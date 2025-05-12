Ветераны войны просят президента остановить Труханова, который разрушает инклюзивный пляж в Одессе. ВИДЕО

Группа ветеранов российско-украинской войны обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не допустить закрытия инклюзивного пляжа в Одессе.

Об этом говорится в видео-обращении, передает Цензор.НЕТ.

В частности, попросил главу государства о помощи ветеран с инвалидностью по имени Эмин, трудоустроенный на пляжном комплексе "Безмеж" и "Калетон". По его словам, мэрия во главе с Трухановым хочет лишить его не только реабилитации и отдыха, но и работы, закрыв абсолютно готовый для открытия пляж.

Также к Президенту обратился и ветеран Иван, который с 2016 года воевал за независимость Украины. "Я бесконечно благодарен социально ответственному бизнесу, который думает обо мне. Несмотря на мои недостатки и ранения, я могу чувствовать себя тем Иваном с 2010 года, полным сил и радости. Сегодня местные власти забирают у меня единственный пляж, где я и мои побратимы можем чувствовать себя родными. Почему я снова вынужден бороться? Но теперь уже внутри страны за свои же права", - возмущается ветеран с инвалидностью.

Ветеран, пожелавший не называть своего имени, отметил, что в довоенные времена был предпринимателем. "И то, что делает бизнес во время военных действий в противовес обстрелам города Одесса, на примере пляжного комплекса "Калетон", это что-то невероятное и кажется нереальным. Единственный инклюзивный пляж, пандусы в море, лифты, электрокары, реабилитолог, и все это бесплатно. И все это уже через неделю местные власти Одессы собираются снести. Просто посреди белого дня уничтожить все это, что делалось для нас", - говорит ветеран в видеообращении к главе государства.

В завершение видеообращения группа ветеранов призвала: "Господин Президент, с уважением к нам, ветеранам, остановите Труханова. Враг в тылу - это не то, за что мы боролись, рискуя жизнью ради Украины. Не будьте равнодушными. Слава Украине!"

В обращении к президенту приняли участие:

Арчаков Иван Евгеньевич (214 отдельная специальная бригада "OPFOR" Военная часть А4574);

Темерев Виталий Васильевич (111 УБР ТРО);

Ибрагимов Эмин Илтимас Оглы (82 ДШВ 4 рота, 1-й батальон 4 взвод водитель);

Чиртик Юрий Владимирович (36 ОБрМП 2 батальона 1 рота командир первого отделения 2го взвода);

Жебривский Ян Франкович (Объединенная штурмовая бригада Нацполиции "Лють" штурмовой полк "Цунами");

Тисовский Александр Юрьевич (1 БМП в/ч А4765);

Щербина Максим Витальевич (в/ч А7027 батальон охраны, солдат, гранатометчик).

Как сообщалось, городские власти Одессы способствует планам незаконного строительства ресторана и жилого комплекса, которые заблокируют людям с инвалидностью доступ к единственному действующему инклюзивному пляжу. Также есть препятствия со стороны городских властей по предоставлению воды для нужд пляжей. Председатель Одесской ОВА Олег Кипер заверил, что решит вопрос.

