
показати весь коментар
25.10.2024 16:19 Відповісти
"яр..." трохи агресивний буває - але він не мент
показати весь коментар
25.10.2024 16:24 Відповісти
Зе-менти перешкоджають меру Дніпра Філатову надавати допомогу ЗСУ.
показати весь коментар
25.10.2024 15:57 Відповісти
Охїти-кричали гості!!!!
показати весь коментар
25.10.2024 15:59 Відповісти
Так це українська нацгвардія його нагородила, чи кацапська?
показати весь коментар
25.10.2024 16:02 Відповісти
какаЯ разніца?
показати весь коментар
25.10.2024 16:25 Відповісти
Кацапська в Україні .
показати весь коментар
25.10.2024 16:27 Відповісти
Та досить вже ці "новини" повідомляти. Ну ясно ж, що воно всім відверто сре на голову. Так от щоб цього не відбувалося, цього покидька треба просто обнулити. І я чесно не розумію, чому з усіх героїчних чоловіків у камуфляжі не знайшлося жодного, хто міг би виконати цю почесну справу.
показати весь коментар
25.10.2024 16:05 Відповісти
Просто для размышления,что не все так однозначно,и что люди меняются.Было у нас два таких футболиста-Ракицкий и Тимощук.Первый демонстративно не пел гимн перед матчем сборной,поддерживал Януковича,а после и ДНР.Уехал в россию играть за Зенит,где уже обитался и Тимощук.Последний в свое время розмовляв українською,а гимн орал громче всех.Теперь он остался в рашке,высказывается в пользу войны,а Ракицкий вернулся в Украину,хотя знал,что ему здесь не очень будут рады,а кто-нибудь может даже и грохнуть.Я это к тому,что может хватит тыкать прошлым,а больше смотреть,что человек делает сейчас.Война многим русофилам очистила мозги,вполне может быть,что Труханов один из них.
показати весь коментар
25.10.2024 16:05 Відповісти
І що ж труханов дєлаєт сєйчас ? Забороняє зносити пам'ятники пушкіним і єкатєрінам,які ще досягнення в цього кучерявого добродія ?
показати весь коментар
25.10.2024 16:15 Відповісти
Це просто дикість якась! Я уявляю думки цього мацкальського вилупка- я служу *****, а ці дурні хохли мені ще за це медальку дають! Краса!
показати весь коментар
25.10.2024 16:11 Відповісти
Така медаль є у волонтерів з Млинова . Вони з 2014 року і донині волонтерять . То люди які дійсно заслужили таку медаль. А отакими персонажами цінність цієї нагороди заодиться до нуля.
показати весь коментар
25.10.2024 16:12 Відповісти
Труханов за мовні патрулі, чи проти?...
показати весь коментар
25.10.2024 16:19 Відповісти
хто б там щоб не казав але мовні патрулі річ корисна і навіть потрібна бо тупориле кацапське, прокапське, совкове бидло так і не перейде на українську мову !!!
показати весь коментар
25.10.2024 16:25 Відповісти
Дерьмак соломоныч просто издевается в открытую.
показати весь коментар
25.10.2024 16:24 Відповісти
Один одного нагородили, медалі видали, похвалили, подякували і кожен відправив своїх кріпаків ловити інших таких же кріпаків, щоб відправити на фронт за які потім будуть знову ж один одного нагороджувати.
показати весь коментар
25.10.2024 16:24 Відповісти
Он просто пока меньше всех спи@дил .
показати весь коментар
25.10.2024 16:25 Відповісти
ще забули батька пердака він де працює в фсб
показати весь коментар
25.10.2024 16:33 Відповісти
Пробивання дна продовжується.
показати весь коментар
25.10.2024 16:36 Відповісти
Стерненко про всіх корупціонерів пише,чи тільки про тих,на кого вказали?
показати весь коментар
25.10.2024 16:44 Відповісти
Вкотре накосячили! А для вручення спеціально підібрали людину з таким прізвищем?
показати весь коментар
25.10.2024 16:47 Відповісти
Чому ми не в НАТО ?
показати весь коментар
25.10.2024 16:50 Відповісти
Потужно!!!
показати весь коментар
25.10.2024 17:16 Відповісти
Він патрони подавав Татарову...
показати весь коментар
25.10.2024 17:59 Відповісти
Не здивуюсь, якщо у нього і від кацапів нагороди є. За "АсвАбаШдєнік Крима" наприклад...
показати весь коментар
25.10.2024 18:08 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2024 19:11 Відповісти
З часів Майдану "зельонкой" мітіли покідьків й зрадників, тепер "Зельонка" нагороджує їх орденами та медалями, робить з них героїв-патріотів.
Чому ми не в НАТО, хз..
показати весь коментар
25.10.2024 19:29 Відповісти
Стійте,стійте! А чому ще без відзнак герасимов,шойгу,мєдвєдєв? Це ж непорядок,рукожопість якась. Виправляйтесь швиденько!
показати весь коментар
25.10.2024 20:10 Відповісти
 
 