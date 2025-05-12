Ветераны войны просят президента остановить Труханова, который разрушает инклюзивный пляж в Одессе. ВИДЕО
Группа ветеранов российско-украинской войны обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не допустить закрытия инклюзивного пляжа в Одессе.
Об этом говорится в видео-обращении, передает Цензор.НЕТ.
В частности, попросил главу государства о помощи ветеран с инвалидностью по имени Эмин, трудоустроенный на пляжном комплексе "Безмеж" и "Калетон". По его словам, мэрия во главе с Трухановым хочет лишить его не только реабилитации и отдыха, но и работы, закрыв абсолютно готовый для открытия пляж.
Также к Президенту обратился и ветеран Иван, который с 2016 года воевал за независимость Украины. "Я бесконечно благодарен социально ответственному бизнесу, который думает обо мне. Несмотря на мои недостатки и ранения, я могу чувствовать себя тем Иваном с 2010 года, полным сил и радости. Сегодня местные власти забирают у меня единственный пляж, где я и мои побратимы можем чувствовать себя родными. Почему я снова вынужден бороться? Но теперь уже внутри страны за свои же права", - возмущается ветеран с инвалидностью.
Ветеран, пожелавший не называть своего имени, отметил, что в довоенные времена был предпринимателем. "И то, что делает бизнес во время военных действий в противовес обстрелам города Одесса, на примере пляжного комплекса "Калетон", это что-то невероятное и кажется нереальным. Единственный инклюзивный пляж, пандусы в море, лифты, электрокары, реабилитолог, и все это бесплатно. И все это уже через неделю местные власти Одессы собираются снести. Просто посреди белого дня уничтожить все это, что делалось для нас", - говорит ветеран в видеообращении к главе государства.
В завершение видеообращения группа ветеранов призвала: "Господин Президент, с уважением к нам, ветеранам, остановите Труханова. Враг в тылу - это не то, за что мы боролись, рискуя жизнью ради Украины. Не будьте равнодушными. Слава Украине!"
В обращении к президенту приняли участие:
- Арчаков Иван Евгеньевич (214 отдельная специальная бригада "OPFOR" Военная часть А4574);
- Темерев Виталий Васильевич (111 УБР ТРО);
- Ибрагимов Эмин Илтимас Оглы (82 ДШВ 4 рота, 1-й батальон 4 взвод водитель);
- Чиртик Юрий Владимирович (36 ОБрМП 2 батальона 1 рота командир первого отделения 2го взвода);
- Жебривский Ян Франкович (Объединенная штурмовая бригада Нацполиции "Лють" штурмовой полк "Цунами");
- Тисовский Александр Юрьевич (1 БМП в/ч А4765);
- Щербина Максим Витальевич (в/ч А7027 батальон охраны, солдат, гранатометчик).
Как сообщалось, городские власти Одессы способствует планам незаконного строительства ресторана и жилого комплекса, которые заблокируют людям с инвалидностью доступ к единственному действующему инклюзивному пляжу. Также есть препятствия со стороны городских властей по предоставлению воды для нужд пляжей. Председатель Одесской ОВА Олег Кипер заверил, что решит вопрос.
Хоча...оці просіння до сцаря від ветеранів АТО пояснюють що так само може бути й з історіями про те як - "От повернуться ветерани з фронту і знесуть погану владу"...