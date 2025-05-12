РУС
8 219 16

Ветераны войны просят президента остановить Труханова, который разрушает инклюзивный пляж в Одессе. ВИДЕО

Группа ветеранов российско-украинской войны обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не допустить закрытия инклюзивного пляжа в Одессе.

Об этом говорится в видео-обращении, передает Цензор.НЕТ.

В частности, попросил главу государства о помощи ветеран с инвалидностью по имени Эмин, трудоустроенный на пляжном комплексе "Безмеж" и "Калетон". По его словам, мэрия во главе с Трухановым хочет лишить его не только реабилитации и отдыха, но и работы, закрыв абсолютно готовый для открытия пляж.

Также к Президенту обратился и ветеран Иван, который с 2016 года воевал за независимость Украины. "Я бесконечно благодарен социально ответственному бизнесу, который думает обо мне. Несмотря на мои недостатки и ранения, я могу чувствовать себя тем Иваном с 2010 года, полным сил и радости. Сегодня местные власти забирают у меня единственный пляж, где я и мои побратимы можем чувствовать себя родными. Почему я снова вынужден бороться? Но теперь уже внутри страны за свои же права", - возмущается ветеран с инвалидностью.

Также читайте: Мэр Одессы Труханов, имеющий гражданство РФ, получил медаль "За верность украинскому народу"

Ветеран, пожелавший не называть своего имени, отметил, что в довоенные времена был предпринимателем. "И то, что делает бизнес во время военных действий в противовес обстрелам города Одесса, на примере пляжного комплекса "Калетон", это что-то невероятное и кажется нереальным. Единственный инклюзивный пляж, пандусы в море, лифты, электрокары, реабилитолог, и все это бесплатно. И все это уже через неделю местные власти Одессы собираются снести. Просто посреди белого дня уничтожить все это, что делалось для нас", - говорит ветеран в видеообращении к главе государства.

В завершение видеообращения группа ветеранов призвала: "Господин Президент, с уважением к нам, ветеранам, остановите Труханова. Враг в тылу - это не то, за что мы боролись, рискуя жизнью ради Украины. Не будьте равнодушными. Слава Украине!"

В обращении к президенту приняли участие:

  • Арчаков Иван Евгеньевич (214 отдельная специальная бригада "OPFOR" Военная часть А4574);
  • Темерев Виталий Васильевич (111 УБР ТРО);
  • Ибрагимов Эмин Илтимас Оглы (82 ДШВ 4 рота, 1-й батальон 4 взвод водитель);
  • Чиртик Юрий Владимирович (36 ОБрМП 2 батальона 1 рота командир первого отделения 2го взвода);
  • Жебривский Ян Франкович (Объединенная штурмовая бригада Нацполиции "Лють" штурмовой полк "Цунами");
  • Тисовский Александр Юрьевич (1 БМП в/ч А4765);
  • Щербина Максим Витальевич (в/ч А7027 батальон охраны, солдат, гранатометчик).

Как сообщалось, городские власти Одессы способствует планам незаконного строительства ресторана и жилого комплекса, которые заблокируют людям с инвалидностью доступ к единственному действующему инклюзивному пляжу. Также есть препятствия со стороны городских властей по предоставлению воды для нужд пляжей. Председатель Одесской ОВА Олег Кипер заверил, что решит вопрос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нападения на активистов в Одессе: Офис Президента и Кабмин отклонили три петиции с требованием санкций против Труханова, - журналист

Автор: 

Зеленский Владимир (21598) Одесса (8007) Одесская область (3779) пляж (255) Труханов Геннадий (319) Одесский район (265)
Топ комментарии
+8
гм...як на болотах
показать весь комментарий
12.05.2025 14:13 Ответить
+4
"Как чєлабітнаю царю падайош?"©
показать весь комментарий
12.05.2025 14:09 Ответить
+4
Де б ворог не був - у тилу чи на передовій - він підлягає знищенню. Вбийте пастуха і вівці розбредуться!
показать весь комментарий
12.05.2025 14:12 Ответить
Зеленський кришує труханова і покриває! Бо він по суті такий самий як труханов. Коли його не влаштовує мер то він його відсторонює від влади. Наприклад зеленський відсторонив мера Чернигова від влади тому що він став для зеленського незручним. А труханову він все вибачає і ясно що не просто так.
показать весь комментарий
12.05.2025 15:40 Ответить
Лікуйся сам неадекват. У мене немає господарів на відміну від тебе у якого господарі дерьмак, зеля і татаров. Твій хазяїн зеленський ублюдків часів бандюковича холить і лелеїть. А з трухановим він взагалі союзник і партнер.
показать весь комментарий
12.05.2025 17:39 Ответить
Підтримка Президента Порошенка мером Одеси Геннадієм Трухановим має логічне пояснення... Джерело: https://censor.net/ua/n3116665
показать весь комментарий
12.05.2025 16:40 Ответить
Ну для начала можно и так, ну а если проигнорируют ваше обращение, то, как ответил Ян Казимир Хмельницкому на просьбу защитить от произвола польской шляхты - Разве у вас нет самопалов...
показать весь комментарий
12.05.2025 14:18 Ответить
Самопалів нема але є дрони і навички.
Хоча...оці просіння до сцаря від ветеранів АТО пояснюють що так само може бути й з історіями про те як - "От повернуться ветерани з фронту і знесуть погану владу"...
показать весь комментарий
12.05.2025 16:14 Ответить
На коліна забули встати перед царем🤡Зеля візьме ситуацію під "особистий контроль" і все буде харашо🤦‍♂️
показать весь комментарий
12.05.2025 14:44 Ответить
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер запевнив, що вирішить питання. ставленик єрмака в курсі, так що до янелоха можна було і не звертатися, бо це не його парафія розрулювати комерційні справи! 😁
показать весь комментарий
12.05.2025 15:17 Ответить
Віддамо належне, труханова кришував, як Порошенко, так і зеленський(єрмакотатаровопортнов)... живучій, цуко!
показать весь комментарий
12.05.2025 16:12 Ответить
Труханов недоторканий. Зеля, навіть при раптово виниклому бажанні, з ним нічого не зробить.
показать весь комментарий
12.05.2025 16:46 Ответить
Ваше слово, пане Зеленський!
показать весь комментарий
28.06.2025 23:27 Ответить
 
 